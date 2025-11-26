Młodzież: mecze weekendowe i środowe (akt.)

Juniorzy starsi po dramatycznym meczu pokonali 4-3 Jagiellonię Białystok. Juniorzy młodsi również pokonali Jagiellonię, wygrywając w LTC 3-2 i mają już 10 punktów przewagi nad wiceliderem, Widzewem. Legia U16 zremisowała 3-3 z Varsovią i zakończyła jesień na pierwszym miejscu w ekstralidze U17.Zespół U15 wygrał 7-2 ze Zniczem Pruszków i na półmetku rozgrywek CLJ U15 prowadzi przed Torpedo Mokotów i Widzewem. Legia U14 w meczu na szczycie przegrała 1-4 z Ursusem U15, który został mistrzem jesieni Ekstraligi U15 (tj. poziom niżej niż CLJ). Legia U12 wywalczyła po 2 rundach baraży awans do 1 ligi, a zespół LSS zagra w II lidze U12.

CLJ U19 (2007/8 i mł.): Jagiellonia Białystok 3-4 (1-1) Legia Warszawa U19

Gole:

1-0 25 min. Szymon Chojecki (samobójcza)

1-1 38 min. Filip Przybyłko 38' (as. Jan Gawarecki)

1-2 52 min. Szymon Skonieczny

1-3 71 min. Antoni Kozłowski

2-3 85 min. Szymon Skonieczny (samobójcza, as. Szymon Piasta z rogu)

3-3 90+4 min. Filip Przybyłko (as. Jan Gawarecki z rogu)

4-3 90+5 min. Szymon Chojecki (as. Alex Cetnar)





Legia: Konrad Kassyanowicz - Szymon Chojecki, Bartosz Korżyński [09], Jan Leszczyński - Jeremiah White IV (66' Athanasios Christopoulos), Filip Przybyłko, Jan Kniat (73' Alex Cetnar), Stanisław Kubiak - Jakub Gliwa [09], Szymon Piasta [09], Jan Gawarecki

Trener: Patryk Seppelt-Górajewski, II trener: Marcel Gawor





CLJ U17, grupa wschodnia (2009 i mł.): Legia Warszawa 3-2 (2-1) Jagiellonia Białystok

Gole:

0-1 7 min. Mikołaj Opyd

1-1 20 min. Daniił Pylypczuk (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

2-1 30 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Franciszek Stępniewski)

3-1 63 min. Daniił Pylypczuk (rzut karny)

3-2 89 min. Mateusz Marciniak (główą, po rzucie rożnym)





Strzały (celne) 2 połowa: Legia 10(6) - Jagiellonia 3(3)





Legia: Denys Stoliarenko - Bartosz Jukowski (75' Marek Suchodół), Oskar Putrzyński, Jarosław Kuc - Igor Brzeziński (80' Szymon Siekaniec), Marcel Laszczyk, Hoang Nguyen (59' Xavier Dąbkowski), Edo von Brandt-Etchemendigaray - Fabian Mazur, Daniił Pylypczuk (89' Dawid Mastalski), Franciszek Stępniewski (59' Filip Kwiecień)

Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Kamil Kuprianowicz, Paweł Przybył, Maciej Gadowski





Ekstraliga U17 (2009 i mł.): Legia Warszawa U16 3-3(2-3) UKS Varsovia U17

Gole:

1-0 3 min. Adam Łukasiewicz (as. Adrian Pućka)

2-0 14 min. Aleks Rzepkowski (as. Mikołaj Maćkowiak)

2-1 19 min. Bartosz Znajdek

2-2 21 min. Oliwier Altewęgier

2-3 40 min. Maksymilian Karabin

3-3 71' Jan Szybicki (as. Michał Kucała)





Legia: Franciszek Golański - Aleks Szybalski [11](46' Filip Reszka [11]), Mikołaj Maćkowiak, Igor Lechecki, Olivier Pruszyński (77' Mateusz Pawłowski) - Dawid Rodak, Adam Łukasiewicz, Aleksander Badowski (46' Michał Kucała [11]) - Aleks Rzepkowski, Adrian Pućka, (63' Bartosz Przybyłko) Kacper Kwiatkowski [11] (46' Jan Szybicki)

Trener: Maciej Gadowski, II trener: Filip Jadacki i Krystian Sowiński





CLJ U15 (2011 i mł.): Legia WArszawa 7-2 (4-1) Znicz Pruszków '11

Gole:

