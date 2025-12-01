Ce(L)ownik: 2-0 dla Motoru

REKLAMA

Przed meczem Motor Lublin - Legia Warszawa, który odbędzie się w poniedziałek, 1 grudnia o godz. 19:00 w Lublinie, oddaliście 805 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik".osób uważa, że wygra Motor Lublin.z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, atypuje zwycięstwo Legii.

‌‌ FORTUNA: ODBIERZ 310 ZŁ WE FREEBETACH





Najczęściej typowanym wynikiem jest(22,7% głosów).Kolejne w zestawieniu są:- 9,3%- 8,8%- 7,8%- 7,3%Średnia liczba bramek, jaką strzeli Motor Lublin toa Legia WarszawaDziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!











‌‌ SPRAWDŹ BONUSY NA START OD FORTUNY





Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.



