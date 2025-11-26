Dwoje legionistów poleci na Puchar Świata do Indii

Dwoje zawodników sekcji squasha Legii Warszawa - Sofija Zrażewska oraz Jan Samborski znaleźli się w kadrze na WSF World Cup, który 9 grudnia rozpocznie się w Indiach. Będzie to debiutancki występ reprezentacji Polski w Pucharze Świata.

Polacy zagrają w grupie C z Malezją i Australią. Nowe międzynarodowe rozgrywki mają nietypowy drużynowy system rozgrywek: 4 indywidualne mecze, ale w formacie składów 2 kobiety i dwóch mężczyzn. Ponadto WSF testuje krótsze sety - każda partia rozgrywana będzie do sześciu małych punktów, a przy remisie 6-6, kolejny punkt będzie decydujący. W Indiach wystąpi 12 reprezentacji.

Kadra Polski na WSF World Cup: Kajetan Lipski, Jan Samborski, Karina Tyma, Sofija Zrażewska.







