Ce(L)ownik: 2-0 dla Motoru

REKLAMA
FORTUNA: ODBIERZ 310 ZŁ WE FREEBETACH
Najczęściej typowanym wynikiem jest 2-0 (22,7% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
2-1 - 9,3%
1-0 - 8,8%
0-1 - 7,8%
3-0 - 7,3%
Średnia liczba bramek, jaką strzeli Motor Lublin to 1,67 a Legia Warszawa 0,92.
Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!
SPRAWDŹ BONUSY NA START OD FORTUNY
Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.