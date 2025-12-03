LK: Ligowe wyniki rywali Legii. Noah Erywań w słabej formie

W ostatnich dniach swoje spotkania ligowe rozegrali rywale Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji. Najbliższy przeciwnik "Wojskowych" - Noah Erywań - tylko zremisowała bezbramkowo na wyjeździe, przez co zanotowała już piąty mecz bez zwycięstwa z rzędu. Pewnym zwycięstwem popisał się natomiast gibraltarski Lincoln Red Imps, który także zakończył złą passę trzech spotkań bez wygranej.

Noah Erywań

We wtorek w ramach 15. kolejki Barcragujn chumb FC Noah Erywań podzieliła się punktami z FC Wan Czarencawan. Spotkanie zakończyło się bez choćby jednego gola. Dla najbliższego rywala Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji był to już piąty mecz z rzędu bez zwycięstwa. Na kolejkę przed końcem rundy jesiennej Noah w swojej lidze zajmuje 5. miejsce z 11 punktami straty do lidera, lecz dwoma spotkaniami rozegranymi mniej. 


FC Wan Czarencawan 0-0 FC Noah Erywań


Noah: 16. Timothy Fayulu - 19. Howhannes Hambardzumjan, 37. Gonçalo Silva, 3. Siergiej Muradian, 4. Gudmundur Thórarinsson - 7. Hélder Ferreira, 14. Takuto Oshima, 10. Artak Daszjan (66' 23. Aram Czamojan), 47. Marin Jakoliš (46' 71. Bilal Fofana) - 9. Matheus Aiás (68' 77. Alen Grgić), 32. Nardin Mulahusejnović


żółte kartki: Granado 45' - Daszjan 24', Silva 71', Hambardzumjan 84'


 



Lincoln Red Imps


Swoje ligowe spotkanie natomiast pewnie zwyciężył w niedzielny wieczór Lincoln Red Imps. W ramach 13. kolejki Gibraltar Football League pokonał na wyjeździe Glacis United FC 3-0, prowadząc już do przerwy 2-0 po dublecie pomocnika, Nicholasa Pozo. Lincoln wrócił na zwycięską ścieżkę po trzech spotkaniach bez zwycięstwa. W tabeli gibraltarskiej ekstraklasy zajmuje 3. pozycję z 6 punktami straty do lidera, lecz trzema spotkaniami rozegranymi mniej. 


Glacis United FC 0-3 (0-2) Lincoln Red Imps

0-1 - 15' Nicholas Pozo

0-2 - 45' Nicholas Pozo

0-3 - 50' Kike Gómez


Lincoln: 1. Nauzet Santana - 3. Christian Rutjens (67' 71. Javan Peacock), 4. Nicholas Pozo, 6. Bernardo Lopes, 9. Kike Gómez (62' 99. Ayman Elsayed Mohamed Elayed Elghobashy), 11. Juan Arguez, 5. Rafael Muñoz, 18. Toni, 21. Nano, 22. Graeme Torrilla (76' 19. Kyle Clinton), 30. Yussef Flalhi Idrissi


żółte kartki: Knox (Glacis)


 




