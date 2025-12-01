Fiorentina zainteresowana Pascalem Mozie

Jak informuje pilkanozna.pl, jeden z najbardzdziej perspektywicznych zawodników akademii Legii może wkrótce trafić do zagranicznego klubu. Pascal Mozie, 17-letni środkowy pomocnik, wzbudził zainteresowanie Fiorentiny.

Mozie regularnie gra w trzecioligowych rezerwach i wystąpił trzykrotnie w młodzieżowej Lidze Mistrzów, w tym dwa razy przeciwko Fiorentinie. Ma też debiut w pierwszym zespole — 20 minut przeciwko Cracovii w ubiegłym sezonie. Aktualnie nie trenuje z "jedynką".





Legia złożyła Moziemu propozycję nowej umowy i prowadzi rozmowy. Klub negocjuje też przedłużenia kontraktów Jana Leszczyńskiego i Jakuba Adkonisa.



