Tenis

Szymon Karpiński nowym zawodnikiem Legii

Szymon Karpiński - fot. Michal
Bodziach
Nowym zawodnikiem tenisowej Legii został Szymon Karpiński. Zawodnik zadebiutował w naszych barwach w międzynarodowych zawodach w połowie listopada. Karpiński może pochwalić się trzema medalami w mistrzostwach Polski w obecnym sezonie.

W Halowych MP U-18 zdobył brąz w singlu, w letnich MP U-18 wywalczył brązowy medal w mikście, a także brąz w Drużynowych Mistrzostwach Polski. 

Legionista w ostatnim czasie rywalizuje także na arenie międzynarodowej, wygrywając w singlu w Wilnie (J30, październik 2024r.), a także w deblu w Szczawnie (J30), Gdańsku (J60) i Kairze (J200). Aktualnie celem Karpińskiego jest walka o awans w rankingu ITF, by wystąpić w juniorskim Australian Open.


Szymon Karpiński
fot. Michal




