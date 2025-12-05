Przed nami 18. kolejka Ekstraklasy. To ostatnia runda spotkań przed przerwą zimową. Na piątek zaplanowano tylko jedno spotkanie, w którym Lechia podejmie aktualnego lidera, Górnika Zabrze. W sobotę czekają nas natomiast 4 mecze. Najciekawiej zapowiada się spotkanie pomiędzy Pogonią i Radomiakiem. Wieczorem Legia zmierzy się z ostatnim w tabeli Piastem.
W niedzielę odbędzie się m.in. mecz przyjaźni pomiędzy Cracovią i Lechem. Raków natomiast zagra z GKS-em. Na zakończenie kolejki Wisła pojedzie do Kielc.
18. kolejka:
Piątek, 05.12.
godz. 20:30 Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze (C+ Sport 3 / C+ Sport)
Sobota, 06.12.
godz. 12:15 Arka Gdynia - Motor Lublin (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Pogoń Szczecin - Radomiak Radom (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Zagłębie Lubin - Widzew Łódź (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Piast Gliwice - Legia Warszawa (C+ Sport 3)
Niedziela, 07.12.
godz. 12:15 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Cracovia - Lech Poznań (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Raków Częstochowa - GKS Katowice (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
Poniedziałek, 08.12.
godz. 19:00 Korona Kielce - Wisła Płock (C+ Sport 3)
