Goncalves zgłoszony do Ligi Konferencji

Claude Goncalves - fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

Claude Goncalves został zgłoszony przez Legię Warszawa do rozgrywek Ligi Konferencji. Zastąpił kontuzjowanego Juergena Elitima. 

Legia skorzystała z zapisu w regulaminie rozgrywek, który mówi, że w trakcie fazy ligowej klub może tymczasowo zastąpić maksymalnie jednego zawodnika z pola i zgłosić w jego miejsce innego piłkarza pod warunkiem wystąpienia długotrwałej kontuzji. Zawodnik zastępujący musiał być zarejestrowany w klubie przed ostatecznym terminem zgłoszeń Listy A. Kontuzja lub choroba zawodnika z pola jest uznawana za długotrwałą, jeśli trwa co najmniej 60 dni od dnia jej wystąpienia.


 


Jak informowaliśmy na początku listopada, przerwa Elitima ma potrwać kilka miesięcy.




Komentarze (5)

majusL@legionista.com - 16 minut temu, *.174.42

Proszę wykreślić chodyne i kuna a na ich miejsce wziąć kogoś z młodych. Gorsi nie będą. A koszty mniejsze.

odpowiedz
Wolfik - 28 minut temu, *.play.pl

Piłkarz jest jakiś czas w klubie, a ja dalej nie wiem na jakiej pozycji on właściwie miałby grać. Surowy, wolny, niezdecydowany.

odpowiedz
Rumcajs - 46 minut temu, *.246.36

Teraz na pewno wygramy. A może nawet znajdziemy wiatr w polu? W każdym razie Goncalves na pewno go poszuka.

odpowiedz
Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 54 minuty temu, *.110.14

A po co tam ten kasztan?

odpowiedz
Rumcajs - 45 minut temu, *.246.36

@Barnaba Król Portalu Legionisci.com: Legia jak zwykle spóźniona, teraz śnieg już pada, a kasztany dawno były.

odpowiedz
