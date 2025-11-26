Mecz w Wałbrzychu 12 grudnia

Zmieniona została data wyjazdowego meczu Legii Warszawa z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Spotkanie odbędzie się w piątek, 12 grudnia o godzinie 20:15 w Wałbrzychu, nie zaś dzień później jak pierwotnie planowano.
Terminy najbliższych meczów Legii:
06.12 (SO) g. 15:00 Legia Warszawa - Energa Trefl Sopot [Youtube, Polsat Sport 3]
12.12 (SO) g. 20:15 Górnik Zamek Książ Wałbrzych - Legia Warszawa [Polsat Sport 2]
17.12 (ŚR) g. 18:00 Legia Warszawa - MLP Academics Heidelberg [Torwar, TVP Sport]
20.12 (SO) g. 18:00 Tauron GTK Gliwice - Legia Warszawa [Youtube]
23.12 (WT) g. 19:00 Legia Warszawa - Miasto Szkła Krosno [Youtube]
28.12 (ND) g. 12:30 AMW Arka Gdynia - Legia Warszawa [Polsat Sport 2]
04.01 (ND) g. 12:30 Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza [Polsat Sport 2]