Raport kartkowy przed meczem z Motorem

Żaden z piłkarzy Legii Warszawa nie będzie pauzował w meczu 17. kolejki Ekstraklasy z Motorem Lublin z powodu żółtych lub czerwonych kartek. 

Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 1 grudnia, o godz. 19:00.


 

Żółte kartki legionistów w lidze:

4 - Petar Stojanović
2 - Rafał Augustyniak, Bartosz Kapustka, Ermal Krasniqi, Patryk Kun, Radovan Pankov, Arkadiusz Reca, Damian Szymański
1 - Kacper Chodyna, Juergen Elitim, Claude Goncalves, Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi, Kamil Piątkowski, Kacper Urbański, Wojciech Urbański, Paweł Wszołek


Czerwone kartki:

1 - Kamil Piątkowski



wojti - 37 minut temu, *.inetia.pl

Bez znaczenia czy ktoś jest zagrożony czy nie. Legia nie ma drużyny.

