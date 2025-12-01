L!VE: Motor 1-1 Legia (2. połowa)

Bezpośrednią transmisję z meczu Motor Lublin - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. Początek spotkania o godz. 19:00.
Bezpośrednią transmisję z meczu Motor Lublin - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. Początek spotkania o godz. 19:00.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.
Augustyniak!
Dziennikarze C+ sprawdzili, że jest ręcznik na boisku. My to wiedzieliśmy bez sprawdzania.
Krasniqi to sabotaż. On wcześniej grał w piłkę?
Najważniejsze że mr Pozytywny,fajny chłopak Astiz dalej ma banana na ryju!Co on tyle lat robi w Legii?Przecież asystent żeby pomagać pierwszemu musi mieć jakiś własny ogląd,własną myśl,którą ten weźmie pod uwagę lub nie,ale da mu przynajmniej do myślenia!Tymczasem fajny chłopak przez tyle lat nawet UEFA PRO nie zrobił,lubi być w cieniu i za nic nie odpowiadać!Może przyda się do pracy z dzieciakami,ale nie widzę powodu by trzymać go przy jedynce,będę bardzo zaskoczony jeśli Papszun go nie odstrzeli.
Krasniki bez wędki to jawny sabotaż.
Czy to prawda, że Rajovic zdołał trafić w piłkę głową?
Tobiasz przypięty to linii bramkowej szelkami. Tak samo jak Malarz. Tylko Arek miał refleks...
OStatni wygrany mecz w lidze - 28 września - mamy grudzień 😂
Asysta Rajovica, brawo! Gdzie jesteście hejterzy???!!!
@Znawca: no fartem od głowy się odbiła już teraz to król asyst
Lejją nas już wszyscy jak leci kto wogóle odpowie za coś takiego to jest sabotaz panie mioduski nieznasz się na prowadzeniu drużyny pilkrskiej a Żewłakow ti jajas kpina kogi on sprowadził do kegi jakieś kaleki co nawet nieootrafuia udawać że biegają wstyd żenada a do tego od miesiąca niema trenera kto zarządza tym burdelem i kto za to odpowie
A Astiz zadowolony...
Z Astizem do pierwszej ligi hejho.
Jaka ta nasza Legia jest przewidywalna 15 minuta ,a oni już przegrywają. Niesamowita konsekwencja. Dobrze ,że w czymś są stali👏
Patrz co nam zrobiłes,mioduski co ty kuro!!!
Kolejna porażka. Będzie..
kacperek WON !!!
Co za patałachy…
Schowaliśmy dumę do kieszeni i nie jest nam wstyd bronić się od pierwszych minut z ligowym średniakiem w głębokiej defensywie. Niestety, Kacpersky AntyBramkarz zagrał swoje, czyli błąd w pierwszej swojej akcji w meczu i już przegrywamy, a w powietrzu wiszą kolejne gole, bo obraz meczu się nie zmienił, Motor dalej dominuje, a my w głębokiej obronie. 🤡
Legia na połowie Motoru. dynamiczna wymiana podań . Kapuadi w aut . dziękuję wystarczy
Wchodzimy na wyższy poziom szajsu. Już nawet taki Motor nas bije.
@Wojtek86: Motor jak Motor,Termalika nas bije!
Witaj strefo spadkowa.
Ojjojojoj już przegrywają a są lepsi jakaś farsa z tą legia banda nieudaczikow spuszcza legie do pierwszej ligi mioduski Żewłakow i co mistrzostwo
@Sobal 74: tylko jak Żewłakow robił transfery na początku sezonu wielu było zachęconych Jego nabyciami
I wszyscy razem jedziemy: Nie poddawaj się ukochana ma, nie poddawaj się LEGIO MIODULSKA
Kacperek już robotę zrobił...
na tobiasza można liczyć w każdym meczu 👍👍👍
nawet bukmacherzy słabo płacą.
Dzięki kacperek ręczniczku. Nie dosyć że nic nie łapiesz to jeszcze teraz karne robisz...dramat raxduzyna już wyszła bez serca i wiary....w zimę 60% out....I ciężka wilka na wiosne o utrzymanie...
wszystko w pi...e pusty stadion
I już w piz.ę! Banda nieudaczników. Wszyscy pod Łazienkowską po meczu z taczkami!
