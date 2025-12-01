L!VE: Motor 1-1 Legia (koniec)

Komentarze (97)

geds - 21 minut temu, *.play.pl Gdy zwalniali Iordanescu to myślałem z nadzieją że dobrze, bo mają następcę a i tak nie mamy nic do stracenia. Ale oni dopiero zaczeli szukać. Tandeciarze to zawsze tandeciarze. Już lepiej było trzymać tego Iordanescu do znalezienia następcy bo chociaż jakąś organizacja gry była. Brakowało goli bo jest Rajović za 3 mln euro i Colak, ale były jakieś sytuację. Skoro tak łatwo można wyrzucić trenera to czemu nie zrobił tego równie szybko z Żewłakowem, Bobiciem i klaunem od scautingu? Jak patrzę jakich graczy ściągnęli w tym tą łamagę za 3 mln euro, a jakich taniej ściąga Raków Jaga Amica Górnik czy Radomiak, to mam pewność że na Mioduskim może zrobić wrażenie każdy idiota i ten go zatrudni, byle wyszczekany. odpowiedz

LWST - 23 minuty temu, *.plus.pl Brać napastników z rezerw ,bo jak typ sprowadzony za taką kasę nie trafia z metra ,co niby gra głową jest jego największym atutem ,to ja już więcej nie mam pytań 🤨🤨 odpowiedz

Jacek - 24 minuty temu, *.orange.pl Dziękujemy! odpowiedz

Zosiek - 29 minut temu, *.jmdi.pl Wszołek był najsłabszy, same straty, kiwanie i holowanie piłki i strata i do tyłu, dno🤡 odpowiedz

Pablo - 45 minut temu, *.centertel.pl Nie mogę pojąć, co tam się odwala.Przecież na papierze, to jet naprawdę dobry skład.Dlaczego grają taki piach.Nie da się dalej na to patrzeć.My nie mamy w ogóle mocy ofensywnej, bramki, punkty, wszystko z przypadku, napastnicy totalnie bezjajeczni i bezzębni, bramkarz średniak i niestety, ale trzeba to powiedzieć, że nie na Legię.Nie jestem przekonany czy ten Papszun ( jeśli przyjdzie) będzie w stanie z nich coś w tym sezonie wykrzesać.Oni mają tak zdemolowane morale, że kuźwa chyba obóz nie na cyprze, a w jakimś ośrodku psychiatrycznym byłby potrzebny, żeby się odbudowali mentalnie.Bez prawdziwego napastnika, a najlepiej dwóch, mamy przeje....e w tym sezonie.🔴⚪️🟢⚫️ odpowiedz

Mroczne widmo - 49 minut temu, *.t-mobile.pl A kaleka Rajović, to nawet z metra nie trafi ☹️😢😭👎 WON i ten co go sprowadził , tęż WON odpowiedz

Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jak ta oferma niestrzeliła bramki z 5 metrów dzięki zawlakowczaxtakego rasowego napastnika Jestem ciekaw jakimi transferami nas uraczysz w zime pewnie znowu szroty za 3 mln co nikt ich niechce odpowiedz

Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Rajović totalne dziadostwo gość niepotrafi kompletnie grac wcpilke a kosztował 3 bańki kto odpowie za taki bubel Jestem załamany grą legii brakiem zaangażowania pikarzy i braku jakikolwiek zmian w strukturach zarządu niewspomne o braku trenera od miesiąca ewenement na skalę swiatowała odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.play.pl Widząc Astiza to mam wrażenie że on ma na wszystko wywalone nie krzyczy nie podpowiada jak maja grać tylko się uśmiecha to jest trener ?????? Brak słów odpowiedz

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Astiz uśmiechnięty 😜

Być tam gdzie on jest i zj…ć do końca wszystko. Jest powód do uśmiechu prawda.

