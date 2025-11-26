Kairinen: Czekamy na prawdziwą bitwę

Mikołaj Ciura
Legionisci.com Legionisci.com

- Legia jest mocnym zespołem. Ma dużo indywidualności, dobrych zawodników na każdej pozycji. Bazują na dużej intensywności i szybkości na skrzydłach. To na pewno nie będzie łatwy mecz dla nas. Czekamy na prawdziwą bitwę - mówi przed meczem z Legią pomocnik Sparty Praga, Kaan Kairinen.

REKLAMA

- Nie wiem, ile kibiców będzie jutro na stadionie. Mam nadzieję, że będzie pełny. Słyszałem wiele o atmosferze jaka panuje na tym stadionie i nie mogę się jej doczekać. Mam nadzieję na świetne widowisko.


- Zawsze staramy się zdobyć trzy punkty. Jutro nie będzie inaczej. Postaramy się zagrać jak najlepiej, a jeśli nam to wyjdzie, będziemy mieli duże szanse na zgarnięcie pełnej puli.


 


- Jesteśmy mocną drużyną w stałych fragmentach gry. Zarówno jeśli chodzi o ofensywę, jak i defensywie. Trenujemy ciężko nad tym aspektem i postaramy się go wykorzystać również w jutrzejszym spotkaniu.


- Czy brak treningu przy Łazienkowskiej wpłynie na nasze przygotowania? Nie. Trenowaliśmy dziś rano w naszym ośrodku i nie wydaje mi się, by to na nas wpłynęło.


- Nie rozmawiałem z Ermalem Krasniqim w ostatnim czasie. Cały czas jednak mam z nim kontakt.




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.