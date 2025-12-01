L!VE: Motor 1-1 Legia (2. połowa)

Komentarze (61)

Rafał - 48 minut temu, *.play.pl Augustyniak! odpowiedz

Rumcajs - 50 minut temu, *.246.40 Dziennikarze C+ sprawdzili, że jest ręcznik na boisku. My to wiedzieliśmy bez sprawdzania. odpowiedz

Czarek - 52 minuty temu, *.orange.pl Krasniqi to sabotaż. On wcześniej grał w piłkę? odpowiedz

wtf - 53 minuty temu, *.play.pl Najważniejsze że mr Pozytywny,fajny chłopak Astiz dalej ma banana na ryju!Co on tyle lat robi w Legii?Przecież asystent żeby pomagać pierwszemu musi mieć jakiś własny ogląd,własną myśl,którą ten weźmie pod uwagę lub nie,ale da mu przynajmniej do myślenia!Tymczasem fajny chłopak przez tyle lat nawet UEFA PRO nie zrobił,lubi być w cieniu i za nic nie odpowiadać!Może przyda się do pracy z dzieciakami,ale nie widzę powodu by trzymać go przy jedynce,będę bardzo zaskoczony jeśli Papszun go nie odstrzeli. odpowiedz

Rumcajs - 53 minuty temu, *.246.40 Krasniki bez wędki to jawny sabotaż. odpowiedz

Miki - 54 minuty temu, *.jmdi.pl Czy to prawda, że Rajovic zdołał trafić w piłkę głową? odpowiedz

Jot - 59 minut temu, *.orange.pl Tobiasz przypięty to linii bramkowej szelkami. Tak samo jak Malarz. Tylko Arek miał refleks... odpowiedz

Mioduski won łajdaku - 1 godzinę temu, *.orange.pl OStatni wygrany mecz w lidze - 28 września - mamy grudzień 😂 odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.124.7 Asysta Rajovica, brawo! Gdzie jesteście hejterzy???!!! odpowiedz

Janek - 52 minuty temu, *.centertel.pl @Znawca: no fartem od głowy się odbiła już teraz to król asyst odpowiedz

Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Lejją nas już wszyscy jak leci kto wogóle odpowie za coś takiego to jest sabotaz panie mioduski nieznasz się na prowadzeniu drużyny pilkrskiej a Żewłakow ti jajas kpina kogi on sprowadził do kegi jakieś kaleki co nawet nieootrafuia udawać że biegają wstyd żenada a do tego od miesiąca niema trenera kto zarządza tym burdelem i kto za to odpowie odpowiedz

Lolo - 1 godzinę temu, *.plus.pl A Astiz zadowolony... odpowiedz

Mioduski won łajdaku - 1 godzinę temu, *.orange.pl Z Astizem do pierwszej ligi hejho. odpowiedz

Nic się nie zmienia - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jaka ta nasza Legia jest przewidywalna 15 minuta ,a oni już przegrywają. Niesamowita konsekwencja. Dobrze ,że w czymś są stali👏 odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.play.pl Patrz co nam zrobiłes,mioduski co ty kuro!!! odpowiedz

Kraków 1234 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Kolejna porażka. Będzie.. odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl kacperek WON !!! odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.225.185 Co za patałachy… odpowiedz

Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.40 Schowaliśmy dumę do kieszeni i nie jest nam wstyd bronić się od pierwszych minut z ligowym średniakiem w głębokiej defensywie. Niestety, Kacpersky AntyBramkarz zagrał swoje, czyli błąd w pierwszej swojej akcji w meczu i już przegrywamy, a w powietrzu wiszą kolejne gole, bo obraz meczu się nie zmienił, Motor dalej dominuje, a my w głębokiej obronie. 🤡 odpowiedz

Janek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Legia na połowie Motoru. dynamiczna wymiana podań . Kapuadi w aut . dziękuję wystarczy odpowiedz

Wojtek86 - 1 godzinę temu, *.play.pl Wchodzimy na wyższy poziom szajsu. Już nawet taki Motor nas bije. odpowiedz

kot - 1 godzinę temu, *.play.pl @Wojtek86: Motor jak Motor,Termalika nas bije! odpowiedz

Traktor - 1 godzinę temu, *.net.pl Witaj strefo spadkowa. odpowiedz

Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ojjojojoj już przegrywają a są lepsi jakaś farsa z tą legia banda nieudaczikow spuszcza legie do pierwszej ligi mioduski Żewłakow i co mistrzostwo odpowiedz

Lwów _Wilno_Polska - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Sobal 74: tylko jak Żewłakow robił transfery na początku sezonu wielu było zachęconych Jego nabyciami odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.139.11 I wszyscy razem jedziemy: Nie poddawaj się ukochana ma, nie poddawaj się LEGIO MIODULSKA odpowiedz

Lolo - 1 godzinę temu, *.plus.pl Kacperek już robotę zrobił... odpowiedz

inka - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl na tobiasza można liczyć w każdym meczu 👍👍👍

nawet bukmacherzy słabo płacą. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dzięki kacperek ręczniczku. Nie dosyć że nic nie łapiesz to jeszcze teraz karne robisz...dramat raxduzyna już wyszła bez serca i wiary....w zimę 60% out....I ciężka wilka na wiosne o utrzymanie... odpowiedz

antek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl wszystko w pi...e pusty stadion odpowiedz

