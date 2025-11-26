Papszun: Chcę być trenerem Legii

Marek Papszun pierwszy raz publicznie zabrał głos w sprawie pracy w Legii Warszawa. - Legia chce mnie jako trenera, ja chcę być trenerem Legii - powiedział na konferencji prasowej przed meczem Rakowa z SK Rapid Wiedeń.

Na początku spotkania z dziennikarzami aktualny szkoleniowiec częstochowian zabrał głos, by skomentować całą sytuację, z którą mierzy się w ostatnich dniach.





- Legia chce mnie jako trenera, ja chcę być trenerem Legii. I... to tyle jeśli chodzi o komentarz do tej sprawy. Mam mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia, tak się stanie i nie będę musiał tego więcej komentować. Mam prośbę do szeroko pojętej opinii publicznej, żeby nie wyrokować, nie wydawać ocen, nie mając pełnej wiedzy w temacie. Proszę poczekać na rozstrzygnięcie tej sprawy - dodał Papszun.













