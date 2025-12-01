L!VE: Motor 1-1 Legia (koniec)

Bezpośrednią transmisję z meczu Motor Lublin - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. Początek spotkania o godz. 19:00.
Bezpośrednią transmisję z meczu Motor Lublin - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. Początek spotkania o godz. 19:00.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.
Gdy zwalniali Iordanescu to myślałem z nadzieją że dobrze, bo mają następcę a i tak nie mamy nic do stracenia. Ale oni dopiero zaczeli szukać. Tandeciarze to zawsze tandeciarze. Już lepiej było trzymać tego Iordanescu do znalezienia następcy bo chociaż jakąś organizacja gry była. Brakowało goli bo jest Rajović za 3 mln euro i Colak, ale były jakieś sytuację. Skoro tak łatwo można wyrzucić trenera to czemu nie zrobił tego równie szybko z Żewłakowem, Bobiciem i klaunem od scautingu? Jak patrzę jakich graczy ściągnęli w tym tą łamagę za 3 mln euro, a jakich taniej ściąga Raków Jaga Amica Górnik czy Radomiak, to mam pewność że na Mioduskim może zrobić wrażenie każdy idiota i ten go zatrudni, byle wyszczekany.
Brać napastników z rezerw ,bo jak typ sprowadzony za taką kasę nie trafia z metra ,co niby gra głową jest jego największym atutem ,to ja już więcej nie mam pytań 🤨🤨
Dziękujemy!
Wszołek był najsłabszy, same straty, kiwanie i holowanie piłki i strata i do tyłu, dno🤡
Nie mogę pojąć, co tam się odwala.Przecież na papierze, to jet naprawdę dobry skład.Dlaczego grają taki piach.Nie da się dalej na to patrzeć.My nie mamy w ogóle mocy ofensywnej, bramki, punkty, wszystko z przypadku, napastnicy totalnie bezjajeczni i bezzębni, bramkarz średniak i niestety, ale trzeba to powiedzieć, że nie na Legię.Nie jestem przekonany czy ten Papszun ( jeśli przyjdzie) będzie w stanie z nich coś w tym sezonie wykrzesać.Oni mają tak zdemolowane morale, że kuźwa chyba obóz nie na cyprze, a w jakimś ośrodku psychiatrycznym byłby potrzebny, żeby się odbudowali mentalnie.Bez prawdziwego napastnika, a najlepiej dwóch, mamy przeje....e w tym sezonie.🔴⚪️🟢⚫️
A kaleka Rajović, to nawet z metra nie trafi ☹️😢😭👎 WON i ten co go sprowadził , tęż WON
Jak ta oferma niestrzeliła bramki z 5 metrów dzięki zawlakowczaxtakego rasowego napastnika Jestem ciekaw jakimi transferami nas uraczysz w zime pewnie znowu szroty za 3 mln co nikt ich niechce
Rajović totalne dziadostwo gość niepotrafi kompletnie grac wcpilke a kosztował 3 bańki kto odpowie za taki bubel Jestem załamany grą legii brakiem zaangażowania pikarzy i braku jakikolwiek zmian w strukturach zarządu niewspomne o braku trenera od miesiąca ewenement na skalę swiatowała
Widząc Astiza to mam wrażenie że on ma na wszystko wywalone nie krzyczy nie podpowiada jak maja grać tylko się uśmiecha to jest trener ?????? Brak słów
Astiz uśmiechnięty 😜
Być tam gdzie on jest i zj…ć do końca wszystko. Jest powód do uśmiechu prawda.
Wypi…lic już dziś niech trenuje co chce byle nie tu !!!!
Szymański dno, Rajovic kryminał nie ma klepki, nie ma gry w trojkatach, nie ma dryblingu . Proste straty, problemy z podaniem do najbliższego. Astiz zadowolony!!!???
Rajovic to drewno jakich mało. Rasiak przy Nim to maestro. Od Rajovica piłka odbija się jak od sęków. To w 90 minucie to ja bym z zamkniętymi oczami strzelił i jeszcze zapytał bramkarza gdzie mu strzelić.
