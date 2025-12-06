Legia Warszawa 78-88 Trefl Sopot

W meczu 10. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa przegrała z Treflem Sopot 78-88. Do przerwy legioniści przegrywali 41-48.

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Obciążenia pucharowe i kadrowe dają znać o sobie.



Wyjątkowego pecha mamy z tymi środkowymi.

Szkoda, że Vucic nie został. odpowiedz

ws - 15 godzin temu, *.play.pl no to sypie nam się drużyna przed najważniejszym meczem w tej części sezonu. Bez silnego środkowego nie mamy szansy wygrać z czołówką PLK a mam obawy o decydujący mecz w BCL chyba że Rytas pomoże ale na to bym nie liczył. odpowiedz

grzesiek - 14 godzin temu, *.centertel.pl @ws: moze jakos damy rade... odpowiedz

p10 - 18 godzin temu, *.centertel.pl Kolejna dłuższa kontuzja. Teraz Kolenda ... To nawet gorsza wiadomość niż porażka odpowiedz

grzesiek - 18 godzin temu, *.centertel.pl @p10: nie ogladalem, dzieki za info o kontuzji. No to pieknie. odpowiedz

Dariusz - 18 godzin temu, *.play-internet.pl Chyba nasi koszykarze za dużo zapatrzyli się na kopaczy.. odpowiedz

grzesiek - 18 godzin temu, *.centertel.pl ten ponsar jakiejs duzej roznicy nie robiz trzebalo jakiegos podkoszowego kozackiego za niego sprowadzić . To nie był mecz naszych, tylko thompson fenomenalnie dziś.... odpowiedz

