Fiorentina zainteresowana Pascalem Mozie

Liga Młodzieżowa: Fiorentina - Legia U-19. Przy piłce Pascal Mozie - fot. Legionisci.com
źródło: PilkaNozna.pl

Jak informuje pilkanozna.pl, jeden z najbardzdziej perspektywicznych zawodników akademii Legii może wkrótce trafić do zagranicznego klubu. Pascal Mozie, 17-letni środkowy pomocnik, wzbudził zainteresowanie Fiorentiny.

Kontrakt zawodnika wygasa wraz z końcem sezonu, więc od 1 stycznia będzie mógł podpisać umowę obowiązującą od lata.


 


Mozie regularnie gra w trzecioligowych rezerwach i wystąpił trzykrotnie w młodzieżowej Lidze Mistrzów, w tym dwa razy przeciwko Fiorentinie. Ma też debiut w pierwszym zespole — 20 minut przeciwko Cracovii w ubiegłym sezonie. Aktualnie nie trenuje z "jedynką".


Legia złożyła Moziemu propozycję nowej umowy i prowadzi rozmowy. Klub negocjuje też przedłużenia kontraktów Jana Leszczyńskiego i Jakuba Adkonisa.




Sobal 74 - 5 minut temu, *.t-mobile.pl

Chłopaku uciekaj jak najszybciej legia nieda ci żadnych szans rozwoju zaraz cie wypożyczalnia na jakąś wiochę akademia legii niejest dla pierwszej legii niestety

odpowiedz
sixx - 5 minut temu, *.2.188

Wspaniale, warto mieć akademię za miliony rocznie, dzięki temu możemy pomagać większym klubom i wychowywać dla nich zawodników, którzy nigdy nie zadebiutują u nas w "jedynce" 😂 Dariusz Mioduski to jest jednak mózg, prawdziwy strateg!

odpowiedz
Fr - 11 minut temu, *.play.pl

Brawo wy pójdzie za ekwiwalent szkoleniowy,👍

odpowiedz
majusL@legionista.com - 21 minut temu, *.214.93

no to juz kolejny zawodnik odejdzie z Klubu. perspektywy rozwoju i porzadek w organizacji klubu beda kluczowe. w Legii obcnie dziadostwo i mizeria.

odpowiedz
InPost - 31 minut temu, *.play.pl

Sprzedać szybko i kupić ze dwa ogóry z 3 ligi hiszpańskiej, będzie dobrze

odpowiedz
2ba - 32 minuty temu, *.58.109

Jeden z najlepszych w akademi moze w styczniu odejsc za darmo... To chyba podsumowuje co dzieje sie w naszej Legii 🤬

odpowiedz
Rumcajs - 40 minut temu, *.246.19

Żeby zatrzymać takich graczy jak Mozie czy Kovacik to trzeba dać im grać w jedynce, a nie tylko sporadycznie trenować. Młodzi nie są głupi i chcą takie kontrakty, żeby się nie wiązać na przyszłość tylko na teraz. Nikt już nie chce być tylko rokującym na przyszłość nie wiadomo jak długo.

odpowiedz
