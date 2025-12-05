18. kolejka Ekstraklasy

fot. Woytek / Legionisci.com
Mishka
Przed nami 18. kolejka Ekstraklasy. To ostatnia runda spotkań przed przerwą zimową. Na piątek zaplanowano tylko jedno spotkanie, w którym Lechia podejmie aktualnego lidera, Górnika Zabrze. W sobotę czekają nas natomiast 4 mecze. Najciekawiej zapowiada się spotkanie pomiędzy Pogonią i Radomiakiem. Wieczorem Legia zmierzy się z ostatnim w tabeli Piastem.

W niedzielę odbędzie się m.in. mecz przyjaźni pomiędzy Cracovią i Lechem. Raków natomiast zagra z GKS-em. Na zakończenie kolejki Wisła pojedzie do Kielc. 


 


18. kolejka:


Piątek, 05.12.

godz. 20:30 Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze (C+ Sport 3 / C+ Sport)


Sobota, 06.12.

godz. 12:15 Arka Gdynia - Motor Lublin  (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Pogoń Szczecin - Radomiak Radom (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Zagłębie Lubin - Widzew Łódź (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Piast Gliwice - Legia Warszawa (C+ Sport 3)


Niedziela, 07.12.

godz. 12:15 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Cracovia - Lech Poznań (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Raków Częstochowa - GKS Katowice (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)


Poniedziałek, 08.12.

godz. 19:00 Korona Kielce - Wisła Płock  (C+ Sport 3)


Komentarze (4)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Legia - 5 minut temu, *.plus.pl

Piast - Legia 2:2

odpowiedz
Przemko - 19 minut temu, *.vectranet.pl

Będzie przełom w Gliwicach. Legia wygra, a później będzie tylko (L)epiej! Na wiosnę czeka nas pasjonująca walka o mistrza. Będzie ciężko ale tabela jest bardzo spłaszczona i wszystko jest możliwe. Mimo wszystko wicemistrza biorę w ciemno. Mistrz powróci na Ł3 najpóźniej w 2027 roku.

odpowiedz
ciężary - 23 minuty temu, *.com.pl

remis w Gliwicach biorę w ciemno

odpowiedz
Owen - 18 minut temu, *.icpnet.pl

@ciężary: na tym kartoflisku co jest w Gliwicach to najważniejsze żeby kontuzji nie złapać,

odpowiedz
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
