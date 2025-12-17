17-19.12: Rozkład jazdy

W środę o 18:00 na Torwarze koszykarze Legii zagrają ostatnie spotkanie grupowe Ligi Mistrzów z niemieckim Heidelbergiem. Transmisja w TVP Sport. Wygrana zapewni legionistom awans do kolejnego etapu rozgrywek, bez oglądania się na rywali. Dzień później przy Ł3 będzie miał miejsce mecz piłkarzy w Lidze Konferencji z Gibraltarczykami - ostatnie spotkanie piłkarzy w tym roku, podczas którego kibice zapowiedzieli, że nie będą prowadzić dopingu.

17.12 g. 18:00 Legia Warszawa - Heidelberg Academics [kosz, Torwar]18.12 g. 20:00 Legia II Warszawa - Znicz Basket Pruszków [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]18.12 g. 21:00 Legia Warszawa - Lincoln Red Imps FC19.12 g. 20:00 FC Den Haag - Jong PSV