Rajovic za to co zrobiles w 91 minucie wyp....laj z Legii nieudaczniku skończony!!!!!
Jak on kur...tego nie strzelił????? Jak to się mówi powinien celować tam z kad przyszla a on j... w bramkarza.
No to teraz jedziemy po ,kopaczch ,tylko bez oszczedzania
Powiem tak,gdzie sa NS ?brak reakcji równa sie współ udział w niszczeniu klubu,przerwijmy tą amatorszczyzne!!!
Gdyby Rajović z taką pasją jak w tę reklamówkę uderzył w bramkę chwilę wcześniej to byśmy to wygrali. Drewnokadabra.
Najważniejsze że był doping…
padaka nie da się tego oglądać. Rajowic to przechodzi sam siebie nieudolność to mało powiedziane . Astiz niech się szybko zabiera bo drużyna gra beż ladu i składu . Krasniki to dzis zakręcony na maxa kółeczko i strata . Tak naprawdę odechciewa się footballu jak na tą mizerię się patrzy.!! 1 liga blisko.
zmiany zmiany
legia mogą być 2 awanse jednego roku – seniorzy do 1 ligi i rezerwy do 2 ligi. Miodek ogłosi sukces i feta na starówce.🤩
Cofnąć Wszolka do obrony,a Krasniqiego na prawe skrzydło, bo w ten sposob nie działają oba skrzydła.Arreiol w żadnym wypadku nie jest 8-ką. To typowa 6-tka.Zdjąć Augustyniaka i wpuścić Kacpra Urbańskiego, a Kapustkę wpuścić za Stojanovicia,i przerzucić W. Urbanskiego na lewe skrzydło.
Mizerny ten Motor jak przecier z wody. Nieco więcej jakości piłkarskiej i co najmniej dwie-trzy bramki już mogliby mieć.
A Legia? Jakości piłkarskiej dużo więcej ale jak zwykle para idzie w jakiś niewidzialny gwizdek.
Widząc jedną i drugą drużynę to jestem spokojny o wygraną Legii. No chyba, że któraś wrzutka Motoru dojdzie wreszcie do Czubaka to wtedy remis.
Bartuś patrz jak grają środkowi pomocnicy. Może czegoś się jeszcze nauczysz zanim zaczniesz kapować. Steve i Kacperek kryminał. Życzę Wam wspaniałych karier w Lublinie lub innych Górnikach.
Legia wygrała w babingtona !!!
Nie poddawaj się !!!
Tylko mistrzostwo panie Mioduski!!!
Wpuście Bobica do ataku, mam wrażenie że niektórym nie chce się grać, prawa strona słabiutka.
my nie mamy skrzydel krasnigi dzis jezdziec bez glowy a wszolek to chyba dalej na malcie jest
Wszołek na skrzydle, to podejrzewam, że to samo co Kun na bramce. Każde podanie strata, wymachiwanie rękoma i potykanie się o własne nogi.
Nam dużo bardziej potrzebny bramkarz niż napastnik...dlaczego na niego stawiają, inny gorszy nie bedzie
Augustyniak!
Dziennikarze C+ sprawdzili, że jest ręcznik na boisku. My to wiedzieliśmy bez sprawdzania.
@Rumcajs: Jesteś
Krasniqi to sabotaż. On wcześniej grał w piłkę?
Najważniejsze że mr Pozytywny,fajny chłopak Astiz dalej ma banana na ryju!Co on tyle lat robi w Legii?Przecież asystent żeby pomagać pierwszemu musi mieć jakiś własny ogląd,własną myśl,którą ten weźmie pod uwagę lub nie,ale da mu przynajmniej do myślenia!Tymczasem fajny chłopak przez tyle lat nawet UEFA PRO nie zrobił,lubi być w cieniu i za nic nie odpowiadać!Może przyda się do pracy z dzieciakami,ale nie widzę powodu by trzymać go przy jedynce,będę bardzo zaskoczony jeśli Papszun go nie odstrzeli.
