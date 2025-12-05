W niedzielę odbędzie się m.in. mecz przyjaźni pomiędzy Cracovią i Lechem. Raków natomiast zagra z GKS-em. Na zakończenie kolejki Wisła pojedzie do Kielc.

Przed nami 18. kolejka Ekstraklasy. To ostatnia runda spotkań przed przerwą zimową. Na piątek zaplanowano tylko jedno spotkanie, w którym Lechia podejmie aktualnego lidera, Górnika Zabrze. W sobotę czekają nas natomiast 4 mecze. Najciekawiej zapowiada się spotkanie pomiędzy Pogonią i Radomiakiem. Wieczorem Legia zmierzy się z ostatnim w tabeli Piastem.

Legia - 5 minut temu, *.plus.pl Piast - Legia 2:2 odpowiedz

Przemko - 19 minut temu, *.vectranet.pl Będzie przełom w Gliwicach. Legia wygra, a później będzie tylko (L)epiej! Na wiosnę czeka nas pasjonująca walka o mistrza. Będzie ciężko ale tabela jest bardzo spłaszczona i wszystko jest możliwe. Mimo wszystko wicemistrza biorę w ciemno. Mistrz powróci na Ł3 najpóźniej w 2027 roku. odpowiedz

ciężary - 23 minuty temu, *.com.pl remis w Gliwicach biorę w ciemno odpowiedz

Owen - 18 minut temu, *.icpnet.pl @ciężary: na tym kartoflisku co jest w Gliwicach to najważniejsze żeby kontuzji nie złapać, odpowiedz

