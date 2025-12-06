18. kolejka Ekstraklasy. Legia na dnie

W niedzielę odbędzie się m.in. mecz przyjaźni pomiędzy Cracovią i Lechem. Raków natomiast zagra z GKS-em. Na zakończenie kolejki Wisła pojedzie do Kielc.

Trwa 18. kolejka Ekstraklasy. To ostatnia runda spotkań przed przerwą zimową i póki co, emocji nie brakuje. W piątek Lechia wbiła aż 5 goli Górnikowi. Dzień później Arka wygrała z Motorem, a Raków zremisował w Szczecinie z Pogonią, mimo że przegrywał już 0-2. Widzew prowadził w Lubinie do samej końcówki spotkania, ale gole w 86. i 90. minucie dały zwycięstwo Zagłębiu. Legia doznała kolejnej porażki i zajmuje miejsce w strefie spadkowej.

Komentarze (21)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Znawca - 12 godzin temu, *.interkam.pl Trzeba było podnieść payroll płac o 30%,by walczyć o utrzymanie. Geniusze-janusze na dyrektorach.Tyle w temacie. odpowiedz

MarioL - 14 godzin temu, *.wanadoo.fr Naprawdę ciężko będzie się utrzymać,To naprawdę wygląda tragicznie.Po jesieni kilku kopaczy odejdzie,będzie brak wzmocnień i przyjdzie niepewny trener.Moze Miodek chce spadek Legii i potem ogłosi bankructwo. odpowiedz

Wolfik - 21 godzin temu, *.play.pl Drużyny z dołu tabeli punktują. Przed arcyważnym meczem w Gliwicach meldujemy się w strefie spadkowej. Coś nieprawdopodobnego.... odpowiedz

Rumcajs - 23 godziny temu, *.246.17 Kiedy byliśmy najlepsi często wypożyczaliśmy niegrających zdolnych graczy to zaprzyjaźnionych klubów. Może czas, żeby rolę się odwróciły? Żewłak powinien udać się na kolanach do Radomska i błagać o wypożyczenie tamtejszych niegrających piłkarzy. odpowiedz

MarioL - 06.12.2025 / 08:41, *.wanadoo.fr Kolejny mecz o 6 punktów.Punkty które mogą być nawet decydujące na wiosnę o pozostanie w Ekstraklasie. odpowiedz

Chłodny łeb - 06.12.2025 / 01:06, *.tpnet.pl Górnik jakby w kryzysie . To żeby tak jeszcze reszta czołówki pogubiła punkty ... Nie sugerujcie żeby patrzeć na dół tabeli , patrzmy w górę tabeli . Piasta pokonamy , jestem o to dziwnie spokojny . To mecz za 9 punktów . Jagiellonia mnie martwi , mają aż dwa zaległe mecze , my mamy jedynie jeden zaległy mecz . Ajj ... odpowiedz

Wilczyński - 12 godzin temu, *.play.pl @Chłodny łeb: haha lepiej już skoncz wróżyć z fusów 🙂 odpowiedz

art - 12 godzin temu, *.jmdi.pl @Chłodny łeb: 😜😜😜😜 odpowiedz

heheh - 9 godzin temu, *.play.pl @Chłodny łeb: Co zrobimy??? odpowiedz

LLL - 9 godzin temu, *.centertel.pl @Chłodny łeb: No to masz nowe zmartwienie jak wydostać się ze strefy spadkowej i może mniej dziwnego spokoju a więcej chłodnego łba.😁 odpowiedz

Łeɓ lekko chłodniejszy - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Chłodny łeb: sugeruje zamiast mistrzem Polski jest Legia, uczyc sie przyśpiewki "Nigdy nie spadnie" ...😇 odpowiedz

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 05.12.2025 / 16:56, *.110.18 Czyli co, Lechia, Arka i Piast grają jedyneczkę i tym samym lądujemy w strefie spadkowej. odpowiedz

Lupus - 05.12.2025 / 12:40, *.centertel.pl Z Piastem mamy szansę , gdyż odszedł Rosołek😜😜😜😁👍 odpowiedz

LLL - 9 godzin temu, *.centertel.pl @Lupus: A to akurat powód do zmartwień bo gdyby grał to szanse byłyby większe.🤨 odpowiedz

Legia - 05.12.2025 / 10:17, *.plus.pl Piast - Legia 2:2 odpowiedz

Znawca - 05.12.2025 / 10:24, *.interkam.pl @Legia:

Piast-Legia 1-0, Dziczek z karnego. odpowiedz

Przemko - 05.12.2025 / 10:03, *.vectranet.pl Będzie przełom w Gliwicach. Legia wygra, a później będzie tylko (L)epiej! Na wiosnę czeka nas pasjonująca walka o mistrza. Będzie ciężko ale tabela jest bardzo spłaszczona i wszystko jest możliwe. Mimo wszystko wicemistrza biorę w ciemno. Mistrz powróci na Ł3 najpóźniej w 2027 roku. odpowiedz

NIE MOŻESZ BRAĆ W CIEMNO WICEMISTRZA - 05.12.2025 / 10:33, *.orange.pl @Przemko: ponieważ liczy się tylko mistrzostwo 💪 A tak w ogóle to raczej naucz się przyśpiewki "Nigdy nie spadnie ...". odpowiedz

ciężary - 05.12.2025 / 09:59, *.com.pl remis w Gliwicach biorę w ciemno odpowiedz

Owen - 05.12.2025 / 10:04, *.icpnet.pl @ciężary: na tym kartoflisku co jest w Gliwicach to najważniejsze żeby kontuzji nie złapać, odpowiedz

Ja - 13 godzin temu, *.orange.pl @Owen: jakby się jednak pewne drzewo lekko złamało to ja bym nie płakał. Może na zdrowie by nam to wyszło odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.