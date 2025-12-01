Co z Papszunem?

Legia rozmawia z Rakowem - porozumienia brak

Dariusz Mioduski, Michał Żewłakow, Fredi Bobić i Wojciech Cygan (Raków) - fot. Mishka / Legionisci.com
Woytek
źródło: meczyki.pl

W weekend Legia prowadziła rozmowy z Rakowem w temacie przenosin Marka Papszuna do stolicy, ale nie osiągnięto porozumienia - poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl. Częstochowianie czekają na satysfakcjonującą ofertę.

Legia już od 31 dni pozostaje bez następcy Edwarda Iordanescu. Od momentu gdy zespół pozostawiono pod okiem niedoświadczonego Inakiego Astiza, z mocno ograniczonym sztabem, zanotowaliśmy bilans 2 remisów i 3 porażek. Przed drużyną jeszcze trzy spotkania w Ekstraklasie - jeżeli nie nastąpi przełom, to realny jest scenariusz, że "Wojskowi" przezimują w strefie spadkowej...


 


W sobotę Legia Warszawa  portalu X wrzuciła post, który część kibiców mogła odebrać jako zapowiedź zatrudnienia Paszuna jeszcze przed meczem z Motorem Lublin, który odbędzie się w poniedziałek o godz. 19. Okazało się jednak, że zdjęcie kibica z koszulką i wyeksponowanym medalikiem było zwykłym przypadkiem.



W niedzielę Papszun poprowadził Raków do wysokiej wyjazdowej wygranej z Arką Gdynia, a w środę czeka ich mecz Pucharu Polski we Wrocławiu. Nie należy zakładać, że przed tym dniem dojdzie do jakiegoś przełomu. Coraz bardziej realny staje się scenariusz, że nowego trenera poznamy dopiero na koniec rundy.


Od dwóch tygodni w naszym serwisie działa #LEGIOMETR, w którym oceniacie działania zarządu Legii. Wśród kibiców dominują bardzo negatywne oceny, co przekłada się na ogólną ocenę - KATASTROFA.

Jak obecnie oceniasz działania zarządu Legii Warszawa?

ℹ️ Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (01.12.2025). Aby zobaczyć najnowsze wyniki, odwiedź aktualny Legiometr.

Aktualny sentyment kibiców

Jak obecnie oceniasz działania zarządu Legii Warszawa?

KATASTROFA SŁABO NEUTRALNIE DOBRZE REWELACJA 0 100
Rozkład głosów w czasie

Podsumowanie

Dzisiejszy sentyment
Średnia z wybranego okresu
Najlepszy dzień
Najgorszy dzień
tagi:
Komentarze (10)

Sylwek do - 45 minut temu, *.interkam.pl

Niech lepiej tu nie przychodzi....powiem tak i niech każdy to zapamięta...
Jak Papszun tu przyjdzie nie wytrwa nawet do lata. To słaby trener

odpowiedz
Biała si - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

A dobry trener jest w Płocku ,niestety nie jest medialny,

odpowiedz
Franek - 47 minut temu, *.play.pl

@Biała si: w Radomiu też, tylko przy tym właścicielu i tyłu mądrych w pionie sportowym będzie ciężko znaleźć rozsądnego trenera. Mioduski postawi veto. Chora organizacją.

odpowiedz
Alex Bielany - 17 minut temu, *.54.227

@Franek: poślijcie tych z ameryki, co z rosjanami negocjują :-)
tacy sami fachowcy hahahaha

odpowiedz
Wołomin NR - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Serial pod tytułem "Na lepsze i na gorsze"

odpowiedz
Darek - 1 godzinę temu, *.play.pl

Tak rozmawiają, że nic nie osiągnęli. Brawo.
Widać, że fachowcy.

odpowiedz
MIODUSKI KONFABULANT - 1 godzinę temu, *.telefonica.de

Klub Korporacyjnego filantropa mioduski lichwa. Wszyscy WON pajace

odpowiedz
legia to my - 1 godzinę temu, *.95.100

Chyba nikt nie jest zaskoczony.

odpowiedz
Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.33

To zdjęcie z medalikiem to chyba tylko po to, żeby jeszcze bardziej podku***** wkur***** kibiców. Oni są niemożliwi.

odpowiedz
Maciek - 38 minut temu, *.play-internet.pl

@Rumcajs: … gorzej, oni są idiotami, nawet nie wiedzą że „medalik” odnosi się do Rakowa…

odpowiedz
