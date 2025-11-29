Terminy kolejnych meczów Legii

Ustalono dokładne terminy meczów Legii Warszawa, które zostaną rozegrane w styczniu i na początku lutego.
W grudniu legionistów czeka jeszcze 6 meczów. Rozgrywki w 2025 roku zakończą się 28 grudnia, wyjazdem do Gdyni.
Terminy najbliższych meczów Legii:
06.12. (SO) 15:00 Legia Warszawa - Trefl Sopot
12.12. (PT) 20:15 Górnik Wałbrzych - Legia Warszawa
17.12. (ŚR) 18:00 BCL: Legia Warszawa - MLP Academics Heidelberg
20.12. (SO) 18:00 GTK Gliwice - Legia Warszawa
23.12. (WT) 19:00 Legia Warszawa - Miasto Szkła Krosno
28.12. (ND) 12:30 Arka Gdynia - Legia Warszawa
03.01. (SO) 20:00 Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza
11.01. (ND) 12:30 King Szczecin - Legia Warszawa
18.01. (ND) 15:30 Miasto Szkła Krosno - Legia Warszawa
23.01. (PT) 20:15 Start Lublin - Legia Warszawa
31.01. (SO) 12:30 Legia Warszawa - Twarde Pierniki Toruń
08.02. (ND) 20:15 Czarni Słupsk - Legia Warszawa