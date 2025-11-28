Barcia: Podpisałbym kontrakt z Las Palmas

Sergio Barcia - fot. Woytek / Legionisci.com
Fumen
źródło: Legionisci.com / UD Las Palmas

Sergio Barcia rozgrywa bardzo dobry sezon na wypożyczeniu reprezentując barwy UD Las Palmas. 24-letni zawodnik, obok bramkarza, jest jednym z graczy, który wystąpił we wszystkich meczach ligowych w pełnym wymiarze czasowym. Razem z drużyną plasuje się w czołówce LaLiga2 i obok Deportivo La Coruna, Racingu Santander oraz Almerii jest kandydatem do awansu. Zawodnik nie ukrywa zadowolenia ze swojej postawy. 

- Jestem bardzo zadowolony z tego, jak się sprawy mają i jak gram. Jednocześnie mam świadomość, że mam jeszcze wiele do poprawienia. Każdy piłkarz lubi grać, mam szczęście, że rozegrałem wszystkie minuty i chcę za to podziękować trenerowi. Będę nadal pomagał klubowi i moim kolegom z drużyny w miarę możliwości - powiedział Sergio Barcia na konferencji prasowej przed ligowym spotkań z Castellon.


 


 - Jest listopad i gdyby to zależało ode mnie, oczywiście podpisałbym kontrakt (z Las Palmas - przyp. red.), ale należę do innego klubu. Jestem bardzo zadowolony z klubu, miasta i kibiców. Przed nami jeszcze długi sezon, ale są rzeczy, które nie zależą tylko ode mnie. - nie ukrywał hiszpański obrońca. - Miałem za sobą trudny rok, byłem daleko od domu, miałem kontuzję... W tym roku chciałem się zrehabilitować, cieszyć się piłką nożną i znów być tym, kim byłem na boisku. Tutaj idea klubu i trenera bardzo dobrze pasuje do mojego stylu gry. Dzięki poziomowi drużyny wszystko jest łatwiejsze. - powiedział Sergio Barcia.




tagi:
Komentarze (4)

+dodaj komentarz
Rumcajs - 7 minut temu, *.246.25

Jego wypowiedź nieświadomie pokazuje jaka amatorka panuje w Legii. Akurat myślałem o tym wczoraj oglądając Lecha i patrząc jak buduje akcje. Piłkarze sprowadzani muszą mieć jakieś punkty wspólne, strategia musi być spójna i to się musi uzupełniać. A my bierzemy graczy nieraz dobrych jak Barcia co kompletnie nie pasują do tego co gramy lub chcemy grać. W ostatnich latach było w polskich mediach kilka ciekawych wypowiedzi skautów co pracują dla topowych zagranicznych klubów i oni mówili zgodnie, że zazwyczaj to każdy wie że zawodnik X jest dobry, ale tylko jakiś tam procent niewielki procent uzna dodatkowo, że gracz będzie też pasował i tu nie chodzi tylko o styl piłkarski, ale ogólnie podejście do życia i codzienny charakter. A my patrzymy tylko na to, czy naszym zdaniem piłkarz jest dobry. No i nie dość, że się często mylimy to nawet jeśli udaje nam się mieć rację, jak np. z Barcią, to się okazuje, że on do Polski i Legii nie pasuje w ogóle. Jesteśmy śmieszni i tyle, a wypowiedź Hiszpana, który Legii wbijać szpilek raczej nie chce, ale z tej wypowiedzi bije ogromna ulga, że znów może grać w normalnej drużynie i cieszyć się piłką.

odpowiedz
znawcy nie obrażając niech gra w tej hiszpani - 27 minut temu, *.play-internet.pl

był drewniany i elektryczny - był za słaby na Legię

odpowiedz
Legionista - 46 minut temu, *.orange.pl

No Sergio teraz byś się nam przydał....bo w obronie u nas śmierdzi amatorką niestety i jeszcze odsunięcie Pankova to już wgl.

odpowiedz
Fre - 51 minut temu, *.play.pl

Puścić nie znęcać się na chłopakiem dobry wiek piłkarski jeszcze może się rozwinąć szkoda mu u nas marnować karierę🤕

odpowiedz
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