@wtf: Cały obecny sztab jest do odstrzału, tu muszą byc nowi ludzie z jakimś pomysłem na tą drużynę
Krasniki bez wędki to jawny sabotaż.
Czy to prawda, że Rajovic zdołał trafić w piłkę głową?
Tobiasz przypięty to linii bramkowej szelkami. Tak samo jak Malarz. Tylko Arek miał refleks...
@Jot: no w kiedy trza wyjsc nie wychodzi wkiedy nie trza to k,,,,,robi cos takiego
@Jot:
Tobiasz też potrafi się wykazać refleksem. Szkoda tylko, że to w zasadzie jedyny jego bramkarski atut. W grze bardzo przypomina Malarza i mam coraz więcej przekonania, że to nie w Tobiaszu tkwi większy problem ale w trenerach bramkarzy właśnie.
@Jot: Malarza za to że odstrzelił z klubu KOCHALSKIEGO powinni wyj..na zbity pysk! Jak przyjdzie Papszun to pewnie i tak poleci .
OStatni wygrany mecz w lidze - 28 września - mamy grudzień 😂
Asysta Rajovica, brawo! Gdzie jesteście hejterzy???!!!
@Znawca: no fartem od głowy się odbiła już teraz to król asyst
@Znawca: Asysta jest wtedy gdy celowo do kogoś podasz, a nie gdy niecelnie uderzysz!
@Janek: znowu podszywka się odezwała👎😡. Rajović sam się zdziwił,że w ogóle dotknął piłkę głową. 🤣Nie powinien wyjść na drugą połowę.
Lejją nas już wszyscy jak leci kto wogóle odpowie za coś takiego to jest sabotaz panie mioduski nieznasz się na prowadzeniu drużyny pilkrskiej a Żewłakow ti jajas kpina kogi on sprowadził do kegi jakieś kaleki co nawet nieootrafuia udawać że biegają wstyd żenada a do tego od miesiąca niema trenera kto zarządza tym burdelem i kto za to odpowie
A Astiz zadowolony...
Z Astizem do pierwszej ligi hejho.
Jaka ta nasza Legia jest przewidywalna 15 minuta ,a oni już przegrywają. Niesamowita konsekwencja. Dobrze ,że w czymś są stali👏
Patrz co nam zrobiłes,mioduski co ty kuro!!!
Kolejna porażka. Będzie..
kacperek WON !!!
Co za patałachy…
Schowaliśmy dumę do kieszeni i nie jest nam wstyd bronić się od pierwszych minut z ligowym średniakiem w głębokiej defensywie. Niestety, Kacpersky AntyBramkarz zagrał swoje, czyli błąd w pierwszej swojej akcji w meczu i już przegrywamy, a w powietrzu wiszą kolejne gole, bo obraz meczu się nie zmienił, Motor dalej dominuje, a my w głębokiej obronie. 🤡
Legia na połowie Motoru. dynamiczna wymiana podań . Kapuadi w aut . dziękuję wystarczy
Wchodzimy na wyższy poziom szajsu. Już nawet taki Motor nas bije.
@Wojtek86: Motor jak Motor,Termalika nas bije!
Witaj strefo spadkowa.
Ojjojojoj już przegrywają a są lepsi jakaś farsa z tą legia banda nieudaczikow spuszcza legie do pierwszej ligi mioduski Żewłakow i co mistrzostwo
@Sobal 74: tylko jak Żewłakow robił transfery na początku sezonu wielu było zachęconych Jego nabyciami
I wszyscy razem jedziemy: Nie poddawaj się ukochana ma, nie poddawaj się LEGIO MIODULSKA
Kacperek już robotę zrobił...
na tobiasza można liczyć w każdym meczu 👍👍👍
nawet bukmacherzy słabo płacą.
Dzięki kacperek ręczniczku. Nie dosyć że nic nie łapiesz to jeszcze teraz karne robisz...dramat raxduzyna już wyszła bez serca i wiary....w zimę 60% out....I ciężka wilka na wiosne o utrzymanie...
wszystko w pi...e pusty stadion
I już w piz.ę! Banda nieudaczników. Wszyscy pod Łazienkowską po meczu z taczkami!
