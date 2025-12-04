1/8 finału Pucharu Polski. Jagiellonia bez awansu

Za nami pierwsze mecze 1/8 finału Pucharu Polski. Z rozgrywkami pożegnała się już Legia Warszawa, która musiała uznać wyższość Pogoni Szczecin. Zespół ze Szczecina przegrał jednak w 1/8 finału na własnym stadionie z Widzewem i po raz kolejny nie wywalczy pierwszego w historii trofeum.

Awans zapewnił sobie Górnik, który wygrał z Lechią. W środę trzecioligowa Avia pokonała grającą o 2 poziomy wyżej Polonię Bytom. Nie było niespodzianek we Wrocławiu i Gliwicach - Raków okazał się lepszy od Śląska, a Lech pokonał Piasta. W czwartek Chojniczanka wyeliminowała po rzutach karnych Koronę. Niespodziewanie GKS Katowice wyrzucił z rozgrywek Jagiellonię.













Wyniki 1/8 finału:

Lechia Gdańsk 1-3 Górnik Zabrze

Pogoń Szczecin 0-1 Widzew Łódź

Avia Świdnik 4-2 Polonia Bytom

Śląsk Wrocław 1-2 Raków Częstochowa

Piast Gliwice 0-2 Lech Poznań

Chojniczanka Chojnice 1-1, k. 4-3 Korona Kielce

GKS Katowice 3-1 Jagiellonia Białystok

04.12. g. 20:45 Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków





