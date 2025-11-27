Podnoszenie ciężarów

Medale legionistów na mistrzostwach Warszawy U-15 i U-17

Sztangiści Legii wzięli udział w mistrzostwach Warszawy do lat 15 i 17, osiągając bardzo dobre wyniki. Legioniści w kat. U-15 osiągnęli następujące wyniki: 

Gabriel Komosa: 70 kg w rwaniu, 76 kg w podrzucie
Dariusz Bylak: 49 kg w rwaniu, 57 kg w podrzucie
Filip Tarnowski: 70 kg w rwaniu, 80 kg w podrzucie
Natalia Domagała: 49 kg w rwaniu, 56 kg w podrzucie

W kategorii do lat 17 Oliwier Przybysz zaprezentował się fenomenalnie, osiągając 71 kg w rwaniu i 83 kg w podrzucie. 

Dodatkowo, poza konkursem, nasi starsi zawodnicy pokazali swoje umiejętności na najwyższym poziomie:
Paweł Wyrodek: 100 kg w rwaniu, 115 kg w podrzucie
Jakub Kawka: 90 kg w rwaniu, 110 kg w podrzucie


