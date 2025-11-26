W poszukiwaniu przełomu

W czwartkowy wieczór na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej Legia podejmie Spartę Praga w 4. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory gra stołecznego klubu w tych rozgrywkach to sinusoida. Legioniści raz wygrali, dwa razy przegrali i przed tą kolejką znajdują się w strefie zagrożonej odpadnięciem z rozgrywek. Legia nie potrafiła zanotować wygranej w ostatnich 6 meczach, więc czekamy na przełom. W Europie naszym zawodnikom bardziej się chce, więc przynajmniej można się łudzić...

W lidze tylko remis

W ostatnim meczu Legia zanotowała jedynie remis w rywalizacji z niżej notowaną Lechią Gdańsk, strzelając decydującego o punkcie gola w doliczonym czasie gry. Stołeczny zespół nie wykorzystał atutu własnego boiska, chociaż niestety nie było to większym zaskoczeniem. Trzeba przyznać, że ostatnio na Łazienkowskiej idzie Legii wyjątkowo słabo, bo w Warszawie nie wygrała już od pięciu spotkań. Biorąc pod uwagę z kolei wszystkie spotkania, to aktualnie można śmiało powiedzieć, że gracze Inakiego Astiza znajdują się w kryzysie. Jak inaczej nazwać fakt niewygrania już od sześciu spotkań? Jak na razie światełka w tunelu nie widać. Nowym impulsem miało być zatrudnienie nowego trenera, a konkretnie Marka Papszuna, który według początkowych informacji mógł nawet w czwartek mieć swój debiut na ławce trenerskiej Legii. Na ten moment Raków nie jest skłonny jednak łatwo pozbyć się swojego szkoleniowca, wobec czego na Papszuna w stolicy jeszcze nieco poczekamy. Chyba, że w międzyczasie pojawi się jakaś zupełnie nowa koncepcja, chociaż nie wydaje się to zbyt prawdopodobne. W środę trener publicznie zabrał głos i powiedział, że chce być trenerem Legii.





Legii nie idzie w Ekstraklasie, ale także na arenie międzynarodowej. W ostatniej kolejce Ligi Konferencji stołeczny zespół przegrał na wyjeździe z NK Celje, chociaż jego postawa tamtego dnia mogła długimi fragmentami się podobać. Legioniści wreszcie potrafili tworzyć okazje bramkowe i do przerwy nawet prowadzili. Niestety, w końcówce starcia zabrakło im sił, przez co dali sobie strzelić dwa gole i wrócili do Polski z niczym. Wobec kolejnej przegranej w tych rozgrywkach, przed najbliższą kolejką fazy ligowej "Wojskowi" plasują się w gronie drużyn, które na ten moment żegnałyby się z dalszą grą w Lidze Konferencji. Na 36 zespołów podopieczni Inakiego Astiza zajmują odległe 25. miejsce.





‌‌ Tabela Ligi Konferencji





Nieco lepiej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o najbliższego rywala polskiej drużyny. Sparta Praga po trzech rozegranych meczach w Lidze Konferencji zajmuje 16. miejsce z czterema zdobytymi punktami. Do tej pory czeski zespół wygrał z Shamrock Rovers FC, przegrał z HNK Rijeką, a ostatnio bezbramkowo zremisował z Rakowem Częstochowa. Sparta zdecydowanie lepiej spisała się w eliminacjach, gdzie oczywiście rywalizowała z przeciwnikami ze zdecydowanie niższej półki. W 2. rundzie eliminacyjnej wyeliminowała FK Aktobe (1-2, 4-0), potem Ararat-Armenia Erewan (4-1, 2-1), a w decydującej fazie nie bez problemów rozprawiła się z Riga FC (2-0, 0-1).





