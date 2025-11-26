Pytlowany trzeci w Polish Squash Tour w Katowicach

W Katowicach rozegrany został kolejny turniej squasha z cyklu Polish Squash Tour. W Super A trzecie miejsce zajął zawodnik Legii, Jakub Pytlowany.
Super A:
1/4 finału: Jakub Pytlowany - Marc Lopez 3-2 (12-10, 12-10, 9-11, 13-15, 11-5)
1/2 finału: Jakub Pytlowany - Piedro Schweertman 0-3 (6-11, 8-11, 5-11)
O 3. miejsce: Jakub Pytlowany - Karol Krysiak 3.w
Open:
Jan Samborski - Yali Shas 0-3 (8-11, 7-11, 10-12)
Jan Samborski - Dominik Kowalski 3-0 (11-4, 11-6, 11-8)
Jan Samborski - Mikołaj Hyżyk 3-0 (11-4, 11-5, 11-3)
Jan Samborski - Maciej Furman W.3
Paweł Mienkus - Mikołaj Hyżyk 3-0 (13-11, 11-7, 11-6)
Paweł Mienkus - Dariusz Filipowski 2-3 (4-11, 11-13, 11-6, 13-11, 6-11)
Paweł Mienkus - Michał Jachimowicz 0-3 (6-11, 5-11, 6-11)
Paweł Mienkus - Piotr Kujawa 3-1 (4-11, 11-9, 11-4, 11-7)
Paweł Mienkus - Kamil Rybarczyk 3.W
Dominik Mozer - Mykyta Khlus 3-0 (11-6, 11-7, 11-4)
Dominik Mozer - Filip Stolecki 3-1 (11-4, 7-11, 11-8, 11-4)
Dominik Mozer - Marteusz Szewczyk 3-2 (8-11, 11-9, 8-11, 11-6, 11-2)
Dominik Mozer - Michał Stawarski 0-3 (9-11, 3-11, 7-11)
O 3. miejsce: Dominik Mozer - Yali Shas 1-3 (11-8, 10-12, 1-11, 6-11)
Mykyta Khlus - Dominik Mozer 0-3 (6-11, 7-11, 4-11)
Mykyta Khlus - Antoni Zdrojewski 3-1 (11-8, 9-11, 11-7, 11-7)
Mykyta Khlus - Radosław Tarach 3-0 (11-3, 11-9, 11-8)
Mykyta Khlus - Stefan Soszka 3-2 (2-11, 11-6, 10-12, 11-4, 11-6)
Mykyta Khlus - Maciej Furman 3-0 (11-8, 11-8, 11-4)