Je...ni parodyści
3:0
Szybko poszlo… Kacperek to jest gosc jednak xd
Ten tobiasz to nie dość że Gówno a nie bramkarz to jeszcze pieprzona piąta kolumna!!!!!!
Ręcznik nie dał o sobie zapomnieć a kapuadi niech dalej lubi wpisy o rasizmie na stadionie.
@Szkoda czasu, idę pić: Pululu go kocha
@Szkoda czasu, idę pić: ale co nasz bramkarz z Top 3 na świecie coś zawalił.? To chyba jakaś nowość hahaha 🤣🤣🤣🤣 najważniejsze że jest ulubieńcem trybun. To jest jedyny piłkarz który musi się co noc modlić i dziękować że właścicielem jest Dariusz Mioduski bo u każdego innego prezesa by pewnie podawał piłki podczas meczów które wypadną na stadion
Haha... karny. Dramat, co oni grają. Zespol jakiś paralitykow.
No to szybko motor zaczął demolkę
Dalej głaskać go po głowie cztery metry do piłki i się rzuca w nogi idiota a obrona przy tym tragedia masakra
Pięknie , oby tak dalej , brawo.
Ja pie...le, czy ktoś jeszcze ma ochotę oglądać tych frajerów...
kapuadi to chyba myslami jest gdzie indziej
Postawiłem że Legia przegra i nie strzeli gola. Nie widzę dla nich nadzieji
Gdzie jest Vinagre? Skończył mu się abonament na grę w pierwszej jedenastce? Sam Czubak walnie nam ze 2 brameczki. Ale czasów doczekaliśmy. Modlimy się chociaż o 1 punkt.
Czas na Augustyniaka pokazywanie jaj 🧐
Astiz to debil. Mając tyku piłkarzy taki szajs utkać...
@(L): jego przedmeczowy wywiad to nawet nie wiem jak skomentować.
Mioduski po 9 latach samodzielnych rządów doprowadził do tego, że w dzisiejszym meczu dla mnie jako kibica Legii każdy wynik będzie dobry.
Boże ty mój czy Kacper Urbański jest słabszy od krasniki przecież na te drewno nie da się patrzeć następny leń po Vinagre
Lepszy byłby Kapustka zamiast rajovicia
@Maciej: Myślę że nawet Kobylak to byłby lepszy wybór od tego przerośniętego dryblasa z wdowim garbem
Noty przedmeczowe:
Tobiasz 1
Stojanović 1
Piątkowski 2
Kapuadi 1
Reca 2
Henrique Arreiol 2
Augustyniak 3
W. Urbański 4
Wszołek 3
Rajović 1
Krasniqi 2
Nie wiem czego wynikiem jest taka rotacja składem. Albo niektórzy mają już dość długiego sezonu a inni nie są w pełni zdrowi albo Astiz kompletnie się pogubił. Nie mamy napastnika to trzeba zagrać inaczej na szybkich ofensywnych i zabezpieczyć dobrze środek pomocy.
To niesamowite.
Pod światłym przywództwem właściciela Legii i jego zastępów, największy i najbardziej zasłużony klub w Polsce jedzie do Lublina jak na ścięcie. Obstawiam 3:1 dla Motoru. Nie zamierzam tego oglądać, już mam dość upokorzeń. 💩
.............................. Kobylak ............................
Piątkowski ... Augustyniak ... Kapuadi ... Reca
................... Szymański ... K.Urbański .............
Krasniqi .......... W.Urbański ......... Biczachczjan
.......................... Rajović .................................
💪👍
❤️🤍💚
Nasz pseudo trener kolejny raz inny skład. Z nim lecimy z ligi. Papuszyn dawaj.
@Hiszpan: Może tak trzeba
Jeszcze przed meczem jest godne odnotowania zakończenie jednej złej passy - po raz pierwszy od dawna nie przegraliśmy w weekend 👏👏
Kolejne baty ,🤔