Wypi…lic już dziś niech trenuje co chce byle nie tu !!!! odpowiedz

Andre as - 1 godzinę temu, *.play.pl Szymański dno, Rajovic kryminał nie ma klepki, nie ma gry w trojkatach, nie ma dryblingu . Proste straty, problemy z podaniem do najbliższego. Astiz zadowolony!!!??? odpowiedz

Mscygan - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Rajovic to drewno jakich mało. Rasiak przy Nim to maestro. Od Rajovica piłka odbija się jak od sęków. To w 90 minucie to ja bym z zamkniętymi oczami strzelił i jeszcze zapytał bramkarza gdzie mu strzelić. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.246.41 Rajovic za to co zrobiles w 91 minucie wyp....laj z Legii nieudaczniku skończony!!!!! odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.189.224 Jak on kur...tego nie strzelił????? Jak to się mówi powinien celować tam z kad przyszla a on j... w bramkarza. odpowiedz

Biała si - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl No to teraz jedziemy po ,kopaczch ,tylko bez oszczedzania odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.play.pl Powiem tak,gdzie sa NS ?brak reakcji równa sie współ udział w niszczeniu klubu,przerwijmy tą amatorszczyzne!!! odpowiedz

Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.40 Gdyby Rajović z taką pasją jak w tę reklamówkę uderzył w bramkę chwilę wcześniej to byśmy to wygrali. Drewnokadabra. odpowiedz

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Najważniejsze że był doping… odpowiedz

Rikki - 1 godzinę temu, *.net.pl padaka nie da się tego oglądać. Rajowic to przechodzi sam siebie nieudolność to mało powiedziane . Astiz niech się szybko zabiera bo drużyna gra beż ladu i składu . Krasniki to dzis zakręcony na maxa kółeczko i strata . Tak naprawdę odechciewa się footballu jak na tą mizerię się patrzy.!! 1 liga blisko. odpowiedz

antek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl zmiany zmiany odpowiedz

Mioduski won łajdaku - 1 godzinę temu, *.orange.pl legia mogą być 2 awanse jednego roku – seniorzy do 1 ligi i rezerwy do 2 ligi. Miodek ogłosi sukces i feta na starówce.🤩 odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Cofnąć Wszolka do obrony,a Krasniqiego na prawe skrzydło, bo w ten sposob nie działają oba skrzydła.Arreiol w żadnym wypadku nie jest 8-ką. To typowa 6-tka.Zdjąć Augustyniaka i wpuścić Kacpra Urbańskiego, a Kapustkę wpuścić za Stojanovicia,i przerzucić W. Urbanskiego na lewe skrzydło. odpowiedz

Xavery - 2 godziny temu, *.orange.pl Mizerny ten Motor jak przecier z wody. Nieco więcej jakości piłkarskiej i co najmniej dwie-trzy bramki już mogliby mieć.

A Legia? Jakości piłkarskiej dużo więcej ale jak zwykle para idzie w jakiś niewidzialny gwizdek.

Widząc jedną i drugą drużynę to jestem spokojny o wygraną Legii. No chyba, że któraś wrzutka Motoru dojdzie wreszcie do Czubaka to wtedy remis. odpowiedz

Aerriol - 2 godziny temu, *.255.233 Bartuś patrz jak grają środkowi pomocnicy. Może czegoś się jeszcze nauczysz zanim zaczniesz kapować. Steve i Kacperek kryminał. Życzę Wam wspaniałych karier w Lublinie lub innych Górnikach. odpowiedz

Ronaldo - 2 godziny temu, *.myvzw.com Legia wygrała w babingtona !!!

Nie poddawaj się !!!

Tylko mistrzostwo panie Mioduski!!! odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.net.pl Wpuście Bobica do ataku, mam wrażenie że niektórym nie chce się grać, prawa strona słabiutka. odpowiedz

fan - 2 godziny temu, *.artcom.pl my nie mamy skrzydel krasnigi dzis jezdziec bez glowy a wszolek to chyba dalej na malcie jest odpowiedz

Wszołek out - 2 godziny temu, *.play.pl Wszołek na skrzydle, to podejrzewam, że to samo co Kun na bramce. Każde podanie strata, wymachiwanie rękoma i potykanie się o własne nogi. odpowiedz

Hhh - 2 godziny temu, *.kabel-deutschland.de Nam dużo bardziej potrzebny bramkarz niż napastnik...dlaczego na niego stawiają, inny gorszy nie bedzie odpowiedz

