5-7.12: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę fani Legii pojadą do Gliwic na wyjazdowy mecz z Piastem. Tego samego dnia o 15:00 w hali na Bemowie zagrają nasi koszykarze, którzy mierzyć się będą z Treflem. Transmisja w Polsacie Sport 3. W niedzielę wyjazdowy mecz z Ruchem Chorzów rozegrają nasi futsaliści. Marek Kania startować będzie w trzecich zawodach Pucharu Świata w Heerenveen. Zaplanowany na sobotę sparing Legii II z Polonią Środa Wlkp. został przeniesiony na późniejszą fazę przygotowań.

Rozkład jazdy:

06.12 g. 14:45 Pogoń Szczecin - Radomiak Radom

06.12 g. 15:00 Legia Warszawa - Trefl Sopot [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

06.12 g. 16:00 AZS AWF Warszawa - Legia II Warszawa [kosz, ul. Marymoncka 34]

06.12 g. 20:15 Piast Gliwice - Legia Warszawa

07.12 g. 17:00 Ruch Chorzów - Legia Warszawa [futsal]





Młodzież:

06.12 g. 10:00 Legia U16 - Wisła Płock (sparing) [LTC 7]

06.12 g. 10:00 Legia U17 - Znicz Pruszków (sparing) [LTC 6]

06.12 g. 11:00 Legia U8 - gra wewnętrzna [ul. Łazienkowska 3]

06.12 g. 12:00 Legia U15 - Arka Gdynia '11 (sparing) [LTC]

06.12 g. 12:00 Jagiellonia Białystok '15 - Legia U11 (sparing) [Białystok, ul. Instalatorska]

06.12 g. 12:00 Jagiellonia Białystok '14 - Legia U12 (sparing) [Białystok, ul. Instalatorska]

06.12 g. 13:00 Legia U10 - FC Lesznowola '16 [ul. Łazienkowska 3]

06.12 g. 14:30 Jagiellonia Białystok '13 - Legia U13 (sparing) [Białystok, ul. Instalatorska]

06.12 g. 15:00 Jagiellonia Białystok '15 - Legia U11 (sparing) [Białystok, ul. Instalatorska]

06.12 g. 15:00 Legia U9 - Wicher Kobyłka '17 [ul. Łazienkowska 3]

06.12 g. 15:00 Legia U7 - BVB Academy WBS Warszawa '19 [ul. Łazienkowska 3]





