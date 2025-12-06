18. kolejka Ekstraklasy. Legia na dnie

Trwa 18. kolejka Ekstraklasy. To ostatnia runda spotkań przed przerwą zimową i póki co, emocji nie brakuje. W piątek Lechia wbiła aż 5 goli Górnikowi. Dzień później Arka wygrała z Motorem, a Raków zremisował w Szczecinie z Pogonią, mimo że przegrywał już 0-2. Widzew prowadził w Lubinie do samej końcówki spotkania, ale gole w 86. i 90. minucie dały zwycięstwo Zagłębiu. Legia doznała kolejnej porażki i zajmuje miejsce w strefie spadkowej.
W niedzielę odbędzie się m.in. mecz przyjaźni pomiędzy Cracovią i Lechem. Raków natomiast zagra z GKS-em. Na zakończenie kolejki Wisła pojedzie do Kielc.
18. kolejka:
Lechia Gdańsk 5-2 Górnik Zabrze
Arka Gdynia 1-0 Motor Lublin
Pogoń Szczecin 2-2 Radomiak Radom
Zagłębie Lubin 2-1 Widzew Łódź
Piast Gliwice 2-0 Legia Warszawa
Niedziela, 07.12.
godz. 12:15 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Cracovia - Lech Poznań (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Raków Częstochowa - GKS Katowice (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
Poniedziałek, 08.12.
godz. 19:00 Korona Kielce - Wisła Płock (C+ Sport 3)