1-0 6 min. Wojciech Kuś (as. Karol Konieczny)

2-0 8 min. Fryderyk Paprocki (as. Karol Konieczny)

3-0 28 min. Fryderyk Paprocki (as. Szymon Traczykowski)

4-0 29 min. Mikołaj Ćwikilewicz (as. Szymon Traczykowski)

4-1 32 min. Paweł Zień

5-1 50 min. Fryderyk Paprocki (rzut karny)

6-1 61 min. Cyprian Lipiński (as. Kajetan Zaliwski)

7-1 66 min. Fryderyk Paprocki (as. Stanislaw Maisiuk)

7-2 78 min. Marcel Szeliga





Strzały (celne) 2. połowa: Legia 11(6) - Znicz 2(1)





Legia: Gabriel Magdziak (71' Adam Dobrowolski [12]) - Szymon Piegat, Tytus Mendakiewicz (53' Stanisław Głębowski), Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski - Jan Kaczorowski (63' Antoni Kośmider), Wojciech Kuś (56' Kajetan Zaliwski), Karol Konieczny (63' Szymon Wlazło) - Szymon Traczykowski [12], Fryderyk Paprocki, Mikołaj Ćwikilewicz (56' Stanislav Maisiuk)

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki i Tomasz Ligudziński





Ekstraliga U15 (2011 i mł.): Legia Warszawa U14 1-4 (1-3) RKS Ursus Warszawa U15

Gole:

0:1 8 min. Mikołaj Snarski

0-2 10 min. Dominik Kowalik

0-3 18 min. Mikołaj Snarski

1-3 36 min. Klaudiusz Półtorak (as. Karol Szczepek)

1-4 64 min. Dominik Kowalik





Strzały (celne) 2 połowa: Legia 5(2) - Ursus 13(9)

Legia: Julian Onyszko, Adam Dobrowolski - Michał Har, Krzysztof Opanowski, Oskar Matusiewicz, Jakub Kruk, Filip Jasiński, Bartłomiej Cząstka, Karol Szczepek, Mateusz Krzyczmonik, Aleksander Rybka, Karol Grzyb, Igor Arkuszewski, Oskar Marzec, Ignacy Silski, Antoni Strąk, Aleksander Kocot, Adam Smoła, Klaudiusz Półtorak, Natan Turniak

Trener: Wojciech Marczyk, II trenerzy: Adrian Wojtysiak i Maciej Kokosza





Sparing U13 (2013 i mł.) Legia U13 - Górnik Łęczna U13





Legioniści rozegrali całkiem ciekawy sparing z zespołem Górnika Łęczna, który wygrał I ligę wojewódzką (woj. lubelskiego) w tej kategorii wiekowej i ma w swoich szeregach 6 reprezentantów Lubelskiego ZPN.





Baraże o 1. ligę U12 (rocznik 2014 i mł.):





Zgodnie z przyjętym regulaminem rozgrywek, w rundzie jesiennej 2025 r. rozpoczęto wg rywalizacji w 32 grupach eliminacyjnych, ułożonych terytorialniae i w miarę możliwości w sposób wyrównany względem innych grup, wg deklarowanego poziomu zaawansowania (zaawansowany, średnio zaawansowany, początkujacy). Następnie zwycięzcy 32 grup walczyli ze sobą w 2 rundach o 12 miejsce w 2 grupach 1 ligi U12 na wiosnę. Przegrani z drugiej rundy (8 zespołów) - powalczą o 4 miejsca w dodatkowej rundzie repesażowej. Pozostali uczestnicy baraży stworzą 4 grupy 2 ligi, gdzie dołączą do nich najlepsze drużyny z drugich miejsc w grupach eliminacyjnych. W tym gronie być może znajdzie się Legia U11, która do końca dzielnie walczyła o awans z jedną z najlepszych drużyn w roczniku 2014, AP Eskadra Rembertów. Pozostałe drużyny stworzą 3 i 4 poziom rozgrywkowy.





