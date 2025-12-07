18. kolejka Ekstraklasy. Legia w strefie spadkowej

Trwa 18. kolejka Ekstraklasy. W piątek Lechia wbiła aż 5 goli Górnikowi. Dzień później Arka wygrała z Motorem, a Radomiak zremisował w Szczecinie z Pogonią, mimo że przegrywał już 0-2. Widzew prowadził w Lubinie do samej końcówki spotkania, ale gole w 86. i 90. minucie dały zwycięstwo Zagłębiu. Legia doznała kolejnej porażki i zajmuje miejsce w strefie spadkowej.
W niedzielę Bruk-Bet pokonał w Niecieczy aspirującą do mistrzostwa Jagiellonię i zrównał się z Legią punktami. Grający w 10 Lech zremisował z Cracovią, a Raków pokonał GKS Katowice.
Na zakończenie kolejki Wisła pojedzie do Kielc.
18. kolejka:
Lechia Gdańsk 5-2 Górnik Zabrze
Arka Gdynia 1-0 Motor Lublin
Pogoń Szczecin 2-2 Radomiak Radom
Zagłębie Lubin 2-1 Widzew Łódź
Piast Gliwice 2-0 Legia Warszawa
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2-1 Jagiellonia Białystok
Cracovia 2-2 Lech Poznań
Raków Częstochowa 1-0 GKS Katowice
Poniedziałek, 08.12.
godz. 19:00 Korona Kielce - Wisła Płock (C+ Sport 3)
