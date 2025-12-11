5. kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji

Przed nami mecze 5. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. 3 polskie kluby rozegrają spotkania na własnych stadionach. Jagiellonia zmierzy się z Rayo Vallecano, Lech z FSV Mainz, a Raków ze Zrinjskim Mostar. Tylko Legia zagra na wyjeździe - w Erywaniu jej przeciwnikiem będzie FC Noah.
5. kolejka:
Czwartek, 11.12.
godz. 18:45 Universitatea Craiova - Sparta Pragagodz. 18:45 FC Noah Erywań - Legia Warszawa (Polsat Sport 1)
godz. 18:45 ACF Fiorentina - Dynamo Kijów
godz. 18:45 Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano (Polsat Sport 2)
godz. 18:45 Drita Gnjilane - AZ Alkmaar
godz. 18:45 Breidablik Kopavogur - Shamrock Rovers FC
godz. 18:45 Samsunspor Kulübü - AEK Ateny
godz. 18:45 KF Shkendija Tetowo - Slovan Bratysława
godz. 18:45 BK Hacken - AEK Larnaka
godz. 21:00 Rapid Wiedeń - Omonia Nikozja
godz. 21:00 Lech Poznań - FSV Mainz (Polsat Sport 1)
godz. 21:00 HNK Rijeka - NK Celje
godz. 21:00 Lincoln Red Imps FC - Sigma Ołomuniec
godz. 21:00 Kuopion Palloseura - FC Lausanne-Sport
godz. 21:00 Aberdeen FC - RC Strasbourg
godz. 21:00 Raków Częstochowa - HSK Zrinjski Mostar (Polsat Sport 2)
godz. 21:00 Ħamrun Spartans FC - Szachtar Donieck
godz. 21:00 Shelbourne FC - Crystal Palace FC