Najlepszym strzelcem Sparty w tym sezonie jest Albion Rrahmani, który gra dla tej drużyny od sierpnia zeszłego roku. W swoim pierwszym sezonie w nowym klubie strzelił 11 goli w 37 rozegranych spotkaniach. Już wtedy można było uznać to za całkiem niezły wynik. W aktualnych rozgrywkach reprezentant Kosowa spisuje się jeszcze lepiej, mając na koncie dziewięć trafień uzyskanych w 25 meczach. Napastnik ma więc wielkie szanse, aby pobić swój wynik z poprzedniego sezonu. Ostatnimi czasy 25-latek notuje jednak lekki kryzys. W rozgrywkach fazy ligowej Ligi Konferencji nie strzelił jeszcze gola, a w lidze nie pokonał bramkarza rywali już od 209 minut. Porównując jednak to ze statystykami legijnych napastników, to nie wygląda to mimo wszystko najgorzej. Bowiem Mileta Rajović nie trafił do siatki od 716 minut, natomiast Antonio Colak mimo rozegrania 330 minut nadal czeka na premierowego gola w nowych barwach.





fot. Woytek / Legionisci.com





Przed najbliższym spotkaniem trener Astiz będzie miał nieco większy komfort w wyborze wyjściowej jedenastki aniżeli miało to miejsce jeszcze kilka dni temu. Do treningów wrócili już Kacper Urbański oraz Arkadiusz Reca, którzy pauzowali z powodu kontuzji. Na konferencji prasowej hiszpański szkoleniowiec poinformował także, że do dyspozycji jest już również Jakub Żewłakow. Co więcej, ostatnio za kontuzjowanego Juergena Elitima do rozgrywek Ligi Konferencji został zgłoszony Claude Goncalves.





Sparta wiceliderem

Sparta przed kilkoma dniami wygrała w lidze z Mladą Boleslav 2-1, dzięki czemu umocniła się na drugim miejscu w ligowej tabeli. To zwycięstwo przerwało serię trzech niewygranych spotkań (dwa w lidze i jedno w Lidze Konferencji) . Wcześniej najbliższy rywal Legii stracił punkty z Rakowem, FK Teplice i MFK Karvina. Warto wspomnieć, że przeciwko Mladzie Boleslav jednego z goli strzelił Lukas Haraslin. Słowacki pomocnik jest znany z gry w Ekstraklasie w barwach Lechii Gdańsk. Obecny kapitan w przeszłości miał okazję dziewięć razy grać przeciwko Legii. Tylko dwa razy udało się mu wygrać - miało to miejsce w sezonie 2015/16 oraz 2019/20. W czeskiej ekstraklasie rozegrano do tej pory 16 kolejek. W lidze prażanie mogą pochwalić się bilansem 10-4-2, a zdobyte 34 punkty dają im dwa "oczka" strat do liderującej Slavii.





Fragmenty meczu Mlada Boleslav - Sparta Praga













Aktualnie trenerem Sparty jest Brian Priske, który prowadził już praski zespół w sezonie 2023/24, kiedy ten sięgnął po mistrzostwo kraju. Za jego czasów Sparta notowała średnią punktową 2,19, co jest najlepszym wynikiem tej drużyny w ostatnich latach. Następnie Duńczyk spróbował swoich sił w Feyenoordzie Rotterdam, którego nie prowadził nawet przez pełny sezon, gdyż został zwolniony w lutym tego roku. Priske ma na tyle uznaną markę w Czechach, że kiedy pojawiła się opcja jego ponownego zatrudnienia nie zastanawiano się długo. Pod koniec sezonu 2024/25 ze Spartą pożegnał się inny Duńczyk - Lars Friis, który nie pozostawił po sobie dobrego wrażenia. Pod jego wodzą Sparta zajęła w rodzimej lidze dopiero czwartą lokatę. Do nowych rozgrywek Sparta przygotowywała się już razem z Brianem Priske, który ponownie ma zagwarantować drużynie pasmo sukcesów.





Gdzie obejrzeć?

Mecz 4. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji Legia Warszawa - Sparta Praga odbędzie się w czwartek, 27 listopada o godz. 21:00. Transmisja w Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.





Przewidywany skład