Rafał - 2 godziny temu, *.play.pl Augustyniak! odpowiedz

Rumcajs - 2 godziny temu, *.246.40 Dziennikarze C+ sprawdzili, że jest ręcznik na boisku. My to wiedzieliśmy bez sprawdzania. odpowiedz

Biała si - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Rumcajs: Jesteś odpowiedz

Czarek - 2 godziny temu, *.orange.pl Krasniqi to sabotaż. On wcześniej grał w piłkę? odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.play.pl Najważniejsze że mr Pozytywny,fajny chłopak Astiz dalej ma banana na ryju!Co on tyle lat robi w Legii?Przecież asystent żeby pomagać pierwszemu musi mieć jakiś własny ogląd,własną myśl,którą ten weźmie pod uwagę lub nie,ale da mu przynajmniej do myślenia!Tymczasem fajny chłopak przez tyle lat nawet UEFA PRO nie zrobił,lubi być w cieniu i za nic nie odpowiadać!Może przyda się do pracy z dzieciakami,ale nie widzę powodu by trzymać go przy jedynce,będę bardzo zaskoczony jeśli Papszun go nie odstrzeli. odpowiedz

Jim - 1 godzinę temu, *.ejedrzejow.pl @wtf: Cały obecny sztab jest do odstrzału, tu muszą byc nowi ludzie z jakimś pomysłem na tą drużynę odpowiedz

Rumcajs - 2 godziny temu, *.246.40 Krasniki bez wędki to jawny sabotaż. odpowiedz

Miki - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Czy to prawda, że Rajovic zdołał trafić w piłkę głową? odpowiedz

Jot - 2 godziny temu, *.orange.pl Tobiasz przypięty to linii bramkowej szelkami. Tak samo jak Malarz. Tylko Arek miał refleks... odpowiedz

fan - 2 godziny temu, *.artcom.pl @Jot: no w kiedy trza wyjsc nie wychodzi wkiedy nie trza to k,,,,,robi cos takiego odpowiedz

Xavery - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Jot:

Tobiasz też potrafi się wykazać refleksem. Szkoda tylko, że to w zasadzie jedyny jego bramkarski atut. W grze bardzo przypomina Malarza i mam coraz więcej przekonania, że to nie w Tobiaszu tkwi większy problem ale w trenerach bramkarzy właśnie. odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.189.224 @Jot: Malarza za to że odstrzelił z klubu KOCHALSKIEGO powinni wyj..na zbity pysk! Jak przyjdzie Papszun to pewnie i tak poleci . odpowiedz

Mioduski won łajdaku - 2 godziny temu, *.orange.pl OStatni wygrany mecz w lidze - 28 września - mamy grudzień 😂 odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.124.7 Asysta Rajovica, brawo! Gdzie jesteście hejterzy???!!! odpowiedz

Janek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Znawca: no fartem od głowy się odbiła już teraz to król asyst odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.play.pl @Znawca: Asysta jest wtedy gdy celowo do kogoś podasz, a nie gdy niecelnie uderzysz! odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl @Janek: znowu podszywka się odezwała👎😡. Rajović sam się zdziwił,że w ogóle dotknął piłkę głową. 🤣Nie powinien wyjść na drugą połowę. odpowiedz

Sobal 74 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Lejją nas już wszyscy jak leci kto wogóle odpowie za coś takiego to jest sabotaz panie mioduski nieznasz się na prowadzeniu drużyny pilkrskiej a Żewłakow ti jajas kpina kogi on sprowadził do kegi jakieś kaleki co nawet nieootrafuia udawać że biegają wstyd żenada a do tego od miesiąca niema trenera kto zarządza tym burdelem i kto za to odpowie odpowiedz

Lolo - 2 godziny temu, *.plus.pl A Astiz zadowolony... odpowiedz

Mioduski won łajdaku - 2 godziny temu, *.orange.pl Z Astizem do pierwszej ligi hejho. odpowiedz

Nic się nie zmienia - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jaka ta nasza Legia jest przewidywalna 15 minuta ,a oni już przegrywają. Niesamowita konsekwencja. Dobrze ,że w czymś są stali👏 odpowiedz

