Pięciobój

Kamila Jakubowska mistrzynią Polski w trójboju

Kamila Jakubowska
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

W Spale odbyły się mistrzostwa Polski w dwuboju (do lat 13) oraz trójboju (U-15), w których startowała liczna grupa zawodników Legii. Tytuł mistrzyni Polski w trójboju wywalczyła Kamila Jakubowska. Brązowy medal w tej samej kat. wiekowej wywalczył Sebastian Pawlak. Gratulujemy!

REKLAMA

Wyniki legionistów:
Trójbój U-15 chłopców: 3. Sebastian Pawlak, 6. Jakub Lipka, 12. Franciszek Sołtan, 13. Eryk Rzępała, 49. Tymon Gerasimiuk
Trójbój U-15 dziewcząt: 1. Kamila Jakubowska, 12. Natalia Flis
Dwubój U-13 chłopców: 18. Wiktor Wyrzykowski, 39. Stanisław Sołtan, 41. Marcel Szpryngiel, 50. Szymon Lipka, 55. Ignacy Karasiński, 109. Robert Dziech, 115. Filip Radomyski, 121. Jakub Mierzyński, 147. Radzimir Zapała, 148. Adam Dziech, 149. Krzysztof Lipka
Dwubój U-13 dziewcząt: 55. Krystyna Błaszyk, 66. Klara Tutak, 80. Aleksandra Zapała, 134. Hanna Szafirowska, 138. Liliana Wróblewska




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.