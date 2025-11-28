Przed nami 17. kolejka Ekstraklasy. Na początek dobrze spisujący się ostatnio Piast zagra ze będącym w słabej formie Widzewem. Radomiak, który w poprzedniej kolejce doznał wysokiej porażki z Lechem, tym razem podejmie aktualnie liderującego Górnika. W sobotę w Kielcach Cracovia spróbuje przełamać złą serię.

Ciekawie zapowiada się niedziela - najpierw dojdzie do spotkania zespołów prowadzonych przez Marka Papszuna i jego dawnego asystenta, Dawida Szwargę. Ponadto trzecia aktualnie Wisła podejmie drużynę Lecha Poznań. Na zakończenie kolejki Legia pojedzie do Lublina. Stołeczny zespół nie wygrał już w 6 ostatnich ligowych meczach.









17. kolejka:

godz. 18:00 Piast Gliwice - Widzew Łódź (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)

godz. 20:30 Radomiak Radom - Górnik Zabrze (C+ Sport 3 / C+ Sport)





Sobota, 29.11.

godz. 14:45 Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3)

godz. 17:30 Korona Kielce - Cracovia (C+ Sport 3)

godz. 20:15 GKS Katowice - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3)





Niedziela, 30.11.

godz. 14:45 Arka Gdynia - Raków Częstochowa (C+ Sport 3)

godz. 17:30 Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)

godz. 20:15 Wisła Płock - Lech Poznań (C+ Sport 3)





Poniedziałek, 01.12.

godz. 19:00 Motor Lublin - Legia Warszawa (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)





