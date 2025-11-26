Squash

Pytlowany trzeci w Polish Squash Tour w Katowicach

2025-11-26 | Jakub Pytlowany na trzecim miejscu - fot. Patryk Kołodziej/Polski Squash
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

W Katowicach rozegrany został kolejny turniej squasha z cyklu Polish Squash Tour. W Super A trzecie miejsce zajął zawodnik Legii, Jakub Pytlowany.

REKLAMA

Super A:
1/4 finału: Jakub Pytlowany - Marc Lopez 3-2 (12-10, 12-10, 9-11, 13-15, 11-5)
1/2 finału: Jakub Pytlowany - Piedro Schweertman 0-3 (6-11, 8-11, 5-11)
O 3. miejsce: Jakub Pytlowany - Karol Krysiak 3.w

Open:
Jan Samborski - Yali Shas 0-3 (8-11, 7-11, 10-12)
Jan Samborski - Dominik Kowalski 3-0 (11-4, 11-6, 11-8)
Jan Samborski - Mikołaj Hyżyk 3-0 (11-4, 11-5, 11-3)
Jan Samborski - Maciej Furman W.3

Paweł Mienkus - Mikołaj Hyżyk 3-0 (13-11, 11-7, 11-6)
Paweł Mienkus - Dariusz Filipowski 2-3 (4-11, 11-13, 11-6, 13-11, 6-11)
Paweł Mienkus - Michał Jachimowicz 0-3 (6-11, 5-11, 6-11)
Paweł Mienkus - Piotr Kujawa 3-1 (4-11, 11-9, 11-4, 11-7)
Paweł Mienkus - Kamil Rybarczyk 3.W

Dominik Mozer - Mykyta Khlus 3-0 (11-6, 11-7, 11-4)
Dominik Mozer - Filip Stolecki 3-1 (11-4, 7-11, 11-8, 11-4)
Dominik Mozer - Marteusz Szewczyk 3-2 (8-11, 11-9, 8-11, 11-6, 11-2)
Dominik Mozer - Michał Stawarski 0-3 (9-11, 3-11, 7-11)
O 3. miejsce: Dominik Mozer - Yali Shas 1-3 (11-8, 10-12, 1-11, 6-11)

Mykyta Khlus - Dominik Mozer 0-3 (6-11, 7-11, 4-11) 
Mykyta Khlus - Antoni Zdrojewski 3-1 (11-8, 9-11, 11-7, 11-7)
Mykyta Khlus - Radosław Tarach 3-0 (11-3, 11-9, 11-8)
Mykyta Khlus - Stefan Soszka 3-2 (2-11, 11-6, 10-12, 11-4, 11-6)
Mykyta Khlus - Maciej Furman 3-0 (11-8, 11-8, 11-4)




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.