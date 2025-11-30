Raport kartkowy przed meczem z Motorem

Żaden z piłkarzy Legii Warszawa nie będzie pauzował w meczu 17. kolejki Ekstraklasy z Motorem Lublin z powodu żółtych lub czerwonych kartek.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 1 grudnia, o godz. 19:00.
Żółte kartki legionistów w lidze:
4 - Petar Stojanović
2 - Rafał Augustyniak, Bartosz Kapustka, Ermal Krasniqi, Patryk Kun, Radovan Pankov, Arkadiusz Reca, Damian Szymański
1 - Kacper Chodyna, Juergen Elitim, Claude Goncalves, Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi, Kamil Piątkowski, Kacper Urbański, Wojciech Urbański, Paweł Wszołek
Czerwone kartki:
1 - Kamil Piątkowski