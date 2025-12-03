1/8 finału Pucharu Polski. Sensacyjna Avia

Za nami pierwsze mecze 1/8 finału Pucharu Polski. Z rozgrywkami pożegnała się już Legia Warszawa, która musiała uznać wyższość Pogoni Szczecin. Zespół ze Szczecina przegrał jednak w 1/8 finału na własnym stadionie z Widzewem i po raz kolejny nie wywalczy pierwszego w historii trofeum. 

Awans zapewnił sobie Górnik, który wygrał z Lechią. W środę trzecioligowa Avia pokonała grającą o 2 poziomy wyżej Polonię Bytom. Nie było niespodzianek we Wrocławiu i Gliwicach - Raków okazał się lepszy od Śląska,  a Lech pokonał Piasta.


 


Wyniki 1/8 finału:

Lechia Gdańsk 1-3 Górnik Zabrze
Pogoń Szczecin 0-1 Widzew Łódź
Avia Świdnik 4-2 Polonia Bytom
Śląsk Wrocław 1-2 Raków Częstochowa
Piast Gliwice 0-2 Lech Poznań
04.12. g. 14:00 Chojniczanka Chojnice - Korona Kielce
04.12. g. 17:00 GKS Katowice - Jagiellonia Białystok
04.12. g. 20:45 Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków 


Puchar Polski 2025/2026




Sadi - 6 godzin temu, *.209.27

Gablota pusta

odpowiedz
Rumcajs - 10 godzin temu, *.246.33

Oglądam Avię Świdnik z Polonią Bytom i Jakub Arak to jest Ibrahimović przy Rajoviciu.

odpowiedz
Legia - 8 godzin temu, *.31.17

@Rumcajs: Trochę cię poniosło.. ale robi różnicę

odpowiedz
ws - 12 godzin temu, *.play.pl

Nic się nie stało! Może spotkamy się ponownie na Narodowym 2.05.2027 🤣

odpowiedz
Kobo(L)t - 14 godzin temu, *.stansat.pl

Ich nowi przyjaciele zrobili im gang-bang.

odpowiedz
kibic - 16 godzin temu, *.w-b.pl

Mają sezon życia tak jak i nasze grajki😂😂😂

odpowiedz
rob bandit - 16 godzin temu, *.com.pl

w życiu trzeba się wyszaleć... także tańcz głupia tańcz... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️

odpowiedz
precz z Rajoviciem - 19 godzin temu, *.play.pl

Hahahahhahahahahahahahaha a tak się pindy cieszyły i napinały a tu zong. Też będą mieli sezon stracony. Tylko oni jak zawsze a my jak NIE zawsze. Hańba im na wieki.

odpowiedz
Dariusz - 22 godziny temu, *.160.82

Szkoda, że wygrał widzew, ale z drugiej strony cieszy porażka pustej gabloty.

odpowiedz
Legia - 23 godziny temu, *.31.17

Pozostałe mecze w środę i czwartek również będą zwycięstwa gości? Wiele na to wskazuje, ale oczywiście niespodzianki również się zdarzają

odpowiedz
Bogdodyl - 02.12.2025 / 23:05, *.t-mobile.pl

0 tituli

odpowiedz
Żo(L)iborek - 02.12.2025 / 23:04, *.centertel.pl

Zero tytuli w meczu przyjaźni nawet nie dali sobie szansy na dojście do przegranego finału.

odpowiedz
Darek - 02.12.2025 / 22:57, *.play.pl

Tak się napinali po meczu z nami. A życie szybko wszystko zweryfikowało.
Gablota pusta...

odpowiedz
Rumcajs - 02.12.2025 / 22:45, *.246.10

W dniu finału PP proponuję rozegrać Puchar Rajovicia - Legia vs. Pogoń. Ten sezon nie musi być stracony dla żadnego z klubów, trzeba tylko wymyślić odpowiednie trofeum.

odpowiedz
LLL - 14 godzin temu, *.centertel.pl

@Rumcajs: Super pomysł! Tylko może trzeba zastąpić Pogoń Zniczem Pruszków bo z nimi szło nam e tym roku lepiej.

odpowiedz
Rumcajs - 12 godzin temu, *.246.19

@LLL: To jest Legia. Nie boimy się nikogo.

odpowiedz
