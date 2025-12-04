Kuźma sędzią meczu z Piastem

Łukasz Kuźma z Białegostoku został wyznaczony do sędziowania meczu 18. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Piastem Gliwice i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Jakub Winkler i Piotr Podbielski, sędzią technicznym będzie Patryk Świerczek, a w wozie VAR zasiądą Paweł Pskit i Marek Arys. Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 6 grudnia o godz. 20:15.
Obsada sędziowska 18. kolejki:
Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze: Paweł Malec (Łódź)
Arka Gdynia - Motor Lublin: Paweł Raczkowski (Warszawa)
Pogoń Szczecin - Radomiak Radom: Piotr Lasyk (Bytom)
Zagłębie Lubin - Widzew Łódź: Tomasz Marciniak (Płock)
Piast Gliwice - Legia Warszawa: Łukasz Kuźma (Białystok)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Jagiellonia Białystok: Jarosław Przybył (Kluczbork)
Cracovia - Lech Poznań: Damian Sylwestrzak (Wrocław)
Raków Częstochowa - GKS Katowice: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)
Korona Kielce - Wisła Płock: Damian Kos (Gdańsk)