Vinagre: Brakuje nam pewności siebie

- To kolejny mecz, w którym kreujemy wiele sytuacji, ale nie potrafimy trafić do bramki. Później tracimy prosto gola... Tak na razie wygląda cały sezon w naszym wykonaniu. Musimy to poprawić, bo końcowy rezultat pokazuje, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy - powiedział po porażce ze Spartą Praga lewy obrońca Legii Warszawa, Ruben Vinagre.

- Nie można powiedzieć, że się nie staramy. Ale tak, jak powiedziałem wcześniej - nie możesz nie wykorzystywać kreowanych sytuacji. To nie zwiększa naszej pewności siebie, której nam brakuje w tym momencie. Szczególnie w drugiej połowie brakowało nam jej dziś. W pierwszej części byliśmy waleczni, a po przerwie zamiast przeć na bramkę i postarać się zdobyć wyrównanie, zaczęliśmy popełniać proste błędy. 


- Nasza sytuacja nie jest zależna od trenerów. Oni nam w pełni pomagają. Niestety, czegoś nam brakuje, co widać po statystykach. Mamy swoje szanse, ale nie potrafimy ich wykorzystać. Sparta nie stworzyła sobie dziś choćby jednej groźnej okazji, a zdobyła bramkę. Trenerzy robią swoją pracę, wspomagają nas, ale to my nie potrafimy dostarczyć efektów i jest to dziwne.


- Powodów naszej sytuacji jest wiele. To jednak jest nasza sprawa, którą musimy przegadać wewnętrznie. Czy piłkarze za nią odpowiadają? Oczywiście. To my wychodzimy na boisko. Walczymy, ale rezultaty nie przychodzą. Musimy ponieść za to odpowiedzialność.




Komentarze (7)

Człowieku bez ambicji!!!! Na trybuny a nie boisko! Mam nadzieję że nowy trener, bez względu kto nim będzie, tam właśnie cię wyśle!!! Byłeś najsłabszym na boisku i w przerwie powinieneś już brać prysznic!!! Słaby jesteś, bardzo słaby!!!

Tak kreowaliście sytuacje, że przy stanie 0:1 w drugiej połowie nie oddaliście nawet jednego celnego strzału. Pajac.

No jak sobie ja wewnętrznie przegadacie to na bank będzie dobrze.

Wolałbym żeby zamiast ponosić za to „odpowiedzialność” żebyście zaczęli ponosić konsekwencje…

Ty miernoto nie masz za grosz ambicji.
Won

Ty masz głowę jak Gual. Machasz łapami, myślisz żeś najlepszy a ch*** potrafisz. Jak zwykle zawaliłeś gola. I to w jakim stylu! Ty nawet tego dobrze zrobić nie potrafisz. Co to było za lądowanie na dwie nogi przy interwencji na alibi, po której nie chciało Ci się wracać we własne pole karne? Gdzie był telemark? Nawet z klasą obok meczu nie potrafisz przejść jak Kapustka, tylko musisz zepsuć i to bez stylu lądując na dwie nogi.

Kiedy ty walczyłeś? Chyba w przerwie z flaszką.
Nawet po własnych stratach nie potrafisz wrócić tylko ręce rozglądasz na boki...

