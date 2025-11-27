Lasyk sędzią meczu z Motorem

Piotr Lasyk z Bytomia został wyznaczony do sędziowania meczu 17. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Motorem Lublin i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Marcin Boniek i Sławomir Kowalewski, sędzią technicznym będzie Mateusz Mastaj, a w wozie VAR zasiądą Jarosław Przybył i Marcin Kochanek. Spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek, 1 grudnia o godz. 19:00.

Żmija - 13 minut temu, *.vectranet.pl No to pograne... odpowiedz

Ju(L)ius - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl Przybył na varze..... Czyli karny dla motoru albo czerwo dla Legii.... 😟☹️ odpowiedz

