Legia bliska przedłużenia umowy z Ponsarem

Po meczu z Dzikami Warszawa wygasła umowa z Carlem Ponsarem. Przypomnijmy, że 28-letni zawodnik związał się krótkoterminowym kontraktem z Legią Warszawa. Była to konsekwencja urazu, którego doznał Race Thompson przed startem rozgrywek. Jednak dobra postawa Francuza sprawiła, że stołeczny zespół chciałby podpisać nową umowę. Jak donosi serwis zkrainynba.com, obie strony są bliskie porozumienia.

Wg doniesień, nowy kontrakt miałby obowiązywać do kolejnej przerwy reprezentacyjnej. Co oznacza, że Ponsar byłby w rotacji Heiko Rannuli do drugiej połowy lutego 2026 roku. 


W obecnym sezonie Carl Ponsar rozegrał 14 spotkań będąc realnym wsparciem drużyny wchodząc z ławki rezerwowych. Jedno z najlepszych spotkań rozegrał przeciwko Anwilowi Włocławek rzucając 17 pkt. oraz w koszykarskiej Lidze Mistrzów przeciwko MLP Academics Heidelberg (13 pkt. i 6 zbiórek). 


RozgrywkiMeczeMinutyPkt.SkutecznośćZbiórkiAsystyPrzechwyty
Orlen Basket Liga820:456,646,2%4,51,90,6
Basketball Champions League519:305,840,0%4,40,80,8
Superpuchar115:592,0-3,03,0-






