Mecz z MKS-em 3 stycznia

Zmieniony został termin pierwszego noworocznego meczu koszykarzy Legii Warszawa. Domowe spotkanie z MKS-em Dąbrowa Górnicza rozegrane zostanie w hali na Bemowie w sobotę, 3 stycznia o godzinie 20:00, a nie jak pierwotnie planowano dzień później.
Terminy najbliższych meczów Legii:
06.12 (SO) g. 15:00 Legia Warszawa - Energa Trefl Sopot [Polsat Sport 3]
12.12 (SO) g. 20:15 Górnik Zamek Książ Wałbrzych - Legia Warszawa [Polsat Sport 2]
17.12 (ŚR) g. 18:00 Legia Warszawa - MLP Academics Heidelberg [Torwar, TVP Sport]
20.12 (SO) g. 18:00 Tauron GTK Gliwice - Legia Warszawa [Youtube]
23.12 (WT) g. 19:00 Legia Warszawa - Miasto Szkła Krosno [Youtube]
28.12 (ND) g. 12:30 AMW Arka Gdynia - Legia Warszawa [Polsat Sport 2]
03.01 (SO) g. 20:00 Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza [Youtube]