L!VE: Motor 0-0 Legia (1. połowa)

(L) - 8 minut temu, *.jmdi.pl Astiz to debil. Mając tyku piłkarzy taki szajs utkać... odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 13 minut temu, *.t-mobile.pl Mioduski po 9 latach samodzielnych rządów doprowadził do tego, że w dzisiejszym meczu dla mnie jako kibica Legii każdy wynik będzie dobry. odpowiedz

Bolo - 19 minut temu, *.net.pl Boże ty mój czy Kacper Urbański jest słabszy od krasniki przecież na te drewno nie da się patrzeć następny leń po Vinagre odpowiedz

Maciej - 20 minut temu, *.plus.pl Lepszy byłby Kapustka zamiast rajovicia odpowiedz

Rumcajs - 49 minut temu, *.246.40 Noty przedmeczowe:



Tobiasz 1

Stojanović 1

Piątkowski 2

Kapuadi 1

Reca 2

Henrique Arreiol 2

Augustyniak 3

W. Urbański 4

Wszołek 3

Rajović 1

Krasniqi 2 odpowiedz

ws - 1 godzinę temu, *.play.pl Nie wiem czego wynikiem jest taka rotacja składem. Albo niektórzy mają już dość długiego sezonu a inni nie są w pełni zdrowi albo Astiz kompletnie się pogubił. Nie mamy napastnika to trzeba zagrać inaczej na szybkich ofensywnych i zabezpieczyć dobrze środek pomocy. odpowiedz

Martinez76 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl To niesamowite.

Pod światłym przywództwem właściciela Legii i jego zastępów, największy i najbardziej zasłużony klub w Polsce jedzie do Lublina jak na ścięcie. Obstawiam 3:1 dla Motoru. Nie zamierzam tego oglądać, już mam dość upokorzeń. 💩 odpowiedz

MonsteR (L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl .............................. Kobylak ............................

Piątkowski ... Augustyniak ... Kapuadi ... Reca

................... Szymański ... K.Urbański .............

Krasniqi .......... W.Urbański ......... Biczachczjan

.......................... Rajović .................................

💪👍

❤️🤍💚 odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nasz pseudo trener kolejny raz inny skład. Z nim lecimy z ligi. Papuszyn dawaj. odpowiedz

Biała si - 37 minut temu, *.vectranet.pl @Hiszpan: Może tak trzeba odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.play.pl Jeszcze przed meczem jest godne odnotowania zakończenie jednej złej passy - po raz pierwszy od dawna nie przegraliśmy w weekend 👏👏 odpowiedz

Biała si - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kolejne baty ,🤔 odpowiedz