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 1 godzinę temu, *.105.5 I już w piz.ę! Banda nieudaczników. Wszyscy pod Łazienkowską po meczu z taczkami! odpowiedz

Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.78.174 Je...ni parodyści odpowiedz

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com 3:0 odpowiedz

Januszek - 1 godzinę temu, *.play.pl Szybko poszlo… Kacperek to jest gosc jednak xd odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ten tobiasz to nie dość że Gówno a nie bramkarz to jeszcze pieprzona piąta kolumna!!!!!! odpowiedz

Szkoda czasu, idę pić - 1 godzinę temu, *.34.240 Ręcznik nie dał o sobie zapomnieć a kapuadi niech dalej lubi wpisy o rasizmie na stadionie. odpowiedz

A - 1 godzinę temu, *.play.pl @Szkoda czasu, idę pić: Pululu go kocha odpowiedz

Typowy kacoerek - 1 godzinę temu, *.net.pl @Szkoda czasu, idę pić: ale co nasz bramkarz z Top 3 na świecie coś zawalił.? To chyba jakaś nowość hahaha 🤣🤣🤣🤣 najważniejsze że jest ulubieńcem trybun. To jest jedyny piłkarz który musi się co noc modlić i dziękować że właścicielem jest Dariusz Mioduski bo u każdego innego prezesa by pewnie podawał piłki podczas meczów które wypadną na stadion odpowiedz

Frederique - 1 godzinę temu, *.play.pl Haha... karny. Dramat, co oni grają. Zespol jakiś paralitykow. odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl No to szybko motor zaczął demolkę odpowiedz

Bolo - 1 godzinę temu, *.net.pl Dalej głaskać go po głowie cztery metry do piłki i się rzuca w nogi idiota a obrona przy tym tragedia masakra odpowiedz

wojti - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Pięknie , oby tak dalej , brawo. odpowiedz

Byku - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ja pie...le, czy ktoś jeszcze ma ochotę oglądać tych frajerów... odpowiedz

fan - 1 godzinę temu, *.artcom.pl kapuadi to chyba myslami jest gdzie indziej odpowiedz

Ggggg - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Postawiłem że Legia przegra i nie strzeli gola. Nie widzę dla nich nadzieji odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Gdzie jest Vinagre? Skończył mu się abonament na grę w pierwszej jedenastce? Sam Czubak walnie nam ze 2 brameczki. Ale czasów doczekaliśmy. Modlimy się chociaż o 1 punkt. odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.play.pl Czas na Augustyniaka pokazywanie jaj 🧐 odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Astiz to debil. Mając tyku piłkarzy taki szajs utkać... odpowiedz

Hawk Tuah - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @(L): jego przedmeczowy wywiad to nawet nie wiem jak skomentować. odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Mioduski po 9 latach samodzielnych rządów doprowadził do tego, że w dzisiejszym meczu dla mnie jako kibica Legii każdy wynik będzie dobry. odpowiedz

Bolo - 1 godzinę temu, *.net.pl Boże ty mój czy Kacper Urbański jest słabszy od krasniki przecież na te drewno nie da się patrzeć następny leń po Vinagre odpowiedz

Maciej - 1 godzinę temu, *.plus.pl Lepszy byłby Kapustka zamiast rajovicia odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Maciej: Myślę że nawet Kobylak to byłby lepszy wybór od tego przerośniętego dryblasa z wdowim garbem odpowiedz

Rumcajs - 2 godziny temu, *.246.40 Noty przedmeczowe:



Tobiasz 1

Stojanović 1

Piątkowski 2

Kapuadi 1

Reca 2

Henrique Arreiol 2

Augustyniak 3

W. Urbański 4

Wszołek 3

Rajović 1

Krasniqi 2 odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.play.pl Nie wiem czego wynikiem jest taka rotacja składem. Albo niektórzy mają już dość długiego sezonu a inni nie są w pełni zdrowi albo Astiz kompletnie się pogubił. Nie mamy napastnika to trzeba zagrać inaczej na szybkich ofensywnych i zabezpieczyć dobrze środek pomocy. odpowiedz

Martinez76 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl To niesamowite.

Pod światłym przywództwem właściciela Legii i jego zastępów, największy i najbardziej zasłużony klub w Polsce jedzie do Lublina jak na ścięcie. Obstawiam 3:1 dla Motoru. Nie zamierzam tego oglądać, już mam dość upokorzeń. 💩 odpowiedz

MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl .............................. Kobylak ............................

Piątkowski ... Augustyniak ... Kapuadi ... Reca

................... Szymański ... K.Urbański .............

Krasniqi .......... W.Urbański ......... Biczachczjan

.......................... Rajović .................................

💪👍

❤️🤍💚 odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nasz pseudo trener kolejny raz inny skład. Z nim lecimy z ligi. Papuszyn dawaj. odpowiedz

Biała si - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Hiszpan: Może tak trzeba odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.play.pl Jeszcze przed meczem jest godne odnotowania zakończenie jednej złej passy - po raz pierwszy od dawna nie przegraliśmy w weekend 👏👏 odpowiedz

Biała si - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Kolejne baty ,🤔 odpowiedz

