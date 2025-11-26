Goncalves zgłoszony do Ligi Konferencji

Claude Goncalves został zgłoszony przez Legię Warszawa do rozgrywek Ligi Konferencji. Zastąpił kontuzjowanego Juergena Elitima.
Legia skorzystała z zapisu w regulaminie rozgrywek, który mówi, że w trakcie fazy ligowej klub może tymczasowo zastąpić maksymalnie jednego zawodnika z pola i zgłosić w jego miejsce innego piłkarza pod warunkiem wystąpienia długotrwałej kontuzji. Zawodnik zastępujący musiał być zarejestrowany w klubie przed ostatecznym terminem zgłoszeń Listy A. Kontuzja lub choroba zawodnika z pola jest uznawana za długotrwałą, jeśli trwa co najmniej 60 dni od dnia jej wystąpienia.
Jak informowaliśmy na początku listopada, przerwa Elitima ma potrwać kilka miesięcy.