1/8 finału Pucharu Polski. Pogoń za burtą

Za nami pierwsze mecze 1/8 finału Pucharu Polski. Z rozgrywkami pożegnała się już Legia Warszawa, która musiała uznać wyższość Pogoni Szczecin. Zespół ze Szczecina przegrał jednak w 1/8 finału na własnym stadionie z Widzewem i po raz kolejny nie wywalczy pierwszego w historii trofeum.
Awans zapewnił sobie także Górnik, który wygrał z Lechią.
Wyniki 1/8 finału:
Lechia Gdańsk 1-3 Górnik Zabrze
Pogoń Szczecin 0-1 Widzew Łódź
03.12. g. 12:00 Avia Świdnik - Polonia Bytom
03.12. g. 17:30 Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa
03.12. g. 20:30 Piast Gliwice - Lech Poznań
04.12. g. 14:00 Chojniczanka Chojnice - Korona Kielce
04.12. g. 17:00 GKS Katowice - Jagiellonia Białystok
04.12. g. 20:45 Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków