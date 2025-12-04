Oceny legionistów za mecz z Motorem

Najwyższą notę za mecz z Motorem otrzymał Henrique Arreiol. Występ debiutanta oceniliście na 4,0 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy uzyskali dużo niższe noty, a najniższą Mileta Rajović 1,3. W sumie oceniały 1144 osoby. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,3.
Henrique Arreiol - 4,0
Augustyniak - 3,1
Żewłakow - 2,8
K. Urbański - 2,6
Reca - 2,4
W. Urbański - 2,3
Wszołek - 2,3
Piątkowski - 2,2
Kapuadi - 2,2
Krasniqi - 2,1
Stojanović - 2,0
Kapustka - 2,0
Szymański - 1,8
Ruben Vinagre - 1,7
Tobiasz - 1,6
Rajović - 1,3