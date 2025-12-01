Kamila Jakubowska mistrzynią Polski w trójboju

W Spale odbyły się mistrzostwa Polski w dwuboju (do lat 13) oraz trójboju (U-15), w których startowała liczna grupa zawodników Legii. Tytuł mistrzyni Polski w trójboju wywalczyła Kamila Jakubowska. Brązowy medal w tej samej kat. wiekowej wywalczył Sebastian Pawlak. Gratulujemy!
Wyniki legionistów:
Trójbój U-15 chłopców: 3. Sebastian Pawlak, 6. Jakub Lipka, 12. Franciszek Sołtan, 13. Eryk Rzępała, 49. Tymon Gerasimiuk
Trójbój U-15 dziewcząt: 1. Kamila Jakubowska, 12. Natalia Flis
Dwubój U-13 chłopców: 18. Wiktor Wyrzykowski, 39. Stanisław Sołtan, 41. Marcel Szpryngiel, 50. Szymon Lipka, 55. Ignacy Karasiński, 109. Robert Dziech, 115. Filip Radomyski, 121. Jakub Mierzyński, 147. Radzimir Zapała, 148. Adam Dziech, 149. Krzysztof Lipka
Dwubój U-13 dziewcząt: 55. Krystyna Błaszyk, 66. Klara Tutak, 80. Aleksandra Zapała, 134. Hanna Szafirowska, 138. Liliana Wróblewska