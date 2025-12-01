L!VE: Motor 0-0 Legia (1. połowa)

Bezpośrednią transmisję z meczu Motor Lublin - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. Początek spotkania o godz. 19:00.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.
Bezpośrednią transmisję z meczu Motor Lublin - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. Początek spotkania o godz. 19:00.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.
Astiz to debil. Mając tyku piłkarzy taki szajs utkać...
Mioduski po 9 latach samodzielnych rządów doprowadził do tego, że w dzisiejszym meczu dla mnie jako kibica Legii każdy wynik będzie dobry.
Boże ty mój czy Kacper Urbański jest słabszy od krasniki przecież na te drewno nie da się patrzeć następny leń po Vinagre
Lepszy byłby Kapustka zamiast rajovicia
Noty przedmeczowe:
Tobiasz 1
Stojanović 1
Piątkowski 2
Kapuadi 1
Reca 2
Henrique Arreiol 2
Augustyniak 3
W. Urbański 4
Wszołek 3
Rajović 1
Krasniqi 2
Nie wiem czego wynikiem jest taka rotacja składem. Albo niektórzy mają już dość długiego sezonu a inni nie są w pełni zdrowi albo Astiz kompletnie się pogubił. Nie mamy napastnika to trzeba zagrać inaczej na szybkich ofensywnych i zabezpieczyć dobrze środek pomocy.
To niesamowite.
Pod światłym przywództwem właściciela Legii i jego zastępów, największy i najbardziej zasłużony klub w Polsce jedzie do Lublina jak na ścięcie. Obstawiam 3:1 dla Motoru. Nie zamierzam tego oglądać, już mam dość upokorzeń. 💩
.............................. Kobylak ............................
Piątkowski ... Augustyniak ... Kapuadi ... Reca
................... Szymański ... K.Urbański .............
Krasniqi .......... W.Urbański ......... Biczachczjan
.......................... Rajović .................................
💪👍
❤️🤍💚
Nasz pseudo trener kolejny raz inny skład. Z nim lecimy z ligi. Papuszyn dawaj.
@Hiszpan: Może tak trzeba
Jeszcze przed meczem jest godne odnotowania zakończenie jednej złej passy - po raz pierwszy od dawna nie przegraliśmy w weekend 👏👏
Kolejne baty ,🤔