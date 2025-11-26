Powroty Urbańskiego i Recy

We wtorek drużyna legii rozpoczęła bezpośrednie przygotowania do meczu ze Spartą Praga. W zajęciach wzięli udział Kacper Urbański, Arkadiusz Reca i Jakub Żewłakow, którzy w ostatnim czasie zmagali się z urazami i nie byli do dyspozycji sztabu szkoleniowego.

W środę legioniści trenowali w samo południe w LTC. - Kacper Urbański, Jakub Żewłakow i Arkadiusz Reca trenują z nami. Wszystko wskazuje na to, że znajdą się w kadrze meczowej - poinformował Inaki Astiz.













Sparta Praga pierwotnie miała wyruszyć do Polski w środowe przedpołudnie i trenować na stadionie przy Łazienkowskiej 3, ale na prośbę UEFA, by oszczędzać murawę na czwartkowy mecz, zgodziła się zmienić plany i odbyć trening w Pradze. Czesi przybędą do Warszawy pod wieczór i jedynie krótko przejdą się po murawie stadionu, na którym zagrają dzień później.





Mecz 4. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji Legia Warszawa - Sparta Praga odbędzie się w czwartek, 27 listopada o godz. 21:00.



