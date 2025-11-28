W sobotę i niedzielę kolejna edycja Legia Cup

W sobotę i niedzielę (29-30 listopada 2025 r.) przy Łazienkowskiej 3 odbędzie się kolejna już edycja turnieju Legia Orlen Cup, jak co roku skierowana dla drużyn reprezentujących kategorię U11 (w tym roku jest to rocznik 2015). Na dwóch boiskach pod balonem mierzyć się będzie 11 zespołów z Polski i całego świata, w tym dwa zespoły Legii. Początek turnieju - w sobotę o 11:00. Wstęp wolny

W zeszłym roku turniej zakończył się zwycięstwem Villarreal CF, a Legia Warszawa po emocjonującej walce zajęła drugie miejsce wyprzedzając kadrę MZPN i zostawiając za sobą takie marki jak Hertha Berlin, Aston Villa czy Sparta Praga. Legioniści, którzy doskonale radzą sobie w obecnym sezonie w lidze starszego rocznika i w sparingach, na pewno będą chcieli pokazać się z równie dobrej strony, przede wszystkim pod kątem umiejętności. W 2025 roku stawka znów zapowiada się imponująco – na boisku zobaczymy młodych zawodników z Portugalii, Czech, Austrii, Norwegii, USA oraz Polski.













UCZESTNICY LEGIA ORLEN CUP 2025:

Legia Warszawa I

Legia Warszawa II

Sparta Praga (Czechy)

Red Bull Salzburg (Austria)

Benfica Lizbona (Portugalia)

Aston Villa (Anglia)

MŠK Žilina (Słowacja)

Norwegian Soccer Schools Academy (Norwegia)

Vistula Garfield New Jersey (USA)

Team Europe (DTFS [Niemiecko-Czeska Szkółka Piłkarska])

MKL SEMP Siedlce (Polska)





Na kilka tygodni przed turniejem głównym, odbył się w Legia Training Center turniej eliminacyjny. Jego finał musiały rozstrzygnąć rzuty karne między SEMP Siedlce a Varsovią. Jedenastki lepiej wykonywali siedlczanie i to oni wystąpią w Legia Orlen Cup.





Jak co roku, w turnieju rywalizować będą zawodnicy urodzeni w 2015 roku lub młodsi. W sobotę rywalizacja odbywać się będzie w godzinach: 11:00 - 18:30. W niedzielę mecze rozpoczną się o 9:00, a po ostatnim meczu, około godziny 12:30 odbędzie się ceremonia zamknięcia.

Terminarz oraz statystyki turnieju można znaleźć tutaj: LegiaCup.pl





fot. Legia Warszawa



