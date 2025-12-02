1/8 finału Pucharu Polski. Pogoń za burtą

Za nami pierwsze mecze 1/8 finału Pucharu Polski. Z rozgrywkami pożegnała się już Legia Warszawa, która musiała uznać wyższość Pogoni Szczecin. Zespół ze Szczecina przegrał jednak w 1/8 finału na własnym stadionie z Widzewem i po raz kolejny nie wywalczy pierwszego w historii trofeum.

Awans zapewnił sobie także Górnik, który wygrał z Lechią.













Wyniki 1/8 finału:

Lechia Gdańsk 1-3 Górnik Zabrze

Pogoń Szczecin 0-1 Widzew Łódź

03.12. g. 12:00 Avia Świdnik - Polonia Bytom

03.12. g. 17:30 Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa

03.12. g. 20:30 Piast Gliwice - Lech Poznań

04.12. g. 14:00 Chojniczanka Chojnice - Korona Kielce

04.12. g. 17:00 GKS Katowice - Jagiellonia Białystok

04.12. g. 20:45 Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków





