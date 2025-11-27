Lasyk sędzią meczu z Motorem

Piotr Lasyk z Bytomia został wyznaczony do sędziowania meczu 17. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Motorem Lublin i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Marcin Boniek i Sławomir Kowalewski, sędzią technicznym będzie Mateusz Mastaj, a w wozie VAR zasiądą Jarosław Przybył i Marcin Kochanek. Spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek, 1 grudnia o godz. 19:00.
Obsada sędziowska 17. kolejki:
Piast Gliwice - Widzew Łódź: Jarosław Przybył (Kluczbork)
Radomiak Radom - Górnik Zabrze: Damian Sylwestrzak (Wrocław)
Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Mateusz Piszczelok (Katowice)
Korona Kielce - Cracovia: Patryk Gryckiewicz (Toruń)
GKS Katowice - Pogoń Szczecin: Sebastian Krasny (Kraków)
Arka Gdynia - Raków Częstochowa: Karol Arys (Szczecin)
Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok: Szymon Marciniak (Płock)
Wisła Płock - Lech Poznań: Wojciech Myć (Lublin)
Motor Lublin - Legia Warszawa: Piotr Lasyk (Bytom)