Zły - 2 godziny temu, *.play.pl Patrz co nam zrobiłes,mioduski co ty kuro!!! odpowiedz

Kraków 1234 - 2 godziny temu, *.plus.pl Kolejna porażka. Będzie.. odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl kacperek WON !!! odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.225.185 Co za patałachy… odpowiedz

Rumcajs - 2 godziny temu, *.246.40 Schowaliśmy dumę do kieszeni i nie jest nam wstyd bronić się od pierwszych minut z ligowym średniakiem w głębokiej defensywie. Niestety, Kacpersky AntyBramkarz zagrał swoje, czyli błąd w pierwszej swojej akcji w meczu i już przegrywamy, a w powietrzu wiszą kolejne gole, bo obraz meczu się nie zmienił, Motor dalej dominuje, a my w głębokiej obronie. 🤡 odpowiedz

Janek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Legia na połowie Motoru. dynamiczna wymiana podań . Kapuadi w aut . dziękuję wystarczy odpowiedz

Wojtek86 - 2 godziny temu, *.play.pl Wchodzimy na wyższy poziom szajsu. Już nawet taki Motor nas bije. odpowiedz

kot - 2 godziny temu, *.play.pl @Wojtek86: Motor jak Motor,Termalika nas bije! odpowiedz

Traktor - 2 godziny temu, *.net.pl Witaj strefo spadkowa. odpowiedz

Sobal 74 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ojjojojoj już przegrywają a są lepsi jakaś farsa z tą legia banda nieudaczikow spuszcza legie do pierwszej ligi mioduski Żewłakow i co mistrzostwo odpowiedz

Lwów _Wilno_Polska - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Sobal 74: tylko jak Żewłakow robił transfery na początku sezonu wielu było zachęconych Jego nabyciami odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.139.11 I wszyscy razem jedziemy: Nie poddawaj się ukochana ma, nie poddawaj się LEGIO MIODULSKA odpowiedz

Lolo - 2 godziny temu, *.plus.pl Kacperek już robotę zrobił... odpowiedz

inka - 2 godziny temu, *.vectranet.pl na tobiasza można liczyć w każdym meczu 👍👍👍

nawet bukmacherzy słabo płacą. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dzięki kacperek ręczniczku. Nie dosyć że nic nie łapiesz to jeszcze teraz karne robisz...dramat raxduzyna już wyszła bez serca i wiary....w zimę 60% out....I ciężka wilka na wiosne o utrzymanie... odpowiedz

antek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl wszystko w pi...e pusty stadion odpowiedz

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 2 godziny temu, *.105.5 I już w piz.ę! Banda nieudaczników. Wszyscy pod Łazienkowską po meczu z taczkami! odpowiedz

Chudy Grubas - 2 godziny temu, *.78.174 Je...ni parodyści odpowiedz

Ronaldo - 2 godziny temu, *.myvzw.com 3:0 odpowiedz

Januszek - 2 godziny temu, *.play.pl Szybko poszlo… Kacperek to jest gosc jednak xd odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl Ten tobiasz to nie dość że Gówno a nie bramkarz to jeszcze pieprzona piąta kolumna!!!!!! odpowiedz

Szkoda czasu, idę pić - 2 godziny temu, *.34.240 Ręcznik nie dał o sobie zapomnieć a kapuadi niech dalej lubi wpisy o rasizmie na stadionie. odpowiedz

A - 2 godziny temu, *.play.pl @Szkoda czasu, idę pić: Pululu go kocha odpowiedz

Typowy kacoerek - 2 godziny temu, *.net.pl @Szkoda czasu, idę pić: ale co nasz bramkarz z Top 3 na świecie coś zawalił.? To chyba jakaś nowość hahaha 🤣🤣🤣🤣 najważniejsze że jest ulubieńcem trybun. To jest jedyny piłkarz który musi się co noc modlić i dziękować że właścicielem jest Dariusz Mioduski bo u każdego innego prezesa by pewnie podawał piłki podczas meczów które wypadną na stadion odpowiedz

