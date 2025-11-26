Papszun: Chcę być trenerem Legii

Marek Papszun i Michał Świerczewski - fot. Mishka / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

Marek Papszun pierwszy raz publicznie zabrał głos w sprawie pracy w Legii Warszawa.  - Legia chce mnie jako trenera, ja chcę być trenerem Legii - powiedział na konferencji prasowej przed meczem Rakowa z SK Rapid Wiedeń.

REKLAMA

Na początku spotkania z dziennikarzami aktualny szkoleniowiec częstochowian zabrał głos, by skomentować całą sytuację, z którą mierzy się w ostatnich dniach.


- Legia chce mnie jako trenera, ja chcę być trenerem Legii. I... to tyle jeśli chodzi o komentarz do tej sprawy. Mam mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia, tak się stanie i nie będę musiał tego więcej komentować. Mam prośbę do szeroko pojętej opinii publicznej, żeby nie wyrokować, nie wydawać ocen, nie mając pełnej wiedzy w temacie. Proszę poczekać na rozstrzygnięcie tej sprawy - dodał Papszun.


 


SONDACzy zatrudnienie Marka Papszuna przez Legię będzie dobrą decyzją?




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (12)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Chudy Grubas - 11 minut temu, *.78.174

Króciutko😂
Pięknie wrzucony granat. Już go lubię 😁

odpowiedz
Rullo - 11 minut temu, *.play.pl

No i to jakiś konkret

odpowiedz
Rumcajs - 19 minut temu, *.246.41

A 3 dni temu mówił, że nie będzie tego komentował, bo takie ma zasady. Grunt to konsekwencja.

odpowiedz
Anty legła - 24 minuty temu, *.orange.pl

Wam nawet matka Teresa z Kalkuty by nie pomogła .... 🤣🤣

odpowiedz
Redi - 32 minuty temu, *.play-internet.pl

Podoba mi się taki przekaz, jasno i konkretnie. Jak widać należy poczekać a nie prześcigać się w sensacjach jak to robią wszyscy dziennikarze i różne portale sportowe. Nie jestem fanem trenera Papszuna ale zawsze chciałem żeby trenerem Legii był ktoś z Warszawy, może coś z tego będzie.

odpowiedz
L - 32 minuty temu, *.play.pl

Ojoj, ale musial sie wkur... na Swierczewskiego, że mowi takie rzeczy. Oby jak najszybciej to sie stało, rzadko sie zdarza, zeby połączyc 2 cechy u trenera: przywiazanie do klubu i warsztat. Vuko mial 1,5/2, Papszun ma 2/2.

Niezly to jest paradoks, ze obecnie mamy dyrekotra sportowego z Warszawy, ikone klubu, trenera z Warszawy, szkielet skladu - Polacy i to byly badz obecni reprezentanci, a....gramy najgorzej od lat i nie da sie na nich patrzec mimo, ze powinna to byc sytuacja, wiekszego utozsamiania sie z klubem/zespolem.

odpowiedz
Rumcajs - 7 minut temu, *.246.22

@L: Krótko z tym niehonorowym prezesem, który rzuca słowa na wiatr! Niech się modli, żeby mu ludzie wybaczyli i rękę w kościele podali. Słowo rzecz święta.

odpowiedz
Krzychu - 38 minut temu, *.147.230

Papszun to będzie w końcu trener na lata💪

odpowiedz
xxL - 9 minut temu, *.vectranet.pl

@Krzychu: a bedzie jak zwykle... "do lata"

odpowiedz
Broda - 39 minut temu, *.plus.pl

Takich nam potrzeba konkretnych ludzi

odpowiedz
Rysiek z K(L)anu - 41 minut temu, *.126.9

Papszun, Papszun jest nowelą,
W Legii zmienia się świat,
To on poprowadzi drużynę,
By znów na szczyt wskoczyć, tak!

Życie, życie jest nowelą,
Z nim do przodu pójdzie klub,
W Legii wiara w trenera,
Niech puchary już błyszczą w tłum.

Refren:
Papszun, Papszun jest nowelą,
Legia teraz ma go tu,
Zmiana, zmiana w grze, w sercu,
I pucharów blasku blask!

Na każdym kroku będzie nowa,
Nowa siła, nowy plan,
Papszun poprowadzi Legię,
By zdobyć puchar, zdobyć szczyt!

Refren:
Papszun, Papszun jest nowelą,
Legia teraz ma go tu,
Zmiana, zmiana w grze, w sercu,
I pucharów blasku blask!

odpowiedz
e(L)o - 42 minuty temu, *.ksiezyc.pl

kabaret

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.