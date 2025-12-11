Liga Konferencji

5. kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji

Mishka
Legionisci.com Legionisci.com

Przed nami mecze 5. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. 3 polskie kluby rozegrają spotkania na własnych stadionach. Jagiellonia zmierzy się z Rayo Vallecano, Lech z FSV Mainz, a Raków ze Zrinjskim Mostar. Tylko Legia zagra na wyjeździe - w Erywaniu jej przeciwnikiem będzie FC Noah. 

REKLAMA

 


5. kolejka:


Czwartek, 11.12.

godz. 18:45 Universitatea Craiova - Sparta Praga

godz. 18:45 FC Noah Erywań - Legia Warszawa (Polsat Sport 1)
godz. 18:45 ACF Fiorentina - Dynamo Kijów
godz. 18:45 Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano (Polsat Sport 2)
godz. 18:45 Drita Gnjilane - AZ Alkmaar
godz. 18:45 Breidablik Kopavogur - Shamrock Rovers FC
godz. 18:45 Samsunspor Kulübü - AEK Ateny
godz. 18:45 KF Shkendija Tetowo - Slovan Bratysława
godz. 18:45 BK Hacken - AEK Larnaka
godz. 21:00 Rapid Wiedeń - Omonia Nikozja
godz. 21:00 Lech Poznań - FSV Mainz  (Polsat Sport 1)
godz. 21:00 HNK Rijeka - NK Celje
godz. 21:00 Lincoln Red Imps FC - Sigma Ołomuniec
godz. 21:00 Kuopion Palloseura - FC Lausanne-Sport
godz. 21:00 Aberdeen FC - RC Strasbourg
godz. 21:00 Raków Częstochowa - HSK Zrinjski Mostar  (Polsat Sport 2)
godz. 21:00 Ħamrun Spartans FC - Szachtar Donieck
godz. 21:00 Shelbourne FC - Crystal Palace FC 


 Terminarz i wyniki Ligi Konferencji

 Tabela Ligi Konferencji




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.