Koszykówka

Ponsar w Legii na kolejne trzy miesiące

Carl Ponsar - fot. Maciek Gronau
Bodziach
źródło: Legionisci.com/Legiakosz.com

Carl Ponsar, francuski skrzydłowy, który podpisał z naszym klubem dwumiesięczną umowę, która weszła w życie pod koniec września, podpisał nowy kontrakt, który obowiązywać będzie przez trzy kolejne miesiące.

Ponsar sprowadzony został do Legii pod koniec okresu przygotowawczego, w związku z urazem Race'a Thompsona. W barwach naszego klubu debiutował w spotkaniu o Superpuchar Polski z Treflem (16 min., 2 pkt., 3 zb.). Później rozegrał także 8 meczów w Orlen Basket Lidze (śr. 6.6 pkt., 4.5 zb., 20:45 min.) oraz 5 spotkań w Koszykarskiej Lidze Mistrzów (śr. 5.8 pkt., 4.4 zb., 19:30 min.).

Zanim trafił do Legii, Carl Ponsar ostatnie dwa sezony spędził w AS Alsace w drugiej lidze francuskiej, gdzie notował średnio 12.9 pkt. i 4.5 zb. na mecz.




