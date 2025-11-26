Co dalej z Papszunem? Telenowela trwa

Marek Papszun - fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja
Zatrudnienie Marka Papszuna w Legii Warszawa wydaje się przesądzone. Nadal cały czas jednak nie wiadomo, kiedy trener rozpocznie pracę w stołecznym klubie. Rozmowy Legii z Rakowem trwają, ale porozumienia jeszcze nie osiągnięto. 

Media informowały wcześniej, że Papszun może poprowadzić Legię już w meczu ze Spartą Praga. Tak się jednak nie stanie. 


Raków chciałby zatrzymać trenera jak najdłużej, po części dlatego, że na chwilę obecną nie ma dla niego zastępcy. Łukasz Tomczyk, który obecnie pracuje w Polonii Bytom, może przejść do Rakowa po zakończeniu rundy. Nie ma jeszcze wymaganej licencji UEFA Pro, a ma rozpocząć kurs w nowym roku. Musiałby więc teraz pracować na tzw. słupa. Osobą, która mogłaby figurować jako pierwszy trener Rakowa jest były szkoleniowiec Cracovii, Dawid Kroczek, który pracuje jako jeden z asystentów Marka Papszuna, ale nie jest chętny do pełnienia roli strażaka. W przeszłości Tomczyk był asystentem Kroczka w Resovii, co powoduje napiętą atmosferę. 


 


Sytuacja z Markiem Papszunem w Legii jest skomplikowana. Klub porozumiał się z trenerem, a rozwiązanie umowy z Rakowem miało być formalnością, bo Papszun otrzymał zapewnienie, że będzie mógł odejść jeśli dostanie korzystną ofertę. Okazało się jednak, że to umowa dżentelmeńska, a nie konkretny zapis w kontrakcie, ponadto nie dotyczy Ekstraklasy. Legia musi więc dojść z Rakowem do porozumienia w kwestii wysokości kwoty wykupu trenera.


Media donoszą, że Legia złożyła taką ofertę. Problem polega na tym, że chciała go pozyskać za darmo lub bonusy za określone kryteria, które w praktyce były mało realne do spełnienia. 


Meczyki.pl informują, że:  "Na dziś Świerczewski nie ma zamiaru uginać się przed Legią i Papszunem - chyba, że klub ze stolicy podejmie rozmowy i ustali satysfakcjonujące warunki rozstania. Dla Rakowa to kwestia wyznaczenia zasad i granic na przyszłość dla innych. I trudno się dziwić, bo timing takiego przejęcia trenera tworzy wokół klubu niepożądane zamieszanie. Legia? Czeka licząc na sprawczość szkoleniowca w rozmowach z obecnym pracodawcą."
 

Tymczasem w kuluarach krążą informacje, że Michał Świerczewski oczekuje ponad miliona euro. A to tyle ile cały sztab Papszuna ma zarabiać przy Łazienkowskiej przez rok.


Czy i ile Legia jest skłonna zapłacić za trenera, którego chce sam właściciel, Dariusz Mioduski? Kiedy Papszun trafi do Legii? Sytuacja jest dynamiczna, czas nie działa na korzyść Legii, która jest już w bardzo poważnym kryzysie, nie tylko pod względem piłkarskim, ale też organizacyjnym, a cierpliwość kibiców się kończy. 


Legia pozostaje bez trenera już 26 dni. Tymczasowo tę funkcję pełni Inaki Astiz




Komentarze (11)

Tym - 3 minuty temu, *.centertel.pl

To jest jak ten film.moda na sukces ha 🤣🤣

odpowiedz
wojti - 6 minut temu, *.inetia.pl

Nie kumam. Podobno Raków chce za Paszuna milion ojro. Legia go potrzebuje na już a sam zainteresowany też chce odejść do Legii.
Legia kupuje Rajovicia podobno za 3 mln ojro a do gry nie wnosi nic - najsłabsze ogniwo. To klub nie może wydać 1 mln ojro na trenera ? Coś tu jest nie halo. Ciekawe o co chodzi.

odpowiedz
majusL@legionista.com - 8 minut temu, *.174.42

#LEGIAnieDLApapszuna

odpowiedz
Miki - 9 minut temu, *.jmdi.pl

Dla Papszuna lepsza jest Legia bez pucharów w przyszłym roku, łatwiej będzie zagrać dobry sezon w lidze bez grania co trzy dni.

odpowiedz
olo-śląsk - 19 minut temu, *.orange.pl

a może do cyrku dołączyc nazwisko Piotr Nowak na wikipedi ma ciekawy wpis moze on by ogarnoł te panienki

cytuje
Z Philadelphia Union został zwolniony w atmosferze skandalu, za znęcanie się nad piłkarzami poprzez niewłaściwe metody treningowe i komunikacyjne[5][6][7][8]. Amerykański sąd stwierdził, że jego działania zagrażały zdrowiu i bezpieczeństwu piłkarzy[9].

Z dokumentów wynika, że Nowak narażał zdrowie młodych zawodników, kazał im biegać po 10 mil w słońcu bez wody, także tym kontuzjowanym. Nikomu nic się nie stało, prawnicy wyjaśniali, że wodę zawodnicy dostawali po biegu. Nowak tłumaczył zaniepokojonemu asystentowi, że "zrobi mężczyzn z piłkarzy", których nazywał "cipkami" i "słabiakami". Nowak miał też bić swoich graczy, podobno nagrały to kamery. Sędzia Margaret Brogan powiedziała, że "maczał ręce w wiadrze z lodowatą wodą, aby złagodzić ból po tym, jak uderzał ich zbyt mocno". Miał uderzać zawodników także butem. Prawnicy Nowaka odpowiedzieli, że przyzwolenie na takie traktowanie dał jeden z były współwłaścicieli klubu, Nick Sakiewicz. Zmuszał piłkarzy z różnymi urazami, nawet wstrząśnieniem mózgu, do szybszego powrotu do zajęć, bez konsultacji z lekarzami lub wbrew ich opinii. Wielokrotnie łamał przepisy MLS dotyczące wystawiania testowanych graczy i młodzieżowców.🤣😂😂😂

odpowiedz
majusL@legionista.com - 20 minut temu, *.174.42

#papszunNieDlaLegii

odpowiedz
Pierdu pierdu - 21 minut temu, *.play.pl

Legia Legia jest nowelą,
której nigdy nie masz dosyć
Wczoraj puchar i mistrzostwo,
Jutro spadek i ujostwo

odpowiedz
Marek P. - 22 minuty temu, *.orange.pl

jak już macie dobrego trenera i wierzycie mu to dajcie mu przenajmniej rok kredytu, nie przebierajcie nogami po 3 kolejkach od wejścia w ten bałagan

odpowiedz
Rumcajs - 22 minuty temu, *.246.40

Słowo jest najważniejsze, nie ma znaczenia co jest na papierze. Raków zakała polskiej piłki. Wstyd po prostu, ludzie bez honoru co robią z mordy szmatę.

odpowiedz
Kiku78 - 26 minut temu, *.play-internet.pl

Przereklamowany bufon, człowiek jednego klubu, w którym miał władzę absolutną. Zobaczycie, że to będzie katastrofa, w najlepszym razie puchary za rok.

odpowiedz
Pierdu pierdu - 15 minut temu, *.play.pl

@Kiku78: juz jest katastrofa. tu moze pomoc tylko silnoreki i dyscyplina.

odpowiedz
