W meczu 10. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa przegrała z Treflem Sopot 78-88. Do przerwy legioniści przegrywali 41-48.
Kolejne spotkanie rozegrają 12 grudnia o godz. 20:15 z Górnikiem Wałbrzych.
PLK: Legia Warszawa 78-88 Trefl Sopot
Kwarty: 13-22, 28-26, 20-15, 17-25
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|28:37
|22
|5/15 (33%)
|2/8 (25%)
|3/7 (42%)
|9/10 (90%)
|4
|5
|3
|1
|B. Czapla
|2:22
|0
|0
|3
|0
|3
|A. Pluta
|25:56
|5
|2/9 (22%)
|1/2 (50%)
|1/7 (14%)
|1
|4
|1
|5
|W. Tomaszewski
|14:13
|6
|3/4 (75%)
|3/3 (100%)
|0/1 (0%)
|1
|2
|0
|11
|B. Shungu
|26:25
|6
|1/9 (11%)
|0/1 (0%)
|1/8 (12%)
|3/4 (75%)
|4
|1
|2
|23
|M. Kolenda
|1:39
|0
|0
|0
|1
|25
|R. Thompson
|28:25
|24
|8/12 (66%)
|4/6 (66%)
|4/6 (66%)
|4/6 (66%)
|11
|1
|4
|32
|M. Wilczek
|20:43
|0
|0/2 (0%)
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|4
|1
|3
|40
|S. Hunter
|24:31
|6
|2/5 (40%)
|2/5 (40%)
|2/4 (50%)
|9
|2
|2
|42
|C. Ponsar
|27:01
|9
|4/11 (36%)
|4/7 (57%)
|0/4 (0%)
|1/1 (100%)
|7
|1
|3
|Suma
|78
|25/67 (37%)
|16/33 (48%)
|9/34 (26%)
|19/25 (76%)
|48
|20
|19
Trener: Heiko Rannula
Trefl Sopot
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|P. Scruggs
|26:26
|4
|1/7 (14%)
|1/5 (20%)
|0/2 (0%)
|2/2 (100%)
|5
|8
|4
|3
|S. Kiejzik
|0:32
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0
|0
|0
|7
|S. Nowicki
|8:60
|5
|2/2 (100%)
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|1
|2
|0
|12
|M. Witliński
|22:38
|9
|4/6 (66%)
|4/6 (66%)
|1/2 (50%)
|3
|1
|2
|13
|M. Kacinas
|25:36
|13
|4/10 (40%)
|2/4 (50%)
|2/6 (33%)
|3/4 (75%)
|5
|1
|0
|18
|R. Cowels Iii
|22:15
|11
|4/9 (44%)
|1/4 (25%)
|3/5 (60%)
|1
|1
|4
|21
|S. Zapała
|12:51
|7
|3/4 (75%)
|3/4 (75%)
|1/3 (33%)
|2
|0
|2
|33
|K. Goins
|27:45
|16
|7/13 (53%)
|5/9 (55%)
|2/4 (50%)
|1
|4
|3
|37
|D. Addae-Wusu
|22:57
|10
|3/6 (50%)
|1/2 (50%)
|2/4 (50%)
|2/2 (100%)
|6
|5
|3
|55
|J. Schenk
|29:50
|13
|3/7 (42%)
|1/1 (100%)
|2/6 (33%)
|5/5 (100%)
|3
|7
|3
|91
|F. Chac
|0:00
|0
|0
|0
|0
|Suma
|88
|31/66 (46%)
|19/37 (51%)
|12/29 (41%)
|14/18 (77%)
|32
|29
|21
Trener: Mikko Larkas
Komisarz: Jarosław Nowak
Sędziowie: Wojciech Liszka, Bartłomiej Kucharski, Michał Kuzia
Centrum informacji o koszykarskiej Legii