Raport kartkowy przed meczem z Piastem

Żaden z piłkarzy Legii Warszawa nie będzie pauzował w meczu 18. kolejki Ekstraklasy z Piastem Gliwice z powodu żółtych lub czerwonych kartek. Zagrożeni pauzą są Rafał Augustyniak i Damian Szymański, którzy mają na koncie po 3 żółte kartki.

REKLAMA

Spotkanie odbędzie się w sobotę, 6 grudnia, o godz. 20:15.









Żółte kartki legionistów w lidze:

4 - Petar Stojanović

3 - Rafał Augustyniak, Damian Szymański

2 - Bartosz Kapustka, Ermal Krasniqi, Patryk Kun, Radovan Pankov, Arkadiusz Reca, Wojciech Urbański

1 - Kacper Chodyna, Juergen Elitim, Claude Goncalves, Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi, Kamil Piątkowski, Kacper Urbański, Paweł Wszołek





Czerwone kartki:

1 - Kamil Piątkowski



