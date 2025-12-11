5. kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji. Legia żegna się z pucharami

Za nami mecze 5. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Legia przegrała na wyjeździe z FC Noah Erywań i zostało jej już tylko jedno, pożegnalne spotkanie z tą edycją Ligi Konferencji. Stołeczny zespół stracił już szansę na awans choćby do rundy barażowej. Porażki doznała także Jagiellonia, ale jej sytuacja w tabeli jest zupełnie inna.
5. kolejka:
Universitatea Craiova 1-2 Sparta PragaFC Noah Erywań 2-1 Legia Warszawa
ACF Fiorentina 2-1 Dynamo Kijów
Jagiellonia Białystok 1-2 Rayo Vallecano
Drita Gnjilane 0-3 AZ Alkmaar
Breidablik Kopavogur 3-1 Shamrock Rovers FC
Samsunspor Kulübü 1-2 AEK Ateny
KF Shkendija Tetowo 2-0 Slovan Bratysława
BK Hacken 1-1 AEK Larnaka
godz. 21:00 Rapid Wiedeń - Omonia Nikozja
godz. 21:00 Lech Poznań - FSV Mainz (Polsat Sport 1)
godz. 21:00 HNK Rijeka - NK Celje
godz. 21:00 Lincoln Red Imps FC - Sigma Ołomuniec
godz. 21:00 Kuopion Palloseura - FC Lausanne-Sport
godz. 21:00 Aberdeen FC - RC Strasbourg
godz. 21:00 Raków Częstochowa - HSK Zrinjski Mostar (Polsat Sport 2)
godz. 21:00 Ħamrun Spartans FC - Szachtar Donieck
godz. 21:00 Shelbourne FC - Crystal Palace FC
Terminarz i wyniki Ligi Konferencji