Baraże o 1. ligę U12, runda I: Legia Soccer Schools U12 - AP Eskadra Warszawa U1`2





Strzały: LSS 11(5) - Eskadra 25(15)





LSS: Franciszek Gawroński - Mikołaj Staniak, Ignacy Gęsiarz, Adam Urbański, Jerzy Wieteska, Maxymilian Juwa, Jasn Grunas, Maksymilian Konieczny, Dawid Kopałka, Maciej Kowalski, Leon Bilski, Tomasz Suława, Kazimierz Zabłocki, Leon Tomczyk, Adam Zieniewicz

Trener: Kamil Gołębiowski, II trener: Klaudia Karwacka





Drużyna LSS zaprezentowała się bardzo solidnie w rozgrywkach grupowych, wyprzedzając Polonię, UKS Irzyk i Agrykolę. W rundzie play off niestety niespodzianki nie bylo; goście to czołowa drużyna w tym roczniku, Eskadra utrzymywala się przy piłce, pressowala, miała kilka doskonałych przebłysków. Legioniści byli ustawieni raczej defensywnie, ale też pod mocnym pressingiem mieli kłopoty z przeniesieniem cieżaru gry na połowę przeciwnika i stwarzaniem dogodnych sytuacji bramkowych. Goście zresztą też nie mieli wielu dogodnych sytuacji sam na sam dzięki niezłej obronie LSS, za to doskonale uderzali z dystansu. Nieco odważniej legioniści zagrali po przerwie, jednak nie starczyło to na awans. Mimo wszystko, druga liga też nie jest złym osiagnięciem, grać tam będzie sporo niezłych drużyn.





Baraże o 1 ligę U12, runda I: Naprzód Brwinów U12 (2014 i mł.) - Legia U12





Strzały (celne)[20-80']: Naprzód 8(2) - Legia 50(30)





Legia: Stanisław Czajka, Antoni Okrzejski - Bronisław Partyka, Aeksander Kukla, Jan Golański, Milan Purgal, Jan Kordek Charyton Sokal, Filip Kubieniec, Stefan Wang, Diego Koral, Kacper Tryc, Wiktor Ugniewski

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Bartłomiej Frączek





Dobry, pewny występ legionistów. Mecz dość szybko się rozstrzygnął i gospodarzom zabrakło już nieco wiary i werwy na dalsze minuty.





Baraże o 1 ligę U12, runda II: Legia U12 - Białe Orły Warszawa 2014.





Strzały: Legia 44 (27) - Białe Orły 10(7)





Dosyć ciekawy mecz odbył się za to w 2. rundzie baraży o 1 ligę U12. Białe Orły (2014) w 1.rundzie wygrały 11-1, i widać było, że nieprzypadkowo. Goście próbowali wysoko atakować i nie murowali za wszelką cenę swojej bramki. Mimo wszystko mecz dośćszybko ułożył się korzystnie dla Legii, choć goście mieli w I połowie fajne momenty i próbowali kreować.

Po dość ciekawej 1 połowie, po przerwie goście nieco opadli z sił (strzały w tej cześci gry: 25-2). W repasażach nie są jednak bez szans, bo prezentują niezły poziom, próbują przejmować inicjatywę i grają ofensywny futbol.





Legia: Antoni Okrzejski, Stanisłąw Czajka - Bronisław Partyka, Aleksander Kukla, Julian Kusak, Kacper Tryc, Konstantsin Yushkavets, Charyton Sokal, Jan Golański, Filip Kubieniec, Stefan Wang, Jan Kordek, Diego Koral, Milan Purgal, Feliks Chaciński,

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Bartłomiej Frączek





Liga U11 (2015 i mł.): RKS Ursus - Legia U11





Legia: Olivier Kawczyński, Ksawery Lewandowski, Iwo Pawelczak, Cezary Kuś, Marcel Uściniak, Jan Woźniak, Szymon Kurzela, Maks Długopolski, Dawid Kłak, Michał Sadoch

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Łukasz Wawer





Sparing: Legia U11 - Polonia Warszawa U12





Legia: Szymon Giera - Karol Giera, Eryk Cybulski, Antoni Sroczyński, Oskar Sarna, Aleksander Gorzelnik, Stanisław Bratos, Antoni Kret, gracze testowani

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Łukasz Wawer





Intensywna sobota Legii U11 - rano połowa składu rozegrała bardzo ciekawe, zacięte spotkanie ligowe z Ursusem 2015.

Z kolei po południu pozostali zawodnicy zagrali sparing z Polonią Warszawa 2014, gdzie pokazali się bardzo pozytywnie i byli stroną wręcz nadspodziewanie mocno dominującą.



