Kairinen: Czekamy na prawdziwą bitwę

- Legia jest mocnym zespołem. Ma dużo indywidualności, dobrych zawodników na każdej pozycji. Bazują na dużej intensywności i szybkości na skrzydłach. To na pewno nie będzie łatwy mecz dla nas. Czekamy na prawdziwą bitwę - mówi przed meczem z Legią pomocnik Sparty Praga, Kaan Kairinen.

- Nie wiem, ile kibiców będzie jutro na stadionie. Mam nadzieję, że będzie pełny. Słyszałem wiele o atmosferze jaka panuje na tym stadionie i nie mogę się jej doczekać. Mam nadzieję na świetne widowisko.





- Zawsze staramy się zdobyć trzy punkty. Jutro nie będzie inaczej. Postaramy się zagrać jak najlepiej, a jeśli nam to wyjdzie, będziemy mieli duże szanse na zgarnięcie pełnej puli.









- Jesteśmy mocną drużyną w stałych fragmentach gry. Zarówno jeśli chodzi o ofensywę, jak i defensywie. Trenujemy ciężko nad tym aspektem i postaramy się go wykorzystać również w jutrzejszym spotkaniu.





- Czy brak treningu przy Łazienkowskiej wpłynie na nasze przygotowania? Nie. Trenowaliśmy dziś rano w naszym ośrodku i nie wydaje mi się, by to na nas wpłynęło.





- Nie rozmawiałem z Ermalem Krasniqim w ostatnim czasie. Cały czas jednak mam z nim kontakt.



