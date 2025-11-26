Ostatnie wyniki hokeistów Legii

Hokej

W ostatnim tygodniu hokejowe zespoły Legii rozegrały kolejne spotkania. Najstarszy zespół juniorów ma na swoim koncie trzy mecze. Z kolei najmłodsi hokeiści Legii wzięli udział w kwalifikacjach do turnieju Czerkawski Cup i niestety decydujące o awansie mecze przegrali. Tym samym naszej drużyny zabraknie w tym prestiżowym turnieju po raz pierwszy od 10 lat.

JUNIOR:
 
Polonia Bytom 12-1 AH Legia
Bramka: P.Podrażka (as. O.Kućmierz)

Skład: J.Opiłowski, O.Kućmierz, B.Woźniak, P.Podrażka, S.Laskus, B.Baj, M.Birulin, Y.Seredovych, A.Jurek, I.Malchyk, Y.Syshliuk, T.Wiśniewski, S.Shchrerbatiuk.

Polonia Bytom 7-1 AH Legia
Bramka: Y.Seredovych

Skład: J.Opiłowski, O.Kućmierz, M.Krawczyński, P.Podrażka, S.Laskus, B.Baj, M.Birulin, A.Jurek, Y.Seredovych, Y.Shysliuk, S.Shchrerbatiuk.

Naprzód Janów 11-2 AH Legia
Bramki: Y.Seredovych, A.Jurek

Skład: J.Opiłowski, O.Kućmierz, P.Podrażka, S.Laskus, B.Baj, Y.Seredovych, M.Birulin, I.Malchyk, A.Jurek, Y.Shyshliuk, T.Wiśniewski, S.Shchrerbatiuk.

Drugie spotkanie z Polonią rozpoczęliśmy od prowadzenia, po pierwszej tercji było 1:1, po 40 minutach dalej blisko - 1:2. Niestety kondycyjnie nie wytrzymujemy i ostatnia tercja to 5:0 dla gospodarzy. Podobnie było w pojedynku z Janowem, w którym także objęliśmy prowadzenie. Jednak im dłużej trwał mecz, tym bardziej widoczny był u nas brak sił. Janów grał na cztery piątki, a Polonia dysponowała 18 zawodnikami. My mieliśmy do dyspozycji dwie piątki. Tym większe  brawa dla drużyny za waleczną postawę o każdy krążek. 

JUNIOR MŁODSZY:

MOSM Tychy 13-1 AH Legia
Bramka: Malchyk (as. Wiśniewski)

Drużyna juniora młodszego w miniony weekend przyjechała do lidera tabeli, który jeszcze w tym sezonie nie przegrał. Nasi zawodnicy choć mocno walczyli, to niestety nie byli w stanie skutecznie stawić czoła tyskiej drużynie. Mocno trenujemy, by przy następnej okazji być w stanie nawiązać bardziej wyrównaną walkę z mocnym rywalem.

MINI HOKEJ:
Czerkawski Cup - eliminacje:

Wyniki grupowe:
AH Legia 5-0 Gdynia 
AH Legia 9-1 Poznań 
AH Legia 3-1 Łódź 
AH Legia 1-3 Toruń 
1/2 finału: AH Legia 2-5 Bydgoszcz 
Mecz o 3. miejsce: AH Legia 0-2 Toruń
 
Eliminacje do Czerkawski Cup w miniony weekend rozpoczęliśmy od bardzo dobrej gry w fazie grupowej. Zwyciężając w tej części rywalizacji, graliśmy w 1/2 finału z Bydgoszczą, przegrywając 2:5. Był to nasz jedyny słabszy mecz w turnieju. Mecz o trzecie, premiowane awansem do finału Czerkawski Cup miejsce przegrywamy z Toruniem 0:2.

AH Legia 9 lat z rzędu grała w finałach tej prestiżowej imprezy. Ten sezon będzie dla nas lekcją, z której wyciągniemy wnioski. Słowa uznania dla zawodników, trenerów i rodziców, którzy dołożyli cegiełkę do tego wyjazdu, będąc mocno zaangażowani. Mimo dobrej dyspozycji naszych młodych hokeistów nie udało się niestety wywalczyć awansu. Za rok wróciMY jeszcze mocniejsi. 


