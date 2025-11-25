Szósta rywalizacja Legii z czeskim klubem. Kto faworytem?

Już w czwartek 27 listopada Legia podejmie na stadionie przy Łazienkowskiej 3 Spartę Praga. Po 3 kolejkach Ligi Konferencji "Wojskowi" mają na swoim koncie 3 punkty,a Czesi o punkt więcej. Jak historycznie "Wojskowi" radzili z czeskimi drużynami w europejskich pucharach?

To będzie szósta rywalizacja Legii z klubem z Czech w historii. Ostatnia miała miejsce nie tak dawno, bo w lipcu tego roku w 2. rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Wówczas drużyna prowadzona przez Edwarda Iordanescu wyeliminowała Banika Ostrawa. W pierwszym meczu rozegranym w Czechach padł rezultat 2-2, a w rewanżu w Warszawie Legia wygrała 2-1.





Czeska seria Legii w liczbach:

1973 - Banik Ostrawa: 1-1 i 1-1

1977 - Slavia Praga: 1-1 i 2-2

1986 - Sigma Ołomuniec: 0-3 i 5-1

2021 - Slavia Praga: 2-2 i 2-1

2025 - Banik Ostrawa: 2-2 i 2-1







Kursy bukmacherskie - kto faworytem?

🟢 Legia Warszawa - 2.42

🤝 Remis - 3.30

🔴 Sparta Praga -2.74





Bukmacherzy FORTUNY nie wskazują faworyta. Różnica w szansach jest niewielka. Mecz 4. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji Legia Warszawa - Sparta Praga odbędzie się w czwartek, 27 listopada o godz. 21:00.





