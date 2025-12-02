Wypożyczeni: Przegrali swoje mecze

To nie był udany weekend dla drużyn wypożyczonych legionistów. Wszystkie ekipy zgodnie przegrały swoje mecze. Igor Strzałek odebrał bolesną lekcję od Lechii Gdańsk. Pogoń Grodzisk Mazowiecki oraz Las Palmas zaliczyły skromne porażki. To, co może jedynie cieszyć, to fakt, że wszyscy wypożyczeni pojawili się na boisku.

Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) zagrał od 58. minuty w przegranym 1-5 meczu z Lechią Gdańsk.





I liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki przegrała 0-1 ze Stalą Rzeszów. Wszyscy czterech legioniści wybiegli na murawę w podstawowym składzie. Oliwier Olewiński rozegrał pełne zawody. Stanisława Gierobę został zmieniony przerwie przez Jakuba Jędrasika. Natomiast Jakub Adkonis i Mateusz Szczepaniak rozegrali po 70 minut, kiedy ustąpili miejsca kolegom z drużyny.





Pogoń Siedlce przegrała 0-2 z Polonią Warszawa. Bartosz Dembek wybiegł na boisko w podstawowym składzie i został zmieniony w 88. minucie. Natomiast Jakub Zbróg pojawił się na murawie w 36. minucie. Siedlczanie rozgościli się na bezpiecznym miejscu w środku tabeli. Mając 22 punkty na koncie zajmują 12. lokatę.





Hiszpania - LaLiga2

Sergio Barcia (Las Palmas) rozegrał pełne zawody w przegranym 0-1 meczu z Castellon. Mimo porażki, hiszpański defensor był jasną postacią swojej drużyny. Zaliczył celność podań na poziomie 80% (41/51) i wygrał 5 z 12 pojedynków. Do tego miał 11 wybić oraz jeden przechwyt. Tylko raz uciekał się do faulu.

Dla Las Palmas była to trzecia porażka w sezonie. Po 16. kolejkach ekipa z Wysp Kanaryjskich zajmuje 4. miejsce i ma trzy punkty straty do prowadzących Deportivo La Coruna oraz Racingu Santander.



