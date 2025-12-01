Legia faworytem w Lublinie?

W tym wieku Legia mierzyła się z Motorem tylko trzy razy - ani razu nie schodziła z boiska pokonana. Lublinianie wrócili do ekstraklasy w poprzednim sezonie, ale ambicje właściciela są zdecydowanie większe niż aktualna pozycja drużyny w Ekstraklasie. Motor u siebie przegrał w tym sezonie tylko raz. Z kolei Legia wygrała na wyjeździe tylko raz... Mimo to, bukmacherzy Fortuny w roli faworyta upatrują stołeczny zespół.

Ciekawostką jest fakt, że mecz odbędzie się 1 grudnia - dokładnie 4 lata temu legioniści rywalizowali z Motorem w 1/8 finału Pucharu Polski, a jak wszsycy pamiętamy to również był sezon w którym w lidze Legia spisywała się zdecydowanie poniżej oczekiwań.





Kurs na zwycięstwo Legii wynosi ok 2.20, a na triumf gospodarzy ponad 3.





‌





Wyniki ostatnich meczów Legii z Motorem:



Legia

01.09.2024 - Legia 5-2 Motor

10.03.2025 - Motor 3-3 Legia





