Koszykówka

Legia Warszawa 78-88 Trefl Sopot

fot. Hugollek / Legionisci.com
Redakcja
Redakcja

W meczu 10. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa przegrała z  Treflem Sopot 78-88. Do przerwy legioniści przegrywali 41-48. 

Kolejne spotkanie rozegrają 12 grudnia o godz. 20:15 z Górnikiem Wałbrzych.


 


PLK: Legia Warszawa 78-88 Trefl Sopot
Kwarty: 13-22, 28-26, 20-15, 17-25

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves28:37225/15 (33%)2/8 (25%)3/7 (42%)9/10 (90%)453
1B. Czapla2:220030
3A. Pluta25:5652/9 (22%)1/2 (50%)1/7 (14%)141
5W. Tomaszewski14:1363/4 (75%)3/3 (100%)0/1 (0%)120
11B. Shungu26:2561/9 (11%)0/1 (0%)1/8 (12%)3/4 (75%)412
23M. Kolenda1:390001
25R. Thompson28:25248/12 (66%)4/6 (66%)4/6 (66%)4/6 (66%)1114
32M. Wilczek20:4300/2 (0%)0/1 (0%)0/1 (0%)413
40S. Hunter24:3162/5 (40%)2/5 (40%)2/4 (50%)922
42C. Ponsar27:0194/11 (36%)4/7 (57%)0/4 (0%)1/1 (100%)713
Suma7825/67 (37%)16/33 (48%)9/34 (26%)19/25 (76%)482019

Trener: Heiko Rannula

Trefl Sopot

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0P. Scruggs26:2641/7 (14%)1/5 (20%)0/2 (0%)2/2 (100%)584
3S. Kiejzik0:3200/1 (0%)0/1 (0%)000
7S. Nowicki8:6052/2 (100%)1/1 (100%)1/1 (100%)120
12M. Witliński22:3894/6 (66%)4/6 (66%)1/2 (50%)312
13M. Kacinas25:36134/10 (40%)2/4 (50%)2/6 (33%)3/4 (75%)510
18R. Cowels Iii22:15114/9 (44%)1/4 (25%)3/5 (60%)114
21S. Zapała12:5173/4 (75%)3/4 (75%)1/3 (33%)202
33K. Goins27:45167/13 (53%)5/9 (55%)2/4 (50%)143
37D. Addae-Wusu22:57103/6 (50%)1/2 (50%)2/4 (50%)2/2 (100%)653
55J. Schenk29:50133/7 (42%)1/1 (100%)2/6 (33%)5/5 (100%)373
91F. Chac0:000000
Suma8831/66 (46%)19/37 (51%)12/29 (41%)14/18 (77%)322921

Trener: Mikko Larkas

Komisarz: Jarosław Nowak
Sędziowie: Wojciech Liszka, Bartłomiej Kucharski, Michał Kuzia


Komentarze (7)

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl

Obciążenia pucharowe i kadrowe dają znać o sobie.

Wyjątkowego pecha mamy z tymi środkowymi.
Szkoda, że Vucic nie został.

ws - 15 godzin temu, *.play.pl

no to sypie nam się drużyna przed najważniejszym meczem w tej części sezonu. Bez silnego środkowego nie mamy szansy wygrać z czołówką PLK a mam obawy o decydujący mecz w BCL chyba że Rytas pomoże ale na to bym nie liczył.

grzesiek - 14 godzin temu, *.centertel.pl

@ws: moze jakos damy rade...

p10 - 18 godzin temu, *.centertel.pl

Kolejna dłuższa kontuzja. Teraz Kolenda ... To nawet gorsza wiadomość niż porażka

grzesiek - 18 godzin temu, *.centertel.pl

@p10: nie ogladalem, dzieki za info o kontuzji. No to pieknie.

Dariusz - 18 godzin temu, *.play-internet.pl

Chyba nasi koszykarze za dużo zapatrzyli się na kopaczy..

grzesiek - 18 godzin temu, *.centertel.pl

ten ponsar jakiejs duzej roznicy nie robiz trzebalo jakiegos podkoszowego kozackiego za niego sprowadzić . To nie był mecz naszych, tylko thompson fenomenalnie dziś....

