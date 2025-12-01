L!VE: Motor 0-0 Legia (1. połowa)

Na żywo

Bezpośrednią transmisję z meczu Motor Lublin - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. Początek spotkania o godz. 19:00.

Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.


 



Komentarze (12)

(L) - 8 minut temu, *.jmdi.pl

Astiz to debil. Mając tyku piłkarzy taki szajs utkać...

odpowiedz
Kibic Legii od 1975 - 13 minut temu, *.t-mobile.pl

Mioduski po 9 latach samodzielnych rządów doprowadził do tego, że w dzisiejszym meczu dla mnie jako kibica Legii każdy wynik będzie dobry.

odpowiedz
Bolo - 19 minut temu, *.net.pl

Boże ty mój czy Kacper Urbański jest słabszy od krasniki przecież na te drewno nie da się patrzeć następny leń po Vinagre

odpowiedz
Maciej - 20 minut temu, *.plus.pl

Lepszy byłby Kapustka zamiast rajovicia

odpowiedz
Rumcajs - 49 minut temu, *.246.40

Noty przedmeczowe:

Tobiasz 1
Stojanović 1
Piątkowski 2
Kapuadi 1
Reca 2
Henrique Arreiol 2
Augustyniak 3
W. Urbański 4
Wszołek 3
Rajović 1
Krasniqi 2

odpowiedz
ws - 1 godzinę temu, *.play.pl

Nie wiem czego wynikiem jest taka rotacja składem. Albo niektórzy mają już dość długiego sezonu a inni nie są w pełni zdrowi albo Astiz kompletnie się pogubił. Nie mamy napastnika to trzeba zagrać inaczej na szybkich ofensywnych i zabezpieczyć dobrze środek pomocy.

odpowiedz
Martinez76 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

To niesamowite.
Pod światłym przywództwem właściciela Legii i jego zastępów, największy i najbardziej zasłużony klub w Polsce jedzie do Lublina jak na ścięcie. Obstawiam 3:1 dla Motoru. Nie zamierzam tego oglądać, już mam dość upokorzeń. 💩

odpowiedz
MonsteR (L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

.............................. Kobylak ............................
Piątkowski ... Augustyniak ... Kapuadi ... Reca
................... Szymański ... K.Urbański .............
Krasniqi .......... W.Urbański ......... Biczachczjan
.......................... Rajović .................................
💪👍
❤️🤍💚

odpowiedz
Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Nasz pseudo trener kolejny raz inny skład. Z nim lecimy z ligi. Papuszyn dawaj.

odpowiedz
Biała si - 37 minut temu, *.vectranet.pl

@Hiszpan: Może tak trzeba

odpowiedz
SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.play.pl

Jeszcze przed meczem jest godne odnotowania zakończenie jednej złej passy - po raz pierwszy od dawna nie przegraliśmy w weekend 👏👏

odpowiedz
Biała si - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Kolejne baty ,🤔

odpowiedz
