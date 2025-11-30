Młodzież: Legia U11 górą w Legia Cup!

W sobotę i niedzielę pod balonem przy Łazienkowskiej odbyła się kolejna edycja turnieju Legia Orlen Cup, tym razem przeznaczona dla zawodników z rocznika 2015. Legię reprezentowały dwie drużyny; "jedynka" tylko w jednym z dziesięciu rozegranych meczów zeszła z boiska pokonana. Ostatni mecz z Benficą decydował o ostatecznym zwycięstwie, zaś pewna wygrana 3-0 przypieczętowała triumf Legii I. Królem strzelców turnieju został z 16 golami Aleksander Gorzelnik, a w drużynie gwiazd turnieju znalazł sie również Eryk Cybulski.

Legioniści pokazali niezłe umiejętności indywidualne oraz możliwość sprawnego dostosowania się do różnych wariantów gry - raz grali wysokim pressingiem, innym razem zdobywali przestrzeń udanymi pojedynkami indywidualnymi; nie bali się strzałów z dystansu ani koronkowych akcji drużynowych. Drużyny przeciwne prezentowały niekiedy bardzo odmienne podejścia do gry i ta elastyczność pomagała podpiecznym Łukasza Listwana w dobraniu optymalnych rozwiązań. rosnąca stawka nie paraliżowała naszych zawodników (co parokrotnie przydarzyło się w poprzednich edycjach, gdy Legia miała szansę na końcowy triumf) - przeciwnie, legioniści byli zmobilizowani i zdeterminowani, z żelazną precyzją realizując swój (bardzo ofensywny) plan i nie zapominając jednocześnie o odrobinie "błysku" dla kibiców - piętki, czy efektowne dryblingi oraz piękne uderzenia wzbudzały oklaski na trybunach. Drugi zespół również długo prezentował się nieźle, a szczególnie godna uwagi była liczba bramek zdobytych pierwszego dnia (nawet przeciwko późniejszym srebrnym medalistom z Salzburga, którym legioniści w zaciętym meczu strzelili trzy bramki). W niedzielę legioniści zatracili jednak skuteczność i stąd również nieco gorsze wyniki.





Mecze Legii I: 3-1 Team Europe, 4-0 Legia II, 0-2 Red Bull, 2-0 Aston Villa,4-0 Vistula Garfield, 4-1 Sparta Praga, 8-2 NSA, 2-1 SEMP Siedlce, 5-1 MŠK Žilina, 3-0 Benfica Lizbona

Mecze Legii II: 3-2 MŠK Žilina, 0-4 Legia I, 2-3 Team Europe, 0-1 Sparta Praga, 3-4 Red Bull, 0-2 Aston Villa, 3-3 NSA, 0-2 Benfica, 0-0 Vistula Garfield, 0-2 SEMP Siedlce.





Tabela końcowa:





1. Legia Warszawa I 27p., 35:8

2. Red Bull Salzburg 23p. 18:10

3. Benfica Lizbona 21p. 18:6

4. Sparta Praga 18p. 10:8

5. MŠK Žilina 14p. 15:17

6. Team Europe (DTFS) 13p. 13:12

7. Vistula Garfield New Jersey 12p. 12:12

8. Aston Villa 9p. 10:19

9. MKL SEMP Siedlce 8p. 9:16

10. Legia II Warszawa 5p. 11:23

11. Norwegian Soccer Academy 4p. 9:29





Skład Legii I: Szymon Giera - Karol Giera, Ksawery Lewandowski, Eryk Cybulski, Andrzej Regulski-Lokanga, Antoni Sroczyński, Iwo Pawelczak, Tymoteusz Obierak (5 goli), Oskar Sarna, Jan Woźniak, Aleksander Gorzelnik (16 goli)





Skład Legii II: Oliwier Kawczyński - Dawid Kłak, Michał Sadoch, Wiktor Szmigiel, Stanisław Bratos, Maksymilian Długopolski, Szymon Kurzela, Cezary Kuś, Marcel Stepczyński, Marcel Uściniak, Antoni Kret (7 goli)

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Łukasz Wawer, których wspomagali szkoleniowcy na co dzień pracujący z młodszymi rocznikami (U9 i U10): Maciej Auguściński, Aleksander Waniek, Daniel Modzelewski oraz trener bramkarzy Łukasz Bestry.



