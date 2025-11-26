Goncalves zgłoszony do Ligi Konferencji

Jak informowaliśmy na początku listopada, przerwa Elitima ma potrwać kilka miesięcy .

Legia skorzystała z zapisu w regulaminie rozgrywek, który mówi, że w trakcie fazy ligowej klub może tymczasowo zastąpić maksymalnie jednego zawodnika z pola i zgłosić w jego miejsce innego piłkarza pod warunkiem wystąpienia długotrwałej kontuzji. Zawodnik zastępujący musiał być zarejestrowany w klubie przed ostatecznym terminem zgłoszeń Listy A. Kontuzja lub choroba zawodnika z pola jest uznawana za długotrwałą, jeśli trwa co najmniej 60 dni od dnia jej wystąpienia.

Claude Goncalves został zgłoszony przez Legię Warszawa do rozgrywek Ligi Konferencji. Zastąpił kontuzjowanego Juergena Elitima.

majusL@legionista.com - 16 minut temu, *.174.42 Proszę wykreślić chodyne i kuna a na ich miejsce wziąć kogoś z młodych. Gorsi nie będą. A koszty mniejsze. odpowiedz

Wolfik - 28 minut temu, *.play.pl Piłkarz jest jakiś czas w klubie, a ja dalej nie wiem na jakiej pozycji on właściwie miałby grać. Surowy, wolny, niezdecydowany. odpowiedz

Rumcajs - 46 minut temu, *.246.36 Teraz na pewno wygramy. A może nawet znajdziemy wiatr w polu? W każdym razie Goncalves na pewno go poszuka. odpowiedz

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 54 minuty temu, *.110.14 A po co tam ten kasztan? odpowiedz

Rumcajs - 45 minut temu, *.246.36 @Barnaba Król Portalu Legionisci.com: Legia jak zwykle spóźniona, teraz śnieg już pada, a kasztany dawno były. odpowiedz

