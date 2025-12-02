Hokej

Wyniki juniorów młodszych Legii

W ostatni weekend hokeiści Legii rozegrali dwa wyjazdowe mecze w kat. juniora młodszego - w sobotę w Toruniu, w niedzielę w Gdańsku.

JUNIOR MŁODSZY:

Sokoły Toruń 9-4 AH Legia 
Bramki: Malchyk (as.Sydorov, Woźniak,), Malchyk (as.Shchrerbatiuk, Birulin), Wiśniewski (as.Jurek, Fabianczyk), Sydorov (as.Bejnarowicz, Woźniak).


Nasza drużyna bardzo dobrze weszła w spotkanie, czego dowodem było prowadzenie po tym, gdy drogę do bramki rywali znalazł Ilya Malchyk. Toruń wyrównuje, a potem wychodzi na prowadzenie po kolejnym trafieniu. Na 30 sekund przed końcem tercji bramkę ponownie strzela Malchyk i mamy remis. Druga tercja to dominacja gospodarzy i na jej koniec wynik 5:2 na korzyść Torunia. Ostatnia tercja również dla naszych rywali. Przegrywamy ją  2:4 (trafiali Wiśniewski i Sydorov) i całe spotkanie 4:9. 

Stoczniowiec Gdańsk 7-1 AH Legia 
Bramka: Malchyk


W niedzielę udaliśmy się do Gdańska, by zmierzyć się z drugą drużyną w tabeli. Gospodarze bardzo dobrze weszli w spotkanie, rozstrzygając na swoją korzyść pierwszą tercję w stosunku 4:0. Kolejne 20 minut to dwie bramki gdańszczan i ich prowadzenie 6:0. Honorowe trafienie w trzeciej tercji z rzutu karnego uzyskał Ilya Malchyk.


