Ostatnie wyniki hokeistów Legii

W ostatnim tygodniu hokejowe zespoły Legii rozegrały kolejne spotkania. Najstarszy zespół juniorów ma na swoim koncie trzy mecze. Z kolei najmłodsi hokeiści Legii wzięli udział w kwalifikacjach do turnieju Czerkawski Cup i niestety decydujące o awansie mecze przegrali. Tym samym naszej drużyny zabraknie w tym prestiżowym turnieju po raz pierwszy od 10 lat.

JUNIOR:



Polonia Bytom 12-1 AH Legia

Bramka: P.Podrażka (as. O.Kućmierz)



Skład: J.Opiłowski, O.Kućmierz, B.Woźniak, P.Podrażka, S.Laskus, B.Baj, M.Birulin, Y.Seredovych, A.Jurek, I.Malchyk, Y.Syshliuk, T.Wiśniewski, S.Shchrerbatiuk.



Polonia Bytom 7-1 AH Legia

Bramka: Y.Seredovych



Skład: J.Opiłowski, O.Kućmierz, M.Krawczyński, P.Podrażka, S.Laskus, B.Baj, M.Birulin, A.Jurek, Y.Seredovych, Y.Shysliuk, S.Shchrerbatiuk.



Naprzód Janów 11-2 AH Legia

Bramki: Y.Seredovych, A.Jurek



Skład: J.Opiłowski, O.Kućmierz, P.Podrażka, S.Laskus, B.Baj, Y.Seredovych, M.Birulin, I.Malchyk, A.Jurek, Y.Shyshliuk, T.Wiśniewski, S.Shchrerbatiuk.



Drugie spotkanie z Polonią rozpoczęliśmy od prowadzenia, po pierwszej tercji było 1:1, po 40 minutach dalej blisko - 1:2. Niestety kondycyjnie nie wytrzymujemy i ostatnia tercja to 5:0 dla gospodarzy. Podobnie było w pojedynku z Janowem, w którym także objęliśmy prowadzenie. Jednak im dłużej trwał mecz, tym bardziej widoczny był u nas brak sił. Janów grał na cztery piątki, a Polonia dysponowała 18 zawodnikami. My mieliśmy do dyspozycji dwie piątki. Tym większe brawa dla drużyny za waleczną postawę o każdy krążek.



JUNIOR MŁODSZY:



MOSM Tychy 13-1 AH Legia

Bramka: Malchyk (as. Wiśniewski)



Drużyna juniora młodszego w miniony weekend przyjechała do lidera tabeli, który jeszcze w tym sezonie nie przegrał. Nasi zawodnicy choć mocno walczyli, to niestety nie byli w stanie skutecznie stawić czoła tyskiej drużynie. Mocno trenujemy, by przy następnej okazji być w stanie nawiązać bardziej wyrównaną walkę z mocnym rywalem.



MINI HOKEJ:

Czerkawski Cup - eliminacje:



Wyniki grupowe:

AH Legia 5-0 Gdynia

AH Legia 9-1 Poznań

AH Legia 3-1 Łódź

AH Legia 1-3 Toruń

1/2 finału: AH Legia 2-5 Bydgoszcz

Mecz o 3. miejsce: AH Legia 0-2 Toruń



Eliminacje do Czerkawski Cup w miniony weekend rozpoczęliśmy od bardzo dobrej gry w fazie grupowej. Zwyciężając w tej części rywalizacji, graliśmy w 1/2 finału z Bydgoszczą, przegrywając 2:5. Był to nasz jedyny słabszy mecz w turnieju. Mecz o trzecie, premiowane awansem do finału Czerkawski Cup miejsce przegrywamy z Toruniem 0:2.



AH Legia 9 lat z rzędu grała w finałach tej prestiżowej imprezy. Ten sezon będzie dla nas lekcją, z której wyciągniemy wnioski. Słowa uznania dla zawodników, trenerów i rodziców, którzy dołożyli cegiełkę do tego wyjazdu, będąc mocno zaangażowani. Mimo dobrej dyspozycji naszych młodych hokeistów nie udało się niestety wywalczyć awansu. Za rok wróciMY jeszcze mocniejsi.