Frederique - 2 godziny temu, *.play.pl Haha... karny. Dramat, co oni grają. Zespol jakiś paralitykow. odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl No to szybko motor zaczął demolkę odpowiedz

Bolo - 2 godziny temu, *.net.pl Dalej głaskać go po głowie cztery metry do piłki i się rzuca w nogi idiota a obrona przy tym tragedia masakra odpowiedz

wojti - 2 godziny temu, *.inetia.pl Pięknie , oby tak dalej , brawo. odpowiedz

Byku - 2 godziny temu, *.orange.pl Ja pie...le, czy ktoś jeszcze ma ochotę oglądać tych frajerów... odpowiedz

fan - 2 godziny temu, *.artcom.pl kapuadi to chyba myslami jest gdzie indziej odpowiedz

Ggggg - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Postawiłem że Legia przegra i nie strzeli gola. Nie widzę dla nich nadzieji odpowiedz

Obcy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Gdzie jest Vinagre? Skończył mu się abonament na grę w pierwszej jedenastce? Sam Czubak walnie nam ze 2 brameczki. Ale czasów doczekaliśmy. Modlimy się chociaż o 1 punkt. odpowiedz

SEBO(L) - 3 godziny temu, *.play.pl Czas na Augustyniaka pokazywanie jaj 🧐 odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Astiz to debil. Mając tyku piłkarzy taki szajs utkać... odpowiedz

Hawk Tuah - 3 godziny temu, *.centertel.pl @(L): jego przedmeczowy wywiad to nawet nie wiem jak skomentować. odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Mioduski po 9 latach samodzielnych rządów doprowadził do tego, że w dzisiejszym meczu dla mnie jako kibica Legii każdy wynik będzie dobry. odpowiedz

Bolo - 3 godziny temu, *.net.pl Boże ty mój czy Kacper Urbański jest słabszy od krasniki przecież na te drewno nie da się patrzeć następny leń po Vinagre odpowiedz

Maciej - 3 godziny temu, *.plus.pl Lepszy byłby Kapustka zamiast rajovicia odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Maciej: Myślę że nawet Kobylak to byłby lepszy wybór od tego przerośniętego dryblasa z wdowim garbem odpowiedz

Rumcajs - 3 godziny temu, *.246.40 Noty przedmeczowe:



Tobiasz 1

Stojanović 1

Piątkowski 2

Kapuadi 1

Reca 2

Henrique Arreiol 2

Augustyniak 3

W. Urbański 4

Wszołek 3

Rajović 1

Krasniqi 2 odpowiedz

ws - 4 godziny temu, *.play.pl Nie wiem czego wynikiem jest taka rotacja składem. Albo niektórzy mają już dość długiego sezonu a inni nie są w pełni zdrowi albo Astiz kompletnie się pogubił. Nie mamy napastnika to trzeba zagrać inaczej na szybkich ofensywnych i zabezpieczyć dobrze środek pomocy. odpowiedz

Martinez76 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl To niesamowite.

Pod światłym przywództwem właściciela Legii i jego zastępów, największy i najbardziej zasłużony klub w Polsce jedzie do Lublina jak na ścięcie. Obstawiam 3:1 dla Motoru. Nie zamierzam tego oglądać, już mam dość upokorzeń. 💩 odpowiedz

MonsteR (L) - 4 godziny temu, *.tpnet.pl .............................. Kobylak ............................

Piątkowski ... Augustyniak ... Kapuadi ... Reca

................... Szymański ... K.Urbański .............

Krasniqi .......... W.Urbański ......... Biczachczjan

.......................... Rajović .................................

💪👍

❤️🤍💚 odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Nasz pseudo trener kolejny raz inny skład. Z nim lecimy z ligi. Papuszyn dawaj. odpowiedz

Biała si - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Hiszpan: Może tak trzeba odpowiedz

SEBO(L) - 4 godziny temu, *.play.pl Jeszcze przed meczem jest godne odnotowania zakończenie jednej złej passy - po raz pierwszy od dawna nie przegraliśmy w weekend 👏👏 odpowiedz

Biała si - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Kolejne baty ,🤔 odpowiedz