Je...ni parodyści
3:0
Szybko poszlo… Kacperek to jest gosc jednak xd
Ten tobiasz to nie dość że Gówno a nie bramkarz to jeszcze pieprzona piąta kolumna!!!!!!
Ręcznik nie dał o sobie zapomnieć a kapuadi niech dalej lubi wpisy o rasizmie na stadionie.
@Szkoda czasu, idę pić: Pululu go kocha
@Szkoda czasu, idę pić: ale co nasz bramkarz z Top 3 na świecie coś zawalił.? To chyba jakaś nowość hahaha 🤣🤣🤣🤣 najważniejsze że jest ulubieńcem trybun. To jest jedyny piłkarz który musi się co noc modlić i dziękować że właścicielem jest Dariusz Mioduski bo u każdego innego prezesa by pewnie podawał piłki podczas meczów które wypadną na stadion
Haha... karny. Dramat, co oni grają. Zespol jakiś paralitykow.
No to szybko motor zaczął demolkę
Dalej głaskać go po głowie cztery metry do piłki i się rzuca w nogi idiota a obrona przy tym tragedia masakra
Pięknie , oby tak dalej , brawo.
Ja pie...le, czy ktoś jeszcze ma ochotę oglądać tych frajerów...
kapuadi to chyba myslami jest gdzie indziej
Postawiłem że Legia przegra i nie strzeli gola. Nie widzę dla nich nadzieji
Gdzie jest Vinagre? Skończył mu się abonament na grę w pierwszej jedenastce? Sam Czubak walnie nam ze 2 brameczki. Ale czasów doczekaliśmy. Modlimy się chociaż o 1 punkt.
Czas na Augustyniaka pokazywanie jaj 🧐
Astiz to debil. Mając tyku piłkarzy taki szajs utkać...
@(L): jego przedmeczowy wywiad to nawet nie wiem jak skomentować.
Mioduski po 9 latach samodzielnych rządów doprowadził do tego, że w dzisiejszym meczu dla mnie jako kibica Legii każdy wynik będzie dobry.
Boże ty mój czy Kacper Urbański jest słabszy od krasniki przecież na te drewno nie da się patrzeć następny leń po Vinagre
Lepszy byłby Kapustka zamiast rajovicia
@Maciej: Myślę że nawet Kobylak to byłby lepszy wybór od tego przerośniętego dryblasa z wdowim garbem
Noty przedmeczowe:
Tobiasz 1
Stojanović 1
Piątkowski 2
Kapuadi 1
Reca 2
Henrique Arreiol 2
Augustyniak 3
W. Urbański 4
Wszołek 3
Rajović 1
Krasniqi 2
Nie wiem czego wynikiem jest taka rotacja składem. Albo niektórzy mają już dość długiego sezonu a inni nie są w pełni zdrowi albo Astiz kompletnie się pogubił. Nie mamy napastnika to trzeba zagrać inaczej na szybkich ofensywnych i zabezpieczyć dobrze środek pomocy.
To niesamowite.
Pod światłym przywództwem właściciela Legii i jego zastępów, największy i najbardziej zasłużony klub w Polsce jedzie do Lublina jak na ścięcie. Obstawiam 3:1 dla Motoru. Nie zamierzam tego oglądać, już mam dość upokorzeń. 💩
.............................. Kobylak ............................
Piątkowski ... Augustyniak ... Kapuadi ... Reca
................... Szymański ... K.Urbański .............
Krasniqi .......... W.Urbański ......... Biczachczjan
.......................... Rajović .................................
💪👍
❤️🤍💚
Nasz pseudo trener kolejny raz inny skład. Z nim lecimy z ligi. Papuszyn dawaj.
@Hiszpan: Może tak trzeba
Jeszcze przed meczem jest godne odnotowania zakończenie jednej złej passy - po raz pierwszy od dawna nie przegraliśmy w weekend 👏👏
Kolejne baty ,🤔